1.3 milyar toplamıştı… Seçil Erzan’ın evinden çıkan para belli oldu

Yayınlanma: 06.12.2023 - 08:43

Güncelleme: 06.12.2023 - 08:43

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Seçil Erzan’ın sahte fon vurgununda her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Seçil Erzan ‘yüksek getirili fon’ vaadiyle aralarında çok sayıda futbolcunun da olduğu şahıslardan 1.3 milyar toplamıştı.

Hürriyet’ten Musa Kesler, Erzan gözaltında alındığında evinde yapılan aramaya dair polis tutanaklarına ulaştı.

Odalardan birindeki TV ünitesinin rafında paralar bulundu. Polisler bu paraları sayarak tutanağa geçirdi. Rafta 67 bin lira vardı. Evde başka bir para, altın veya mücevher bulunamadı. Devam eden aramada üzeri numaralandırılmış ve içeriğinde para miktarları ile isimlerin yazılı olduğu dokümanlar bulundu.