13 Ocak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR elektrik kesintisi: BAŞAKŞEHİR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:05

Güncelleme: 12.01.2024 - 15:55

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAŞAKŞEHİR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAŞAKŞEHİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 19 MAYIS, CENNETKUŞU sk bölgelerinde 13/01/2024 10:00:00 - 13/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.