Konya'da tedirgin eden görüntü... 70 metre derinliğinde obruk oluştu!
Karapınar ilçesindeki bir tarım arazisinde 40 metre çapında, 70 metre derinliğinde obruk oluştu. Çiftçi Ali Yüksel, "Bu obruk, gördüğüm en büyük ve korkunç olanı, yani yanına yaklaşamıyorsun. Göçme devam ediyor, dünden bu yana giderek açılıyor. Az önce de büyük gürültü duyduk" dedi.
Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Küçükbece Yaylası Ölmezlik mevkiinde çapı yaklaşık 40 metre, derinliği 70 metreyi bulan obruğu görünler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgede yaşayan Ali Yüksel, hayvanlarının yayılımı sırasında çobanın obruk oluştuğunu fark ettiğini söyledi.
"GÖÇME DEVAM EDİYOR"
Evlerine yakın bir mevkide oluşan obruğu görmeye geldiğinde büyük korku yaşadığını anlatan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:
"Obrukların oluştuğunu görüyoruz. Bundan üç ay önce de buraya yakın arazide obruk oluştu. Ölçmeye çalıştık, metre düştü. Yetkililer, 40 metre çapı ve 70 metre derinliğinde ölçtü. Ancak net olarak ölçemedik. Bu obruk, gördüğüm en büyük ve korkunç olanı, yani yanına yaklaşamıyorsun. Göçme devam ediyor, dünden bu yana giderek açılıyor. Az önce de büyük gürültü duyduk."
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yönetmen yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü
- İstanbul'daki selde can kaybı yükseldi!
- Telefonunu açtı, havaya uçtu
- Madımak failinin cezası kaldırıldı
- Herkesin içinde damada kurşun yağdırdı!
- Aylar sonra masadaki krizi anlattı
- Sel İstanbul'u vurdu!
- İstanbul'da metro istasyonları kapatıldı
- Sorun ekonomik değil psikolojikmiş!
- Cumhuriyet'ten kamuoyuna açıklama