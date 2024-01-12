13 Ocak SAKARYA PAMUKOVA elektrik kesintisi: PAMUKOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 20:27

Güncelleme: 12.01.2024 - 20:49

SAKARYA PAMUKOVA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında PAMUKOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte PAMUKOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

PAMUKOVA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KARAPINAR mahallelerinde 20. SK., 21. SK., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 26. SK., 28. SK., KARAPINAR SK., KORTEPE CD., ORHANGAZI, ORHANGAZI CD., ORHANGAZİ CD., SEDAT ERYIGIT, SEDAT ERYIGIT CD., SEDAT ERYIGIT/1, SEDAT ERYIGIT/10, SEDAT ERYIGIT/5, SEDAT ERYİĞİT CD., ZIYARET, ZİYARET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, ELPEREK, FEVZIYE, FEVZİYE, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde ABDULLAH ATEŞ SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BALABAN, BALABAN SK., BOZÖREN, BOZÖREN SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇAYIROVA, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, ESTERGON SK., FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/3, FEVZIYE/30, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZİYE SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNER SK., HÜRRIYET, İsimsiz139, KIREMITLIK, KOZAN SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., SALIH SK., SALİH SK., UZUN, UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.