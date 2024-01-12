13 Ocak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi: KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:05

Güncelleme: 12.01.2024 - 16:15

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KÜÇÜKÇEKMECE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ÖZGÜN sk bölgelerinde 13/01/2024 10:00:00 - 13/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.