36 kişiyi 13 milyon dolandırmışlar... 'Sazan sarmalı' operasyonunda 13 gözaltı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:33

Güncelleme: 22.12.2023 - 13:35

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ülke genelindeki çeşitli şehirlerde 36 kişiyi 13 milyon lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Zonguldak merkezli başlatılan operasyon eş zamanlı olarak Antalya, Adana, İstanbul ve Mersin’de de gerçekleştirildi.

KRİPTO HESAPLARA YATIRARAK...

Araç alım satımında kullanılan sazan sarmalı yönteminin yanı sıra bir çok dolandırıcılık yönetimi kullanan şüpheliler, dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları da kripto hesaplara yatırarak aklamaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 8’i İran uyruklu, 1’i Azerbaycan uyruklu toplam 13 zanlının Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. 13 zanlının adliyedeki sorguları sürüyor.