13 Ocak KOCAELİ BAŞİSKELE elektrik kesintisi: BAŞİSKELE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 20:27

Güncelleme: 12.01.2024 - 21:01

KOCAELİ BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAŞİSKELE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAŞİSKELE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TAŞ SK., TATAR SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, YEŞİLKENT mahallelerinde BAKIŞ SK., ÇALIK, ÇALIK SK., EDANUR, GÜRKAN SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE SK., HOYLAN SK., MİLLET CD., NECİP FAZIL CD., TANTAOĞLU CD., YÜRÜYÜŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde HÜR, HÜR SK., PARK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., ALİ AYGÜN SK., AYVAZ SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BESTE SK., D-130 KARAYOLU, D-130 YAN YOL CD, DUROĞLU SK., GEDİK SK., GÜL SK., GÜRGEN, KAFKAS SK., NALAN SK., OSMAN GAZİ SK., ÖMÜR SK., PARK, SEYİD CD., SOYDAŞ SK., TUNALI SK., VEZIR, VEZİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde BAĞIN SK., BAHAR, BAHAR SK., BARBAROS, BARBAROS CD., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FILIZ, FİLİZ SK., FURUNCU, FURUNCU SK., GÜLDESTE SK., HİCAZ SK., İNANÇ SK., MEMNUN, MEMNUN SK., SAKA, SAKA SK., SERÇE SK., ULUCAMİ CD., YALKIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ALPEREN SK., BAGIN, BİLGE SK., BUHARA SK., ÇİFTLİK SK., DÜLGER SK., ELMALI SK., EMRE SK., ERMİŞ SK., FASIL SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HORON SK., ILIM, İLİM SK., KAĞAN SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., TÜRKMEN SK., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YENİÇERİ SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde ÇİÇEKLER SK., ORDULU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.