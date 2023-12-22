13 milyon liralık dolandırıcılık... Soruşturmada yeni gelişme!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 15:27

Güncelleme: 22.12.2023 - 16:09

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 36 kişiyi başkasına ait araçları ilana koyarak ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandıran kişilerin peşine düştü.

Ekiplerin araştırmasıyla 13 milyon liralık vurgun yapıldığı ve paranın kripto hesaplara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Parayı takip eden ekipler, şüphelileri belirledi.

Mersin, Antalya ve Adana’da eş zamanlı operasyon yapılarak 13 kişi gözaltına alındı, cep telefonlarına el konuldu.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 8’i İran, 1’i Azerbaycan uyruklu 13 şüpheli sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.