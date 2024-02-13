13 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:16

Güncelleme: 13.02.2024 - 13:16

DÜZCE ilinde 13 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPLER, N KENDISI mahallelerinde KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5752. CD., 5800. SK., 5883. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMANLAR, DARICI, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5602. SK., 5616., 5877., 5879. SK., 5880. SK., 5882., 5882. SK., 5883. SK., 5888., 5893., GAZHANE, GAZHANE CD., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, N KENDISI mahallelerinde 107., 9126., D100 KARAYOLU, DOGANLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, GÖKÇE, GÜMÜŞPINAR, N KENDISI, UFUK mahallelerinde 103 SK., 104., 107 SK., 107. SK., 108 SK., 148., 9590., 9595., ADAPAZARI BOLU YOLU, GONCA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FABR, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATİH, HACI ALİLER, HACIMEHMET, KAHVECI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, ŞIRALIK, UFUK, YENİ mahallelerinde 112 SK., 112. SK., 113 SK., 113. SK., 1154. SK., 1900., 1900. SK., 5392. SK., 5393. SK., 5394. SK., 5397., 5397. SK., 5400., 5400. SK., 5402., 5402. SK., 5600. CD., 7505., 9100., 9110., 9124., 9125., 9130., 9131., 9132., BOLU CD., D 100 KARAYOLU, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, KÖY SK., MERKEZ, MERKEZ HACIALILER, MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, TÜTÜNCÜ CD., ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ŞEHİT mahallelerinde ALİ HAMZA PARKI İÇİ YOLU, KONURALP TÜRBE, TÜRBE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde ALİ HAMZA SK., ÇARŞIİÇİ CD., HACI SALİH SK., HAMAM SK., KONURALP 56., KONURALP 57., KONURALP ALI HAMZA, KONURALP ALİ HAMZA, KONURALP ALİ HAMZA SK., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP BAŞOL SK., KONURALP CD., KONURALP CUMHURIYET, KONURALP CUMHURİYET CD., KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇARŞI İÇİ CD., KONURALP ÇEŞME SK., KONURALP ÇİLİMLİ, KONURALP HAMAM SK., KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD., KONURALP HÜRRİYET CD., KONURALP KARAKOL, KONURALP OKUL SK., KONURALP ÖMÜR SK., KONURALP ÜSKÜBÜ CD., KONURALP ÜSTÜNDAĞ SK., OKUL SK., ÖMÜR SK., ÜSTÜNDAĞ SK., YEŞİLYURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, ÇALICUMA, N KENDISI, YENİ mahallelerinde 106. SK., 122. SK., 2 SK., 3_1, 309. SK., 4. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİ MENGENCİK, GÖKÇE, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, YENI mahallelerinde 5600., 7000., 7100., 7151., 7155., 7330., 7350., 7400., 7550., 7565., 7700., 8009., 8010., 8017, 8027., 8036., 8090., 8092., 8095., 9132./1, 9133., 9670., D-100 KARAYOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2316., ATA CD., ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2246. SK., 2285. SK., 2287. SK., AKTÜRK SK., ATASOY SK., NOTER SK., TERZİOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 1348. CD., 2296. SK., GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK mahallelerinde 102 CD., 106, 110 SK., 112, 114 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA, YAZLIK mahallelerinde 101 CD., 104 SK., 105 SK., 106 SK., 109 SK., TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 481. SK., 500. SK., 5700., 5701., 5708. SK., 5709., 5711., 5711. SK., 5726. SK., 5727. SK., 5728. SK., ÇINAR SK., DAMLA SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Salı 11:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET, CUMHURIYET OSB2, CUMHURİYET, ÇALICUMA, ÇINARDÜZÜ, DAĞDİBİ, DEĞİRMENBAŞI, GÜVEN, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KIREÇKUYUSU, KIRKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, KURUDERE, KURULUK, KUTLU, KÜLTÜR, N KENDISI, OVAPINAR, SARIÇAM, TEPE ALTI, YENI, YENİ mahallelerinde 1 CD., 1 SK., 1., 1. CD., 10. CD., 101 SK., 101., 105., 11., 1101., 1103 SK., 1107., 1113., 112., 113., 117., 126, 13., 13. CD., 1302. SK., 14., 14. CD., 1403. SK., 15., 177., 177. SK., 179, 2., 206. CD., 208., 3., 303., 307., 309., 311., 313., 317., 319., 321., 323., 325., 4. CD., 4_1, 402 SK., 408., 409., 5., 5. CD., 500., 501., 503., 6 CD., 6 SK., 6., 6. CD., 606 SK., 607., 607. SK., 609., 610., 610. SK., 617., 617. SK., 618., 622., 622. SK., 630., 701., 8 SK., 9., 9. CD., 9. SK., 905., ADİL SEVEN SK., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜK, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, CAMİ SK., ÇAKIRHACI IBRAHIM, ÇAKIRHACIİBRAHİM KÖYÜ YOLU, ÇALICUMA KÖYÜ YOLU, ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ YOLU, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI KÖYÜ YOLU, DEVELI BESNI, DEVELİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE BELEDİYESİ İÇME SUYU ARI, GÜVEN KÖYÜ YOLU, KALEDIBI, KALEDİBİ KÖYÜ YOLU, KARAÇALI KÖYÜ İÇ YOLU, KIREÇKUYUSU, KIRKACAK, KÖY, KURUDERE, KURULUK, KUTLU, KUTLU KÖYÜ YOLU, MERKEZ/1, OVAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, OVAPINAR KÖYÜ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ YOLU, SARIÇAM, SARIÇAM MAHALLESİ, TEPE ALTI, TOKİ BEYKÖY KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN, MERKEZ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, YUKARI mahallelerinde ASAGI, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 13 Şubat Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI, YUKARI AKÇAÖREN mahallelerinde KUZEY, PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI AKÇAÖREN, YUKARI1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 13 Şubat Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESEN, YAZIPINAR mahallelerinde 515., 518., 518. SK., POSTACI HALIL DÜZENLI, POSTACI HALİL DÜZENLİ SK., ŞİRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 13 Şubat Salı 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK, ESEN, HACIKADIRLER, HACIKADİRLER, İÇMELER, KEMERYANI, KÖPRÜBAŞI, KÖYÜN KENDİSİ, KUMPINAR, KUYUDÜZÜ, MERKEZ, N KENDISI, SARIDERE, SULTANİYE, YAZIPINAR, YAZLIK, YENİ, YEŞİLOVA mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1002., 1002. SK., 1004., 1005. SK., 1006. SK., 1008., 1008. SK., 401. SK., 403. SK., 404. SK., 406. SK., 407., 407. SK., 409. SK., 410. SK., 411., 411. SK., 412 SK., 413. SK., 420. SK., 421., 423., 423. SK., 430., 502., 505. SK., 506. SK., 507., 507. SK., 508. SK., 509. SK., 510. SK., 511., AKDERE, BOLU GÖLYAKA YOLU, CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇINARLI, ÇINARLI CD., DÜZCE / GÖLYAKA YOLU, EREĞLİ CD., GENÇ SK., GİRNE SK., GÜMÜŞOVA VİYADÜĞÜ, IÇMELER, İÇMELER KÖYÜ YOLU, KALICI KONUTLAR, KALICI KONUTLAR CD., KALICI KONUTLAR CD., KALICI KONUTLAR KÜME EVLER, KALICI KONUTLAR_1, KEMERYANI, KEMERYANI KÖYÜ YOLU, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI ÖMEREFENDİ KÖYÜ YOLU, MERKEZ SK., SARIDERE, SARIDERE KÖYÜ YOLU, SEHIT ERCAN, SULTANIYE, SULTANİYE KÖYÜ YOLU, ŞEHİT ERCAN CD., YAYAKBASI, YAYAKBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU, YAZLIK, YAZLIK KÖYÜ İÇ YOLU, YAZLIK KÖYÜ YOLU, YAZLIK SK., YAZLIK., YEŞİLOVA KÖYÜ YOLU, YILDIZTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORMAN, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16051., 16052., ORMAN, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 13 Şubat Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÖĞÜTLÜ, ULUCAMİ mahallelerinde SÖĞÜTLÜ CD., SÖĞÜTLÜ CD.Sİ SK., SÖĞÜTLÜ KÖYÜ İÇ YOLU, SÖĞÜTLÜ KÖYÜ YOLU, ŞEHİT FİKRET ÖZTÜRK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.