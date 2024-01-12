13 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 20:27

Güncelleme: 12.01.2024 - 20:39

SAKARYA ilinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, YANIK mahallelerinde BÖRÜLCE SK., YANIK ORTA/1, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, GÖL, HACIMERCAN, UZUNKUM mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/3, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ÇİÇEK SK., DAĞDİBİ SK., ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KUDÜS CD., MEHMET EFENDİ SK., ORTA, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/6, SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013 SK., 9001, CAMI, DEMIRYOLU CD., ESKI ADAPAZARI YOLU, GÜLERYÜZ, KAPI, ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, HACIMERCAN, YUKARIKIRAZCA mahallelerinde 1027, CAMİ, HABIL, MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ORTA/3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY mahallelerinde HACI OĞLU 1, HACIOGLU/1, KAYNARCA YOLU, KÜÇÜKKAYNARCA/7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, OSMANLI, SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ARABACILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, BALCILAR/7, GÜVEN/1, KADIKÖY, MEHTER, MEHTER SK., REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK., SARIBEYLI, SARIBEYLI/8, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ 6, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU, TEKNELER, TEKNELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, KANLIÇAY, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13001, 13003, 13006, 13010, 13012, ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., İsimsiz146, MERKEZ, MESUDIYE, MESUDIYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13002, 13004, 13005, 13007, 13008, 13011, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ALTINTAŞ SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., ŞİFALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, CAMİKEBİR, EPÇELER, ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 267., 269., 269. SK., 282., 283., 802. SK., 803., 805., 815., 816., 820., ALIGAFFAROKAN, ALİ GAFFAR OKAN CD., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ALMAATA, ALMAATA SK., AVŞAR SK., AYDENIZ, AYDENİZ, AYDENİZ SK., AYKUT, BAĞCIOĞLU SK., BEDİR, BEDİR SK., BİŞKEK SK., BOSNA, BOSNA SK., ÇIGDEM, DR. OZAN SK., ELBURUNİ SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., EŞME SK., FERAH, FERAH SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, GÜMÜŞ, GÜMÜŞ SK., HAFIZ FUAT ÇELEBI, HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HARUN RESIT, HARUN REŞİT SK., HIRA, HİCRET SK., HİRA, HİRA SK., ISTANBUL, ISTIKLAL SK., IŞIK, İSTANBUL, İSTANBUL CD., İSTİKLAL SK., KARDELEN SK., KAŞGAR, KAŞGAR SK., KAYI, KAYI SK., KINIK, KINIK SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALIBEY ÇIKMAZI SK., KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., KÖKSAL, KÖKSAL SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK., MELIHSAH, MELİHŞAH SK., MERCAN, MERCAN SK., MESCİDİ AKSA SK., MESCİD-İ AKSA SK., MEVLANA SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., SAADET SK., SARI ALI, SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA, SEFA SK., SELVI, SELVİ SK., TARAKÇI SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPE SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VAHDET SK., VILDAN, VİLDAN, VİLDAN SK., YAVUZ_1, YIMAZ SK., YURT SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KARAPINAR mahallelerinde 20. SK., 21. SK., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 26. SK., 28. SK., KARAPINAR SK., KORTEPE CD., ORHANGAZI, ORHANGAZI CD., ORHANGAZİ CD., SEDAT ERYIGIT, SEDAT ERYIGIT CD., SEDAT ERYIGIT/1, SEDAT ERYIGIT/10, SEDAT ERYIGIT/5, SEDAT ERYİĞİT CD., ZIYARET, ZİYARET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, ELPEREK, FEVZIYE, FEVZİYE, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde ABDULLAH ATEŞ SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BALABAN, BALABAN SK., BOZÖREN, BOZÖREN SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇAYIROVA, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, ESTERGON SK., FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/3, FEVZIYE/30, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZİYE SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNER SK., HÜRRIYET, İsimsiz139, KIREMITLIK, KOZAN SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., SALIH SK., SALİH SK., UZUN, UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 1620 KÜME EVLER, ŞEHİT HİKMET CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1029, ÇİÇEKÇİ SK., DEMİRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1011, 1011 SK., 1032 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE, KOZLUK, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 1 NOLU CD., 1 NOLU_11, 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., 5 NOLU_1, 6 NOLU CD., ADA SANAYI, ADA SANAYİ, ADA SANAYİ CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ALACUMA CD., D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, D-100 YANYOL CD., İsimsiz158, KOZLUK, KOZLUK CD., KÖPRÜ SK., NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., PIRAHMETLER, TASLIK, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 07:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, TABAKHANE, TUAPSALAR, YENİ mahallelerinde 1031. SK., 1035. SK., 1059, 1059 SK., 1061, 1061 SK., 1063 SK., 1064 SK., 1065, 1067 SK., 1068, 1068 SK., 1069 SK., 1070. SK., 1071 SK., 1072 SK., 1073, 1073 SK., 1075 SK., 1079 SK., 1081 SK., 1087 SK., 1091, 301 NOLU SK., AKÇA DUBLEKSLER 2 İÇİ YOLU, AŞİYAN EVLERİ İÇİ YOLU, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, SAKARYA, SAKARYA CD., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 27., 27. SK., 7. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.