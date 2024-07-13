13 Temmuz BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:54

Güncelleme: 13.07.2024 - 17:54

BOLU ilinde 13 Temmuz Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÖREN, MERKEZ mahallelerinde GÖKÖREN KÖY YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, YUKARI GÜNEY mahallelerinde GÜNEY MAHALLE YOLU, GÜNEY YAYLA YOLU, İğneciler köyü, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMANLAR mahallelerinde DUMANLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, BÜRNÜK, ÇIRDAK, DAYIOĞLU, GÖKMENOGLU, H.ÇELEBILER, H.ÇELEBİLER, HAYRANLAR, HOCALAR, KARAEYÜPLER, KELESLER, KEMALLER, MERKEZ, MESUTLAR, MÜRSEL, ORTA-SÜLEYMAN KADILAR, OSMANKADILAR, YAKA mahallelerinde ASAGI MAHALLE YOLU, BARBAROS, BÜRNÜK KÖY YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ YOLU, ÇIRDAK HOCALAR, ÇIRDAK KÖY YOLU, ÇIRDAK KÖYÜ, ÇIRDAK KÖYÜ YOLU, DEĞİRMEN DOĞRUSU, DÜZKÖY HÜSEYİN ÇELEBİLER, GÖKMENOGLU MAHALLE YOLU, H.ÇELEBILER MAHALLE YOLU, HAYRANLAR, HAYRANLAR MAHALLE YOLU, HOCALAR MAHALLE YOLU, KARAISHAK KÖY YOLU, KARAİSHAK KÖYÜ YOLU, KAVACIK KÖYÜ YOLU, KELESLER MAHALLE YOLU, KEMALLER MAHALLE YOLU, KÖY İÇİ YOLU, KÖY SOKAĞI, MESUTLAR MAHALLE YOLU, OSMANKADILAR MAHALLE YOLU, OSMANKADILAR YOLU, RÜKNETTİ KÖYÜ KEMALLER MAH, RÜKNETTİN KARAEYÜPLER MAH, RÜKNETTİN KÖYÜ YOLU, RÜKNETTİN MÜRSELLER MAH, SÜLEYMAN KADILAR MAHALLE YOLU, YAKA MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞIKINIK, ELMACILAR, HALLAR, HIMMETOGLU MERKEZ, HİMMETOĞLU MERKEZ, N KENDISI, PELİTCİK, YUKARIKINIK, YUKARIKINIK MERKEZ mahallelerinde AŞAĞI KINIK YOLU, AŞAĞIKINIK KÖYÜ YOLU, HIMMETOGLU KÖY YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ YENİ YERLEŞİM, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, KARISIKLAR MAHALLE YOLU, PELITCIK KÖY YOLU, PELİTCİK KÖYÜ, PELİTÇİK KÖYÜ, YUKARIKINIK ELMACILAR YOLU, YUKARIKINIK KÖY YOLU, YUKARIKINIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKÖY, ADAKÖY MERKEZ mahallelerinde ADAKÖY KÖYÜ YOLU, ADAKÖY MERKEZ KÖY YOLU, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde GÖLKÖY MESİRE ALANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, SAĞLIK mahallelerinde 1401 SK., 1403 SK., 4301, 4310, 4313, ATATÜRK ORMAN PARKI İÇİ YOLU, BELDE SK., ÇOBANOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, EBRULİ SK., EMEK SK., ESAT SK., FUZULİ SK., KARADERE, KARADERE CD., KAVAKLAR SK., KAYAKLAR SK., KÖPRÜBASI, KÜPLÜCE SK., M.ZEKAİ KONRAPA BULVAR, M.ZEKAİ KONRAPA BULVARI BULVAR, MEHMET ZEKAI KONRAPA, MEHMET ZEKAİ KONRAPA BULVAR, MEYDAN, MEYDAN SK., NEBİ SK., PARK, RASİM SK., SAIR SINASI, ŞAİR ŞİNASİ SK., ŞEHİT SİNAN DEMİRBAŞ, YEDI GÖLLER, YEDİ GÖLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZARMUT, MERKEZ mahallelerinde BOZARMUT KÖY YOLU, BOZARMUT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, MERKEZ mahallelerinde ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.