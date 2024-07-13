13 Temmuz DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:54

Güncelleme: 13.07.2024 - 17:54

DÜZCE ilinde 13 Temmuz Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, ATATÜRK, BERGÜZAR SK., CEZAEVİ SK., DORUK, EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., ESER SK., HASAN EFENDI, HİSAR SK., İsimsiz156, KALYONCU, KALYONCU SK., KARABEKİR CD., MEHMET ÜNNÜ SK., SEDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ATIK, BAYRAM, BAYRAM SK., ÇAY SK., EYDA SK., GÜVEN, GÜVEN SK., IRMAK SK., İLERİ SK., KERVAN 1, KERVAN 1 SK., SEYDA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 08:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, KEPENÇ, N KENDISI, OSMANIYE, OSMANİYE, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKASYA, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, CEVAHİR SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., ÇAVLAN, GELİNCİK SK., GÖKTEPE SK., GÖRAL SK., HAYDAR EFENDI, KAYA, KESKİN SK., KORU, MİRAY SK., OKTAY SK., RIFAT ILGAZ CD., SANAYI 5, SANAYİ 8, SEDEF SK., ŞEN SK., YAY SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, HACI YUSUFLAR, KEPENÇ, N KENDISI, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde ARDIÇ SK., ASENA SK., ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, DILEK, DOGANCILAR, GELINCIK, GÖKTEPE, GÖKTEPE KÖY YOLU, HÜSNÜ GONCA CD., KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KEPENÇ KÜME EVLER, KETMENLI, KETMENLİ CD., KOKURDAN CD., KORU SK., LALE SK., ORTANCA, ÖZGÜR, RIFAT ILGAZ, SANAYİ 6, SANAYİ 6 SK., SANAYİ 8 SK., SİTE SK., TURNA SK., VEYSEL SK., YILDIZ, YILDIZ SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MÜCAVİR mahallelerinde DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde BADEM 1, BADEM 1 SK., BAŞAK SK., DÖNMEZ SK., KIZLAR AGASI, KIZLAR AGASI SK., KIZLAR AĞASI SK., PINAR SK., YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇORAK mahallelerinde ÇORAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAÖREN mahallelerinde AKÇAÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAOĞLU, YUKARI AKÇAÖREN mahallelerinde KOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, YUKARI AKÇAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİ YÖRÜKLER, MERKEZ, N KENDISI, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, YESILÇAM MÜCAVIR mahallelerinde 116 SK., 116., 119 SK., 123., 129 SK., 129. SK., DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, FİDAN SK., KAYNASLI BAGLANTISI, KÖY, KÖY KÜME EVLER, ÖZMER ÇELİK KAPI FABRİKASI, YAVUZ GÜVENDI, YENI EVLER, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANİYE mahallelerinde DUMLUPINAR SK., GENERAL KAZIM SK., TAVUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2577. CD., 2665., 877. SK., DÜZCE BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER mahallelerinde 24. SK., 3. ÇAMLIKEVLER CD., 3.ÇAMLIEVLER CD., 3.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETTİN mahallelerinde 231. SK., AHMET MİTHAT SK., İLİM SK., İNKILAP SK., SELVİLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADIOĞLU, N KENDISI mahallelerinde 15565., 15566., 15570., 15571., KADIOĞLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, KAHVECI, N KENDISI mahallelerinde 9130., 9132., D100 KARAYOLU, KAHVECI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYAZI, ÇAYIRBASI, ÇAYIRBAŞI, KASIM, N KENDISI, TOKMAKTARLA, YUKARI, YUNUSLAR mahallelerinde 3218., AKYAZI KÖYÜ YOLU, ÇAYIRBASI, KASIM, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, TOKMAKTARLA, Uavtede Yok, YUKARI YÖRÜK, YUNUSLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜLEYMAN HANCI mahallelerinde BÜYÜKMELEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HARMANKAYA, MERKEZ mahallelerinde HARMANKAYA KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, UFUK mahallelerinde 107 SK., 9139., ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, N KENDISI, YENI mahallelerinde 107., 8027., 9100., 9110., 9124., 9125., D-100 KARAYOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, KÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde DOGANLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELİ MEHMET, DEPO, DERE, MERKEZ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, DERE, GÜZELDERE KÖYÜ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ YOLU, PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, ESKIOGLU, KIRAN, ORTA mahallelerinde ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKIOGLU, KIRAN, ORTA KÜME EVLER, YEŞİLTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİÇEK, DİKMELİ, DİKMELİ MÜCAVİR, GÜLEBELER, MERKEZ, ORMAN, TAŞKÖPRÜ, TOPÇULAR, YAMALI mahallelerinde 16021., 16044., 16050., 16051., 16052., 16065., 16110., 16111., 16115., 16116., 16117., 16130., 16150., 16151., 16170., 16180., 621., 622., 624., ADAPAZARI BOLU YOLU, ALACAMESCIT MERKEZ, ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU, ÇİLİMLİ/KUZEY CD., D 100 KARAYOLU, D-100 KENARI SK., DIKMELI MERKEZ, DİKMELİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, DÜZCE CD., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, FIRINCILAR SİTESİ İÇİ YOLU, GÜLEBELER, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÖY SOKAĞI, ORMAN, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU, YAMALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇÖRTLEN mahallelerinde KARAÇÖRTLEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KARAÇÖRTLEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEVIZLIK, CEVİZLİK, DELI MEHMET, DEPO, HACIYAKUP, KARACA, N KENDISI, ORTA mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, CEVIZLIK, DELI MEHMET, DEPO, GÜZELDERE, HACIYAKUP, HACIYAKUP KÖYÜ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KARACA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.