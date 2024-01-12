13 Ocak DÜZCE ÇİLİMLİ elektrik kesintisi: ÇİLİMLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE ÇİLİMLİ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ÇİLİMLİ'de 13 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte ÇİLİMLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
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DÜZCE ÇİLİMLİ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇİLİMLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇİLİMLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
ÇİLİMLİ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEREFİYE mahallelerinde 1. KANAL CD., AKDERE SK., BİRLİK SK., DÜZCE CD., OKUL2 SK., PIRPIR CD., TOK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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