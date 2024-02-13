13 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:16

Güncelleme: 13.02.2024 - 13:16

SAKARYA ilinde 13 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTANBULDERE mahallelerinde ÇAVUŞOĞLU SK., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 633 NOLU SK., 634 NOLU, 634 NOLU SK., 660 NOLU SK., 661 NOLU SK., 665 NOLU, 665 NOLU SK., AKASYA SK., ALTINOVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 13 Şubat Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 340 SK., 342. SK., 344., 344. SK., 357. SK., 359. SK., 371. SK., 373. SK., 375 SK., 375. SK., 38., 38. SK., 40., 41. SK., 42., 42. SK., 47. SK., 51., AKINCI, AKINCI SK., FEVZI ÇAKMAK, HİCRET SK., MEŞE SK., YAKAMOZ KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DILMEN, DİLMEN, ERENLER mahallelerinde 1049 SK., 51. SK., 6050 SK., 6054 SK., 6056 SK., 6058, 6058 SK., 6060, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6065 SK., 6067 SK., 6073 SK., 6075 SK., 7024 SK., 7026 SK., 7040 SK., 7045 SK., 7047, 7047 SK., 7049, 7051 SK., 7053 SK., 7066 SK., 7070 SK., 7120, 7120 SK., 7124 SK., BAGLAR, BAGLAR CD., BAĞLAR CD., MEZARLIK, MİMAR SİNAN CD., PINAR KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, SAKARBABA, SAKARBABA CD., SEHIT ILHAN ARAS CD., ŞEHİT İLHAN ARAS CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 13 Şubat Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1084 SK., 1092, 1092 SK., 1098 SK., 1107 SK., 1107_1, 1108 SK., 1109, 1109 SK., 1111 SK., 1115, 1115 SK., 1118 SK., 1120 SK., 1122 SK., 1124 SK., 1126, 1150 SK., 1158 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKDERE, KAZIMIYE mahallelerinde 6001, 6002, 6002 SK., 6003, 6008, 6008 SK., 6011, 6013 SK., 6014 SK., 6020 SK., 6021, 6021 SK., 6022, 6032 SK., 6032. SK., 6039, 6043 SK., 6047, 6053, 6056, 6064, 6064 SK., 6068, 6536. SK., ATATÜRK BULVAR, BÜYÜKDERE, FİSKOBİRLİK CD., NEVZAT CÖMERT CD., PARK İÇİ YOLU, SAKARYA BLV., SAKARYA BULVAR, TEPE_8, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 2106 SK., 2157 SK., 2161 SK., 2163 SK., ORHAN GAZİ CD., SERVETİYE CD., SULTAN ABDULHAMİT HAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 955., 957., ANKARA, ANKARA CD., HIRKA SK., KIRIM SK., KOSOVA SK., LEYLAK SK., MANOLYA SK., MESKEN, MESKEN SK., NİĞBOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., ORHUN SK., SELÇUK, SELÇUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 267., 281. SK., 282., 283., 299., 802. SK., 804., 805., 815., 816., 820., 831., ALIGAFFAROKAN, ALİ GAFFAR OKAN CD., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ALMAATA, ALMAATA SK., AVŞAR SK., AYDENIZ, AYDENİZ, AYKUT, BAĞCIOĞLU SK., BEDİR, BEDİR SK., BISKEK, BİŞKEK SK., BOSNA, BOSNA SK., BUHARA SK., ÇIGDEM, ÇİĞDEM SK., DR. OZAN SK., ELBURUNİ SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., EŞME SK., FERAH, FERAH SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, GÜMÜŞ, GÜMÜŞ SK., HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HARUN REŞİT SK., HIRA, HİRA, HİRA SK., ISTANBUL, ISTIKLAL SK., IŞIK, İSTANBUL, İSTANBUL CD., İSTİKLAL SK., KANBUR, KANBUR SK., KARDELEN SK., KAŞGAR, KAŞGAR SK., KAYI SK., KINIK, KINIK SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., KÖKSAL SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK., MELIHSAH, MELİHŞAH SK., MERCAN, MESCİD-İ AKSA SK., MEVLANA SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN SK., PAPATYA SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., SAADET SK., SARI ALI, SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA, SEFA SK., SELVI, SOMUNCU BABA SK., TARAKÇI, TARAKÇI SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPE SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VAHDET SK., VILDAN, VİLDAN, VİLDAN SK., YAVUZ_1, YIMAZ SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MELENAĞZI mahallelerinde 338 SK., 505., 531. SK., 532., 538., 545., 549., 550., 551., 552., 555., 557., 557. SK., 558., 559. SK., 560., 563., 564., 565., 566., 568., 569., 569. SK., 571. SK., 575., 576., 577., 579., 580., 581., 583., 585. SK., 588., 589., 590., 592., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 602. SK., 603., 604 SK., 606., 608. SK., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 622 SK., 623, 624 SK., 625, 626, 627, 628, 628 SK., 629, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ATATÜRK, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ SK., MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ_3, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 13 Şubat Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1404 NOLU, AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1006 SK., 1008 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1014 SK., 1016 SK., 1024 SK., 1029 SK., 286, SK., ADALET, ADALET SK., ADIVAR SK., AKIN SK., AKSU, AKSU SK., ALEMDAR SK., ARAS SK., ATA SK., ATLAS SK., AYDINLAR, AYDINLAR SK., AZIZE, BARBAROS, BIÇIM, BILGIN, BİLECİK CD., BİLGİN SK., BİSMİL SK., CEYHAN SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇAVUŞOĞLU SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMET SK., DEMİRYOLU CD., DEVRAN SK., DICLE SK., DİCLE SK., EKİM, ELVAN, EMIN, EMİN SK., ERDEMİR SK., ESEN SK., GEÇİT SK., GEDİZ SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÖKSU SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜMÜS, GÜR SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HAKAN, HAKAN CD., HANIMELİ SK., HASAT, HAYAT, HİSAR SK., HUZUR, HUZUR SK., IRMAK, IRMAK SK., KABİL SK., KALE, KALE SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KILIÇ SK., KISA, KISA SK., LODOS, MADEN SK., MELEK, MELEN SK., MERCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MESALE, MESALE SK., METİN, MEVLANA CD., MIMARSINAN, MİMARSİNAN CD., NARİN SK., OK, OK SK., ORTA CD., PARKE, PARKE SK., PELIN, PINAR, PINAR SK., PIRLANTA SK., SADIYE, SADİYE, SAKARYA CD., SEHIT MUTLU SAYDAM, SELVİ SK., SEVIM, SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SIRIN, SOLMAZ SK., SUSAM SK., ŞAHLAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞEN SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TAMER, TANK, TANK SK., TANYELI, TEKİN SK., TEPE, TOPRAK SK., TOPRAK/1, TUGBA, TUNA, TÜRKAN, ULUS, ULUS CD., USLU SK., UYGUN, UYGUN SK., UZUN SK., YAKUT SK., YAŞAM SK., YAYLA, YAYLA SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI KİRAZCA CD., YÜCE SK., YÜCEL, YÜCEL SK., ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Şubat Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, NEVIYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1013 SK., 1027, 130 SK., ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/3, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ALTAY SK., ARZU, BURÇAK, CAMI, CAMİ, ÇİÇEK SK., DAMLA, DEMIRYOLU CD., DISLI, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., GIDER, GİDER SK., GÜLBAHAR, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLERYÜZ, HABIL, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KADER SK., KAPI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KUDÜS CD., MEHMET EFENDİ SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, ÖZGÜR SK., PAŞA SK., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SARMAŞIK SK., TUNA CD., TÜRKER SK., YADİGAR SK., YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCE mahallelerinde GÖLCE, GÖLCE KÖYÜ YOLU, GÖLCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 13 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, ISTIKLAL, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4006 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.