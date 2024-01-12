13 Ocak DÜZCE MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 20:27

Güncelleme: 12.01.2024 - 21:14

DÜZCE MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇE, N KENDISI, PAŞAKONAĞI mahallelerinde BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BOSTANLIK, PASAKONAGI, Paşakonağı Köyü İç Yolu, PAŞAKONAĞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, AKÇALAR, ÇAY, DARICI, GICIR, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÖYÜN KENDİSİ, KÜLTÜR, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, OTLUOĞLU, TURAPLAR mahallelerinde 1003. CD., 1010. SK., 1011. SK., 1018. SK., 19010., 19011., 19050., 19100, 19110., 19111., 19116., 19117., 19120., 19150., 19155., 19157. SK., 19158., 19170., 19172., 19180., 19200., 19215., 19225., 19240., 19250., 19307., 19330. SK., 1950., 1950. CD., 1951., 1951. SK., 1952. SK., 1953. SK., 1955., 1955. SK., 1956. SK., 1958. SK., 1959. SK., 1960., 1960. SK., 1961. SK., 1962., 1962. SK., 1963. SK., 1964., 1964. SK., 1966., 1966. SK., 1967. SK., 1971. SK., 1972. SK., 1973. SK., 1974., 1974. SK., 1975., 1975. SK., 1976. SK., 1977. SK., 1978. SK., 1979., 1979. SK., 1980. SK., 1981. SK., 1982., 1982. SK., 1983. SK., 1984. SK., 1985. SK., 1986. SK., 1987., 1987. SK., 1988., 1988. SK., 1989. SK., 1990., 1990. SK., 1991., 1991. SK., 1992. SK., 1994. SK., 1995., 1995. SK., 1996. SK., 1997. SK., 1998., 1998. SK., 1999. SK., 2000. SK., 2001., 2001. SK., 2002. SK., 2004., 2004. SK., 2005., 2005. SK., 2006. SK., 2008., 2008. SK., 2010. SK., 2012. SK., 2014., 2014. SK., 2015., 2015. SK., 2016. SK., 2017. SK., 2018., 2018. SK., 2019., 2019. SK., 2049., 2049. SK., 49. SK., 5796. SK., 5799. SK., 5800. SK., 583. CD., 605., 606., 608., 612., 613. SK., 614. SK., 615. SK., 618., 618. SK., 623. SK., 634., 634. SK., 635. SK., 640. SK., 645. SK., 646. SK., 693. SK., 696. SK., 701., 701. SK., 972., 972. SK., AGALAR, AĞALAR SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERİCİ SK., HAMİT KAPLAN SK., KAZIM ORBAY SK., KİREMİT SK., NARİN SK., OCAK SK., OTLUOĞLU KÖYÜ YOLU, TABAK SK., TURAPLAR KÖYÜ YOLU, URAL SK., YOL GIRISI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1561. CD., 1569. SK., 1596. SK., 1597. SK., 1599. SK., 1601. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1610., 1614. SK., 1615., 1615. CD., 1616. SK., 1617. SK., 1618. SK., 1622. SK., 1638. SK., 1704., 1706. SK., 1707. SK., 1723., AKÇAKOCA KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1588. SK., 1590. SK., 1593. SK., 1594. SK., 1595. SK., 1662. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 877. SK., 913., 913. SK., 932. SK., 951. SK., ARSLAN SK., ÇETİN SK., ÖZGÜR SK., ÖZTÜRK SK., SEHIT RAMAZAN GEL, SEZGIN, SEZGİN SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL CD., ŞEREFİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMEN, DEĞİRMEN, DEPO, KALYONCU mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.