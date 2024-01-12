13 Ocak DÜZCE GÖLYAKA elektrik kesintisi: GÖLYAKA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 20:27

Güncelleme: 12.01.2024 - 21:15

DÜZCE GÖLYAKA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÖLYAKA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÖLYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GÖLYAKA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUNUSEFENDİ mahallelerinde YUNUSEFENDİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUDÜZÜ, YAZIPINAR mahallelerinde KALICI KONUTLAR CD., KALICI KONUTLAR KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU mahallelerinde AKSU, AKSU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.