13 Ocak SAKARYA ADAPAZARI elektrik kesintisi: ADAPAZARI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ADAPAZARI'de 13 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte ADAPAZARI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
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SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ADAPAZARI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ADAPAZARI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
ADAPAZARI ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 1620 KÜME EVLER, ŞEHİT HİKMET CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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