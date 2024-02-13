13 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:15

Güncelleme: 13.02.2024 - 13:15

İZMİR ilinde 13 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 09:00:08.885-2024-02-13 15:00:19.784 saatleri arasında Yeşil Pınar; 329 Sk., 322. Sk., 424. Sk., 9315. Sk., 9423. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy, 323, 320/1, 105/2. Sk., 326, 129. Sk., 314. Sk., 314/1. Sk., 316. Sk., 317. Sk., 318. Sk., 320. Sk., 321. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 09:00:08.885-2024-02-13 15:00:19.784 saatleri arasında Gölcük; Vali Kutlu Aktaş Cd., 426. Sk., 9425. Sk., 9423. Sk., 9422. Sk., 9413. Sk., 9406. Sk., 9404. Sk., 9402, 428. Sk., 427. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 09:00:08.885-2024-02-13 15:00:19.784 saatleri arasında İncirli Pınar; İsimsiz12, 126/2, 105/2. Sk., 125, 125/1. Sk., 125/2. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 129/2. Sk., 129/3. Sk., 130. Sk., 131. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., 105/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 09:00:08.885-2024-02-13 15:00:19.784 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 09:00:14.34-2024-02-13 17:00:30.576 saatleri arasında Ovacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 09:00:15.015-2024-02-13 17:00:23.631 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 09:00:37.342-2024-02-13 17:00:46.996 saatleri arasında Altınkum; Beş Evler Sitesi, , İsimsiz94, İsimsiz120, İsimsiz128, İsimsiz136, İsimsiz139, İsimsiz173, İsimsiz195, İmbat 88 Konut Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 09:00:37.342-2024-02-13 17:00:46.996 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 09:00:45.648-2024-02-13 17:00:53.233 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 09:00:19.817-2024-02-13 12:00:31.453 saatleri arasında Yeşilova; 4160. Sk., Kamil Tunca Blv., 4172. Sk., 4158. Sk., 4113. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 09:00:19.817-2024-02-13 12:00:31.453 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 09:00:40.34-2024-02-13 12:00:14.165 saatleri arasında Yeşilova; 4162. Sk., 4172. Sk., Abdi İpekçi Cd., 4141. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 09:00:40.34-2024-02-13 12:00:14.165 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:02.517-2024-02-13 16:00:20.038 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:02.517-2024-02-13 16:00:20.038 saatleri arasında Kazımdirik; Fatih Sultan Mehmet Cd., 204. Sk., 203. Sk., 202. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 12:00:17.021-2024-02-13 15:00:25.675 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; 5494. Sk., 5493. Sk., Abdi İpekçi, 5544. Sk., 5495. Sk., 5460/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 12:00:17.021-2024-02-13 15:00:25.675 saatleri arasında Yeşilova; Abdi İpekçi Cd., 5544. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 12:00:17.021-2024-02-13 15:00:25.675 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 12:00:57.827-2024-02-13 15:00:19.484 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; Abdi İpekçi, 5495. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 12:00:57.827-2024-02-13 15:00:19.484 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 12:00:57.827-2024-02-13 15:00:19.484 saatleri arasında Yeşilova; Abdi İpekçi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 09:00:34.907-2024-02-13 15:00:46.663 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 09:00:34.907-2024-02-13 15:00:46.663 saatleri arasında Çay; Şehit Hakan Uysal Cd., 2120. Sk., 2108/1. Sk., 2104. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:02.517-2024-02-13 16:00:20.038 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:02.517-2024-02-13 16:00:20.038 saatleri arasında Manavkuyu; 202. Sk., 235. Sk., 240. Sk., 250. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 09:00:34.907-2024-02-13 15:00:46.663 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 09:00:59.763-2024-02-13 13:00:09.655 saatleri arasında Yalı; İDİL BİRET CADDESİ, 6436. Sk., 6473. Sk., 6474. Sk., 6482. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 09:00:59.763-2024-02-13 13:00:09.655 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 10:00:18.532-2024-02-13 16:00:28.407 saatleri arasında Çambel; 2525, 2525, 2511, 2509, 2525, 2525, 2518, 2515, 2509, 2512, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 13:30:59.534-2024-02-13 14:30:08.243 saatleri arasında Torasan; 522. Sk., 521. Sk., 519. Sk., 512. Sk., 510. Sk., 509. Sk., 507. Sk., 544, 545. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551, 554. Sk., 555. Sk., 506, 502, 500. Sk., 505, 593, 566, 622, 516, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, 576, İsimsiz19, 501, 624, 560, 594, KEMAL ERTAN, 508, , 558. Sk., 559, 561. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 575. Sk., 577. Sk., 582 Sk., 585. Sk., 587. Sk., 589. Sk., 591. Sk., 595, 595. Sk., 597. Sk., PINARDERE, Kemal Ertan Cd., Dostlar Sitesi İç Yol, Dostlar Sitesi, 606. Sk., 605. Sk., 604. Sk., 603. Sk., 602. Sk., 601. Sk., 601 Sk., 600. Sk., 543. Sk., 540. Sk., 538. Sk., 536. Sk., 534. Sk., 531. Sk., 529. Sk., 528. Sk., 527 Sk., 526. Sk., 525. Sk., 524. Sk., 523. Sk., Sakarya Sk., ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, 592, 572, 569, 514, 571/1, 607, 542. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 13:30:59.534-2024-02-13 14:30:08.243 saatleri arasında İçmeler; 1047, 1087/3, 1122/1, 1130, 1189, 1180, İÇMELER, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, Nuri Özbek Cd., Gül Bahçe Cd., Göçmen Cd., Eski Urla İzmir Yolu Cd., 1163. Sk., 1154. Sk., 1151/1. Sk., 1151. Sk., 1144. Sk., 1142. Sk., 1138. Sk., 1136. Sk., 1134, 1132. Sk., 1122. Sk., 1107. Sk., 1098, 1092, 1090. Sk., 1088. Sk., 1087/2. Sk., 1087/1. Sk., 1087, 1086. Sk., 1085, 1084 Sk., 1080. Sk., 1080, 1079. Sk., 1078. Sk., 1077. Sk., 1076, 1075. Sk., 1074. Sk., 1072. Sk., 1071. Sk., 1070. Sk., 1069. Sk., 1068. Sk., 1065. Sk., 1064 Sk., 1063. Sk., 1062. Sk., 1059. Sk., 1058. Sk., 1056/1. Sk., 1056, 1055. Sk., 1051. Sk., 1048/1. Sk., 1048. Sk., 1046. Sk., 1045, 1037. Sk., 1035, 1034. Sk., 1033. Sk., 1029/5, 1029/4. Sk., 1029/3. Sk., 1029/2. Sk., 1029/1. Sk., 1029. Sk., 1026. Sk., 1024. Sk., 1022. Sk., 1019. Sk., 1019 Sk., 1014. Sk., 1012. Sk., 1008. Sk., 1005, 1002/1. Sk., 1001 Sk., 1000. Sk., 1057, 1019/1, 1042, 1060, 1027, 1040, 1038, 1036, 1009, 1160, 1159, 1155, 1158, 1157, 1153, 1007, 1001, 1032, 1044, 1106, TEKKE, İsimsiz257, İsimsiz256, İsimsiz242, İsimsiz216, 1045/1, İsimsiz207, İsimsiz190, İsimsiz187, İsimsiz182, İsimsiz179, İsimsiz171, İsimsiz170, İsimsiz169, İsimsiz168, İsimsiz166, İsimsiz165, İsimsiz155, İsimsiz138, 1163/2, 1181, İsimsiz87, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz74, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, 1025, 1061, 1055/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 13:30:59.534-2024-02-13 14:30:08.243 saatleri arasında Özbek; İsimsiz226, İsimsiz262, İsimsiz248, İsimsiz241, İsimsiz230, , İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz213, İsimsiz221, İsimsiz222, İsimsiz225, İsimsiz229, 6111 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 13:30:59.534-2024-02-13 14:30:08.243 saatleri arasında Altıntaş; İç Yol, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, İsimsiz35, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 13:30:59.534-2024-02-13 14:30:08.243 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.