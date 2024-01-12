13 Ocak İSTANBUL EYÜPSULTAN elektrik kesintisi: EYÜPSULTAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:05

Güncelleme: 12.01.2024 - 16:24

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında EYÜPSULTAN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte EYÜPSULTAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 13/01/2024 10:00:00 - 13/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.