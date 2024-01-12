13 Ocak SAKARYA ERENLER elektrik kesintisi: ERENLER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 20:27

Güncelleme: 12.01.2024 - 20:53

SAKARYA ERENLER ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ERENLER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ERENLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ERENLER ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE, KOZLUK, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 1 NOLU CD., 1 NOLU_11, 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., 5 NOLU_1, 6 NOLU CD., ADA SANAYI, ADA SANAYİ, ADA SANAYİ CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ALACUMA CD., D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, D-100 YANYOL CD., İsimsiz158, KOZLUK, KOZLUK CD., KÖPRÜ SK., NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., PIRAHMETLER, TASLIK, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 07:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, TABAKHANE, TUAPSALAR, YENİ mahallelerinde 1031. SK., 1035. SK., 1059, 1059 SK., 1061, 1061 SK., 1063 SK., 1064 SK., 1065, 1067 SK., 1068, 1068 SK., 1069 SK., 1070. SK., 1071 SK., 1072 SK., 1073, 1073 SK., 1075 SK., 1079 SK., 1081 SK., 1087 SK., 1091, 301 NOLU SK., AKÇA DUBLEKSLER 2 İÇİ YOLU, AŞİYAN EVLERİ İÇİ YOLU, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, SAKARYA, SAKARYA CD., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.