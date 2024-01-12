13 Ocak İSTANBUL KAĞITHANE elektrik kesintisi: KAĞITHANE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:05

Güncelleme: 12.01.2024 - 16:16

İSTANBUL KAĞITHANE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KAĞITHANE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KAĞITHANE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKGÜLLÜ, ALAYBEY, ATİYE, AYNUR, AYŞİN, BAHÇELER, BERGÜZAR, BEYLİK, BİNNAZ, ERAY, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, EZEL, FESTİVAL, GELİN, GÜÇBİRLİĞİ, GÜĞÜMLÜ, IŞIKLI, KAĞITHANE, NURTAÇ, SEVİLEN, SULH, TÜMLEÇ, YADİGAR, YALIN, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ÖZOĞUL, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM sk bölgelerinde 13/01/2024 00:01:00 - 13/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DUMANLI sk bölgelerinde 13/01/2024 09:00:00 - 13/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DENİZATI, DEVİR, DOLUNAY, DOSTLUK, HALİL RAHMAN sk bölgelerinde 13/01/2024 09:00:00 - 13/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DURGUN, SEÇİLMİŞ, SÖNMEZAY sk bölgelerinde 13/01/2024 09:00:00 - 13/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.