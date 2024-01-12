13 Ocak İSTANBUL BEYOĞLU elektrik kesintisi: BEYOĞLU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:05

Güncelleme: 12.01.2024 - 15:48

İSTANBUL BEYOĞLU ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BEYOĞLU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BEYOĞLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAHRİYE, KASIMPAŞA KÜLHAN, POTİNCİLER, TURŞUCU BAYRAM sk / KÜÇÜK PİYALE mah BAHRİYE, HAKİM, TAHTA KADI, TOPRAK TABYA sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah BAHRİYE, EREN, UFAK KÖPRÜ sk bölgelerinde 13/01/2024 09:00:00 - 13/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KÜÇÜK PİYALE mah AĞAÇ KÖPRÜ, FİŞEKHANE DERESİ, KASIMPAŞA AKARCASI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİŞMANİYE, TOPRAK TABYA sk bölgelerinde 13/01/2024 09:00:00 - 13/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.