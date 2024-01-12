13 Ocak KOCAELİ ÇAYIROVA elektrik kesintisi: ÇAYIROVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ÇAYIROVA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ÇAYIROVA'de 13 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte ÇAYIROVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ÇAYIROVA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇAYIROVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇAYIROVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
ÇAYIROVA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 457., 501., RAHMI DIBEK, VEYSEL KARANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1. SK., 121/5., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 417. SK., 419., 419. SK., 420. SK., 421. SK., 422., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/4., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 430., 430. SK., 431., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 447., 448., 448. SK., 458. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 498. SK., 499. SK., 504., 504. SK., 510., 56/1., 58., 58. SK., 58/1. SK., 60/4. SK., 62/1. SK., 64., 65. SK., 66. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/3. SK., 67/4. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 83., 83/2., 83/3., 85. SK., 87. SK., 89. SK., 91., 91. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99/1. SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayaydın nasıl CHP’li oldu?
- AKP'de gözler 15 Ocak'ta...
- Cumhur İttifakı ortağından Kurum'a veto
- Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama!
- Yeniden Refah'ta 'İstanbul' krizi!
- Buse Terim konuştu: 'Babama sormadım'
- Emekliye ek zamda sona doğru, tarih netleşti!
- Doktor Öz uyardı: Yüzünüzde bir 'ölüm üçgeni' var!
- 'Kendi ipinizi çekersiniz'
- İfade verdi: Yakalama kararı kaldırıldı