Konya'da tedirgin eden görüntü... 70 metre derinliğinde obruk oluştu!

Karapınar ilçesindeki bir tarım arazisinde 40 metre çapında, 70 metre derinliğinde obruk oluştu. Çiftçi Ali Yüksel, "Bu obruk, gördüğüm en büyük ve korkunç olanı, yani yanına yaklaşamıyorsun. Göçme devam ediyor, dünden bu yana giderek açılıyor. Az önce de büyük gürültü duyduk" dedi.

AA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 16:25
Konya'da tedirgin eden görüntü... 70 metre derinliğinde obruk oluştu!
Abone Ol google-news

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Küçükbece Yaylası Ölmezlik mevkiinde çapı yaklaşık 40 metre, derinliği 70 metreyi bulan obruğu görünler, durumu yetkililere bildirdi. 

Bölgede yaşayan Ali Yüksel, hayvanlarının yayılımı sırasında çobanın obruk oluştuğunu fark ettiğini söyledi. 

"GÖÇME DEVAM EDİYOR"

Evlerine yakın bir mevkide oluşan obruğu görmeye geldiğinde büyük korku yaşadığını anlatan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Obrukların oluştuğunu görüyoruz. Bundan üç ay önce de buraya yakın arazide obruk oluştu. Ölçmeye çalıştık, metre düştü. Yetkililer, 40 metre çapı ve 70 metre derinliğinde ölçtü. Ancak net olarak ölçemedik. Bu obruk, gördüğüm en büyük ve korkunç olanı, yani yanına yaklaşamıyorsun. Göçme devam ediyor, dünden bu yana giderek açılıyor. Az önce de büyük gürültü duyduk."


Player Alanı
arazi çiftçi çökme konya obruk Tarım

İlgili Haberler

Kritik obruk uyarısı: 'Sayıları tehlikeli derecede artıyor'

Kritik obruk uyarısı: 'Sayıları tehlikeli derecede artıyor'
Aksaray'da tedirgin eden görüntü: 10 gün arayla 2. obruk oluştu

Aksaray'da tedirgin eden görüntü: 10 gün arayla 2. obruk oluştu
Bölge halkı tedirgin: 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi!

Bölge halkı tedirgin: 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi!

En Çok Okunan Haberler