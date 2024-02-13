13 Şubat İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:15

Güncelleme: 13.02.2024 - 13:15

İstanbul ilinde 13 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 2., DEMİRCİLER SİTESİ 3., G/4., G/5., G/6., G/8., SEYİTNİZAM, ŞEHİT ER RAMAZAN KİRMAN, ŞEHİT ERKAN ALYANAK, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN, BEBEK BOSTANI, DAYIBEY, ERGUVAN, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, YENİYOL ÇIKMAZI, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah HAZAL sk bölgelerinde 13/02/2024 13:00:00 - 13/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET, İSTİKLAL sk / BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, LAKERDACI, OKÇU MUSA, SAVCI BEY ÇIKMAZI, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİŞHANE sk / BOSTAN mah FESLEĞEN, KAHYA BEY sk / CİHANGİR mah SAĞIROĞLU sk / EMEKYEMEZ mah GÜVEZ, NAZLI HANIM, OKÇU MUSA, TUTSAK, YOLCUZADE MEKTEB, YOLCUZADE İSKENDER, YÜKSEK MİNARE, ŞİŞHANE sk / EVLİYA ÇELEBİ mah MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM sk / GÜMÜŞSUYU mah SIRASELVİLER sk / KALYONCU KULLUĞU mah ATAMAN, BİLGİN, CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, HARMAN, KAHYA BEY, KURDELA, KÖMÜRCÜ ZEYNEL, NİLGÜN, SAMANCI ALİ, SAMANCI FERHAT, SİMİTÇİ, TARLABAŞI, TEKİR, TURUNÇ, ÖMER HAYYAM, İNCE KAŞ sk / KAMER HATUN mah AL HATUN, AYNALI ÇEŞME, AĞAÇ ÇİLEĞİ, CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, KILIÇ ASLAN, MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM, SANTUR, TARLABAŞI, TUTKALCI, ÇATIK KAŞ, ÖMER HAYYAM sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah NECATİBEY sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah ARMAĞAN, ATLAMA, AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, CEDİDİYE, EMİN CAMİİ, EYYÜHÜM, KARANFİL ÇIKMAZI, KASIMPAŞA MEVLEVİHANE, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SAMANCI FERHAT, SURURİ CAMİİ ÇIKMAZI, SURURİ ÇEŞME, SİPAHİ FIRINI, TENNURE, TENNURE ÇIKMAZI, ÇATIK KAŞ, İNCE KAŞ sk / YAHYA KAHYA mah ALTI OCAK, AYNALI ÇEŞME, AŞIKLAR MEYDANI, AŞIKLAR MEYDANI ÇIKMAZI, BAHRİYE, ESKİ KARAKOL, IŞIK, IŞIK ÇIKMAZI, KARACI ÇIKMAZI, KASIMPAŞA BOSTANI, KASIMPAŞA YAĞHANESİ, LEVENT ÇIKMAZI, NEVA, ORTA MEKTEP, PİRİNÇÇİ KAHYA, PİYADE ÇIKMAZI, SİPAHİ FIRINI, YAKU bölgelerinde 13/02/2024 00:00:00 - 13/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah BOSTAN ARALIĞI sk bölgelerinde 12/02/2024 22:00:00 - 13/02/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ARI, BEREKET, CİHAD, GÜNEŞ, ZAFER, ÇELTİK, İHLAS sk bölgelerinde 13/02/2024 00:05:00 - 13/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah GÜLERYÜZ sk / SAKARYA mah 1.GİRNE, 1.MERDİVENLİ, 1.ŞAFAK, 2.GÜLERYÜZ, 3.CANAN, 3.HİLAL, 3.LALE, 4.CAMİ, AYTEKİN, BEŞİRGAZİ, BEŞİRGAZİ ALT, HÜLYA, HÜRRİYET, KANUNİ, PERVİN, SİLAHTARAĞA, TUTKU, TÜRBE, ULUBATLI, YAVUZ SULTAN SELİM, ŞADAN sk / SİLAHTARAĞA mah SİLAHTARAĞA sk bölgelerinde 13/02/2024 11:30:00 - 13/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ATLI SPOR sk bölgelerinde 13/02/2024 15:00:00 - 13/02/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah TOMRUK, TOMRUK ÇIKMAZI, VASIF ÇINAR sk bölgelerinde 13/02/2024 00:00:00 - 13/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, YEREBATAN sk / CANKURTARAN mah ADLİYE, AKBIYIK, ALEMDAR, AYASOFYA, BAB-I HÜMAYUN, CAFERİYE, KUTLUGÜN, MUSTAFADEDE, SOĞUKKUYU ÇIKMAZI, SOĞUKÇEŞME, TAYAHATUN, TERBIYIK, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA sk / EMİN SİNAN mah ONUR ÇIKMAZI sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI, NÖBETHANE, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 13/02/2024 03:00:00 - 13/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah HASIRCILAR, MARPUÇÇULAR, SABUNCUHANI, TAHMİS sk / TAHTAKALE mah CÖMERTTÜRK, FINDIKÇILAR, HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHTAKALE, TOMRUK sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOÇİBEY, KÜÇÜK LANGA, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, İNKILAP sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / HIRKA-İ ŞERİF mah HÜRREM ÇAVUŞ, KEÇECİ ÇEŞMESİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI, NİKAH, TÜRKMEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KARAGÜMRÜK mah ATA, DR. ALİ İSMET GENÇER, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah AYNACILAR, AĞA, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, VARAKÇI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE sk / MOLLA FENARİ mah BEZCİLER, KILIÇÇILAR, KÜÇÜKYILDIZ HANI, KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA MAHKEME, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VEZİRHANI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, YEŞİLDİREKLİ BAKKAL sk / TAYA HATUN mah AYNACILAR, MAHMUTPAŞA HAMAMI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, TARAKÇILAR HANI sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah DERVİŞPAŞA, GASPIRALI, NECİP ASIM sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 570., 571., 572., 574., 576., 579., 582., 584., 607., 608., 609., 609/1., 609/2., 610., 610/1., 610/2., 611. sk bölgelerinde 13/02/2024 00:05:00 - 13/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah BAĞLARBAŞI sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 762., 766., 767., 768., 769., 769/1., 770., 770/1., 771., 771/1., 772., 773., 774., 774/1., BARBAROS sk / YILDIZTABYA mah BAYIR, BUKET, GÜLER, GÜVEN, KARANFİL sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 302., 303., 304., 305., 306., 307., 310., 311., 314., 315., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, ŞAKİR ZÜMRE sk / YENİ MAHALLE mah 503., KÖŞK, MERDİVENLİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 36., 38., 39., 40., 41., 43., 45., 47., CENGİZ TOPEL, ŞAKİR ZÜMRE sk bölgelerinde 13/02/2024 09:30:00 - 13/02/2024 13:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ARIKENT SİTESİ, ASMALI, BALAMİR, ILICA sk bölgelerinde 13/02/2024 00:00:00 - 13/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ATALAR, DARÜŞŞAFAKA BİLİNMEYEN, ILICA sk bölgelerinde 13/02/2024 00:00:00 - 13/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah DOĞANBEY, GÜRGENCİ ÇIKMAZI, KAYIN, ORMAN, ORMANCILAR ÇIKMAZI, TAŞ KONAKLARI, YUKARI DERE sk / KEMER mah ALAY, BEYAZ PAPATYA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SADIK GÜNEY, SERÇE ÇIKMAZI, SÜLÜNLER, VALİDE SULTAN, YONCALIK, YÜZYIL IŞIL, ÇAMLIK YOKUŞU, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET, ITRİ, NECATİ KARTAL, TRABLUSGARP, İKİZDERE sk / GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KİRİŞHANE, PİRİ REİS sk / MİMAR SİNAN mah AHKAM, AKARSU, AKBUDAK, AKPINAR, AKŞAMSEFASI, AĞAOĞLU, CENGİZ TOPEL, FAHRETTİN BERKTAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜLLÜCE, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, HÜSREVPAŞA, MUHARREM MUNDUZ, MUTLUTÜRK, OTLUKBELİ, SALHANE, TAŞLIBAYIR, ÇIRAĞAN, İLHAN, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL İl- SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah 6093 sk bölgelerinde 13/02/2024 10:00:00 - 13/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah KINALI KEKLİK sk / ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk bölgelerinde 13/02/2024 10:00:00 - 13/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10., DEMİRCİLER SİTESİ 4., DEMİRCİLER SİTESİ 8., DEMİRCİLER SİTESİ 9. sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 3. BAĞ, 4. BAĞ, 75/1. sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 75/5., 75/5. ARA, SAHA YOLU sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 2., DEMİRCİLER SİTESİ 3., G/4., G/5., G/6., G/8., SEYİTNİZAM, ŞEHİT ER RAMAZAN KİRMAN, ŞEHİT ERKAN ALYANAK, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah ATATÜRK 2, BAYRAK, BOZKIR 1, HANIMELİ, KAKTÜS, SERÇE, UĞUR 2, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR, BABADAĞ, GAYE 1, MADEN, SEÇKİNLER, YUNUS 1, ÇAKIR, ŞÖLEN 1 sk , İĞDE 2 sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah PİRSULTAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 13/02/2024 10:00:00 - 13/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah D-100 KARAYOLU, E5 LONDRA ASFALTI, HÜRRİYET, SEDAT, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 13/02/2024 10:00:00 - 13/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ALTINKAYA, ATALAR, ATALAR ÇIKMAZI, BACADİBİ, DEREBOYU, DURU, KAVAKLI, MAHYA, MEKİK, OTO, TALATPAŞA, ŞAİR ÇELEBİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, HARMAN 1, OTO sk bölgelerinde 13/02/2024 00:00:00 - 13/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 1.PAPATYA, AKKAVAK, ANANAS, DR. SADIK AHMET, YEŞİLÇAM, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.DERYA, 1.ER, 2.SERHAT, 2509., 3.UFUK, 3.ÜLKÜ, 3.ŞAFAK, 4.PINAR, 5.ENGİN, CENGİZ, DÜZ, KÜME, SALİH TAMCI, TEMEL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 13/02/2024 00:00:00 - 13/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 611., HÜRRİYET, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / CUMHURİYET mah 2.AKASYA, HATBOYU, PELİN, ŞEHİT CEMAL DİNÇ sk / YENİ MAHALLE mah 3.ÜLKÜ, CENGİZ sk bölgelerinde 13/02/2024 00:00:00 - 13/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET, MEVLANA, TUNÇ, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, 910. ÇIKMAZ, CANAN, CEM SULTAN, DELİORMAN ÇIKMAZI, DURSUN, ERDİR, ERKEN, FENER, GONCA, KANARYA, KENAN, MÜNİR RESNELİ, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞANLI, ŞAİR ŞİNASİ sk / KARTALTEPE mah 2.YALÇIN sk bölgelerinde 13/02/2024 10:00:00 - 13/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah BERK, ETİ, FULYA, KAPLAN, KURT, MEHMETÇİK, TOROS, YAMAÇ, ZÜRÜH, ÇİMEN, İSMET PAŞA, İSTASYON, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 12/02/2024 22:00:00 - 13/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, BAHÇELİ, CEMİYET, MORLALE, NİĞBOLU, SIRAEVLER, SİPAHİ, TAN sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk / İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, BÜLBÜL YUVASI, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, GÖZTEPE, YAHYA GALİPBEY, ÖRNEK, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, BAHARLI YOL, GÖZTEPE, GÖÇMENLER, KARLI, KARLITEPE, KILIÇ, MEKTEP, ORDU, SAYAYOLU, SUNGUR, YAHYA GALİPBEY, ÇELEBİLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, GÖÇMENLER, NAKKAŞ, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKYOL, ATA, AYGÜN, BAĞ, BEYAZ GÜL, CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, GÜLHAN, KAMİL, KARAKOL, MELEK HATUN, MERAM, MERKEZ, MORLALE, SERİN, SIRAEVLER, SOFULAR, SOKULLU, SİPAHİ, TAN, UĞURLU, ÇAYIR, ÖZÜM, İNAN, İPEK, ŞEHZADEBAŞI, ŞEREF sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, BAYIR, DÖKÜMCÜLER, GÜLHAN, GÜNDÜZ, HAMİDİYE, HAYIR, KAMİL, KISMET, KOSOVA, MORLALE, SOFULAR, TUNA, ÇAYIR, İLHAN, İSHAK BEY ÇIKMAZI, ŞEHZADEBAŞI, ŞEHİT CEVAT TUYAN, ŞEREF sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah NAMIK KEMAL, PINAR sk bölgelerinde 13/02/2024 13:00:00 - 13/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 2., 3., KOÇMAN sk bölgelerinde 13/02/2024 00:00:00 - 13/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2662. sk bölgelerinde 13/02/2024 00:00:00 - 13/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2157., 2160., 2161., 2163., 2164., 2165., 2166., 2167., 2168., 2170., 2180., 2190., BARBAROS, KIŞLA, VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 13/02/2024 00:01:00 - 13/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2169., 2170., 2171., 2172., 2173., 2174., 2175., 2176., 2177., 2178., 2179., 2180., 2184., 2190., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 546., 549. ÇIKMAZ, 550., 551., BARBAROS sk bölgelerinde 13/02/2024 00:01:00 - 13/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., 2008., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 903., 905., 907., 908., 911., 912., 913., 924., 934., 937., 938., 939., 940., 941., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1000., 1001., 969., 976., 978., 979., 980., 981., 982., 983., 987., 988., 989., BİRLİK, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1150., 1151., 1159., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1232., 1235., 1236., 1237., 1238., KURTULUŞ, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655. sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BEGONYALI, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÖMÜR, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ÇALDIRAN sk bölgelerinde 13/02/2024 10:00:00 - 13/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU sk bölgelerinde 13/02/2024 12:00:00 - 13/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah GAZİ OSMAN PAŞA, MERTER, SÜLEYMAN NAZİF sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 13/02/2024 00:01:00 - 13/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 775., 777., 778., 779., 780., 781., 873., KARAOĞLANOĞLU, ULUBATLI sk / KAZIM KARABEKİR mah 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., HACI BAYRAM VELİ, KAZIM KARABEKİR, ULUBATLI, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 13/02/2024 11:00:00 - 13/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, ALAY, ALİHAN, BAYRAK, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜNDOĞDU, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KILAVUZ, KINA, MUALLİM, SARIKIZ, SARVAN, VARDAR, ÖĞÜN sk bölgelerinde 13/02/2024 09:30:00 - 13/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, SUR, TERKOS-KARABURUN, bölgelerinde 13/02/2024 10:00:00 - 13/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZER sk bölgelerinde 13/02/2024 10:30:00 - 13/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah AKDENİZ, ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI, EGEMENLİK, FUZULİ, KIBRIS, KIR, KORU, LEYLA, MENEKŞE, NEHİR, SAKARYA, SAMSUN, ZAFER, İZMİR sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİZE, BEREKETLİ, BURÇAK, EMEL, ERATA, FINDIK, GÜLAY, KAFKAS, KARAN, MELEK, MİMAR SİNAN, ORKİDE, REŞİT PAŞA, USTA sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİZE, BEREKETLİ, BURÇAK, EMEL, ERATA, FINDIK, GÜLAY, KAFKAS, KARAN, MELEK, MİMAR SİNAN, ORKİDE, REŞİT PAŞA, USTA sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah BELDE, MANDIRA sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 13/02/2024 09:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2453/2., 2454., 2455., 2543., 2545., 2547., 2549., 2550., 2551., 2554., 2556., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 13/02/2024 10:00:00 - 13/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2525., 2528., 2529., 2530., 2531., PEYAMİ SAFA, S, U, Y, Z sk bölgelerinde 13/02/2024 10:00:00 - 13/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 304., 305., 305/1., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL, ZAFER sk bölgelerinde 13/02/2024 12:00:00 - 13/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.