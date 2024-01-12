13 Ocak DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 20:27

Güncelleme: 12.01.2024 - 20:40

DÜZCE ilinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİBEKTAŞ, MERKEZ mahallelerinde DIBEKTAS MERKEZ, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, DİBEKTAŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇE, N KENDISI, PAŞAKONAĞI mahallelerinde BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BOSTANLIK, PASAKONAGI, Paşakonağı Köyü İç Yolu, PAŞAKONAĞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, AKÇALAR, ÇAY, DARICI, GICIR, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÖYÜN KENDİSİ, KÜLTÜR, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, OTLUOĞLU, TURAPLAR mahallelerinde 1003. CD., 1010. SK., 1011. SK., 1018. SK., 19010., 19011., 19050., 19100, 19110., 19111., 19116., 19117., 19120., 19150., 19155., 19157. SK., 19158., 19170., 19172., 19180., 19200., 19215., 19225., 19240., 19250., 19307., 19330. SK., 1950., 1950. CD., 1951., 1951. SK., 1952. SK., 1953. SK., 1955., 1955. SK., 1956. SK., 1958. SK., 1959. SK., 1960., 1960. SK., 1961. SK., 1962., 1962. SK., 1963. SK., 1964., 1964. SK., 1966., 1966. SK., 1967. SK., 1971. SK., 1972. SK., 1973. SK., 1974., 1974. SK., 1975., 1975. SK., 1976. SK., 1977. SK., 1978. SK., 1979., 1979. SK., 1980. SK., 1981. SK., 1982., 1982. SK., 1983. SK., 1984. SK., 1985. SK., 1986. SK., 1987., 1987. SK., 1988., 1988. SK., 1989. SK., 1990., 1990. SK., 1991., 1991. SK., 1992. SK., 1994. SK., 1995., 1995. SK., 1996. SK., 1997. SK., 1998., 1998. SK., 1999. SK., 2000. SK., 2001., 2001. SK., 2002. SK., 2004., 2004. SK., 2005., 2005. SK., 2006. SK., 2008., 2008. SK., 2010. SK., 2012. SK., 2014., 2014. SK., 2015., 2015. SK., 2016. SK., 2017. SK., 2018., 2018. SK., 2019., 2019. SK., 2049., 2049. SK., 49. SK., 5796. SK., 5799. SK., 5800. SK., 583. CD., 605., 606., 608., 612., 613. SK., 614. SK., 615. SK., 618., 618. SK., 623. SK., 634., 634. SK., 635. SK., 640. SK., 645. SK., 646. SK., 693. SK., 696. SK., 701., 701. SK., 972., 972. SK., AGALAR, AĞALAR SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERİCİ SK., HAMİT KAPLAN SK., KAZIM ORBAY SK., KİREMİT SK., NARİN SK., OCAK SK., OTLUOĞLU KÖYÜ YOLU, TABAK SK., TURAPLAR KÖYÜ YOLU, URAL SK., YOL GIRISI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1561. CD., 1569. SK., 1596. SK., 1597. SK., 1599. SK., 1601. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1610., 1614. SK., 1615., 1615. CD., 1616. SK., 1617. SK., 1618. SK., 1622. SK., 1638. SK., 1704., 1706. SK., 1707. SK., 1723., AKÇAKOCA KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1588. SK., 1590. SK., 1593. SK., 1594. SK., 1595. SK., 1662. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 877. SK., 913., 913. SK., 932. SK., 951. SK., ARSLAN SK., ÇETİN SK., ÖZGÜR SK., ÖZTÜRK SK., SEHIT RAMAZAN GEL, SEZGIN, SEZGİN SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL CD., ŞEREFİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMEN, DEĞİRMEN, DEPO, KALYONCU mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUNUSEFENDİ mahallelerinde YUNUSEFENDİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUDÜZÜ, YAZIPINAR mahallelerinde KALICI KONUTLAR CD., KALICI KONUTLAR KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU mahallelerinde AKSU, AKSU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEREFİYE mahallelerinde 1. KANAL CD., AKDERE SK., BİRLİK SK., DÜZCE CD., OKUL2 SK., PIRPIR CD., TOK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLİ, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, OSMANİYE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ASLI SK., BADEM 2 SK., BAYRAK, BEŞEVLER SK., DEĞİRMEN SK., DÖNGELLI, DÖNGELLI KÜME EVLER, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, EREGLI, EREĞLİ CD., GÖKNUR SK., GÜLİSTAN CD., GÜNEY SK., HACI YAKUP KALAYCI, HACI YAKUP KALAYCI CD., MELIH, MELİH SK., PALMIYE, PARK İÇİ YOLU, SALYANCI CD., SONÇAĞ SİTESİ, TİLBE SK., ÜMRAN SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde CUMAYERİ KÖY YOLU, EDİLİ KÖY YOLU, EDİLLİ, HAYALİM SK., HÜRRİYET CD., KOKURDAN CD., SUSAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SİTE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde HAYALIM, SASMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.