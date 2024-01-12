13 Ocak SAKARYA KARAPÜRÇEK elektrik kesintisi: KARAPÜRÇEK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA KARAPÜRÇEK ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KARAPÜRÇEK'de 13 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KARAPÜRÇEK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA KARAPÜRÇEK ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARAPÜRÇEK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARAPÜRÇEK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KARAPÜRÇEK ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, KANLIÇAY, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13001, 13003, 13006, 13010, 13012, ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., İsimsiz146, MERKEZ, MESUDIYE, MESUDIYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAPÜRÇEK ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13002, 13004, 13005, 13007, 13008, 13011, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ALTINTAŞ SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., ŞİFALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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