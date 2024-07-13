13 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:53

Güncelleme: 13.07.2024 - 17:53

İstanbul ilinde 13 Temmuz Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ÇAĞRI sk / ORTAKÖY mah CANAN sk bölgelerinde 13/07/2024 10:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce -SÜTLÜCE mah sk / ÖRNEKTEPE mah sk bölgelerinde 13/07/2024 00:00:00 - 13/07/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah AKKİRAZ sk / KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk / İNÖNÜ mah AKKARGA, BABİL, CUMHURİYET, ELMADAĞ, HARBİYE ÇAYIRI, MEKAN ÇIKMAZI, NİSPET, PAPA RONCALLİ, SATIRCI, SAZLIDERE, TURNA, YENİ NALBANT, ÇİMEN, ÜFTADE sk bölgelerinde 13/07/2024 00:00:00 - 13/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah DEREİÇİ BORSA, DERKA, MEHTAP, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI sk bölgelerinde 13/07/2024 09:30:00 - 13/07/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, BAŞ, DEREİÇİ BORSA, KANARYA, MEHTAP, PAZARALTI, TAŞLIK, TURNA, ZAFER, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI sk bölgelerinde 13/07/2024 09:30:00 - 13/07/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 13/07/2024 11:00:00 - 13/07/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah ERKAM, GÜLERYÜZ, KUMSU, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, ŞEHİT OSMAN YUMUK sk bölgelerinde 13/07/2024 11:00:00 - 13/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah ALİ TEKİN, ARAPLAR, ATATÜRK, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, BOSTAN HAMAMI, CEMALETTİN EFENDİ, ELVANZADE CAMİİ, ERZAKÇI, FUKARABABASI, HARAÇÇIBOSTANI, HAYDAR HAMAMI, HAYDAR HAMAMI 2. ÇIKMAZI, HİSARALTI, KANİPAŞA, KASECİ ÇIKMAZI, MÜRŞİT, PEKMEZCİ, SALİHPAŞA, TEKKE ÇIKMAZI 1., TEPEDELEN, TEPEDELEN ARALIĞI, TEPEDELEN ÇEŞMESİ, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, YEŞİLTULUMBA 1., ÇAĞA, ÜSKÜPLÜ, ŞAİR BELİĞ, ŞEREFLİ, ŞEYH İLAHİ sk / YAVUZ SİNAN mah ATATÜRK, RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 13/07/2024 00:00:00 - 13/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah EMEK, PAPATYA sk / SARIGÖL mah BİLGİN, TULUMBA, VATANSEVER, YENİBAHAR, YENİHAN, İSKEÇE sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 13/07/2024 00:00:00 - 13/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY AÇELYA, ARIKÖY KASIMPATI, ARIKÖY PALMİYE, ARIKÖY SARDUNYA, AYAZAĞA, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY LAVANTA, ARIKÖY İĞDE, MAÇKA, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BALABANDERE, BİRKAN, MERAL, SARI LALE, ZAFER, ÇAYIRLIK, ÇİMEN sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY CEVİZ, ARIKÖY DİŞBUDAK, ARIKÖY KÖKNAR, ARIKÖY ÇINAR, FETHİ SEKİN, KÖKNAR, MAÇKA, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ŞİRİN sk / REŞİTPAŞA mah MAZHAR REŞİTPAŞA, POSTA YOLU, SALİHBEY, TUNCAY ARTUN, ŞİRİN sk bölgelerinde 13/07/2024 12:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah FERAHEVLER BİLİNMEYEN, GÜZELLİK sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, DARÜŞŞAFAKA, DERETEPE, DERMAN, GÜZELLİK, HUZUR, ÇAMLITEPE CAMİ sk bölgelerinde 13/07/2024 12:00:00 - 13/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3150., 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah BÜYÜKÇAVUŞLU, GÜVEN, MARTIKUŞU, SARIDAĞ, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOPAĞACI, UÇUK, VEDA, İLKE sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ALTAYLI, DEPO, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, FERAHTEPE, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KUYULU, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / GAZİTEPE mah EROĞLU ÇIKMAZI, GAZETE ÇIKMAZI, GÖKÇİN, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, ISSIZ ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, VELİBEY sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, DERGİLER, HABERLER, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, MİTHAT ULU ÜNLÜ, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk / GÜLBAHAR mah DERİN sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah SÜMBÜL sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah KANARYA, KAĞITHANE, YAYLA sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah EGEMEN, ESENLER, URAL sk bölgelerinde 13/07/2024 09:30:00 - 13/07/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah MANASTIR sk bölgelerinde 13/07/2024 11:00:00 - 13/07/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 26., 28., CİCOZ DERESİ, KOCATEPE sk bölgelerinde 13/07/2024 13:30:00 - 13/07/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah KARACADAĞ, KARADAĞ, VİŞNE sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1384., 1488., 1490., 1492., İSTİKLAL sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 5.HÜRRİYET sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 317. sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 951., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 974., 975., 985., 986., BİRLİK sk bölgelerinde 13/07/2024 09:30:00 - 13/07/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah FATİH 1 sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, ÇAMLIK, ŞEBBOY sk bölgelerinde 13/07/2024 10:00:00 - 13/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ACAR, AKTARAN, AKTAŞ, ALEMDAR, ATAKAN, ATALAY, DOĞANAY, DOĞANBEY, DÖNMEZ sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KAMER, KORKUT, KUTSAL, KÜLTÜR sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 13:09:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 13/07/2024 00:00:00 - 13/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ, MEKTEP sk bölgelerinde 13/07/2024 00:00:00 - 13/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah KRİSTAL, PARILTI, PIRLANTA, SAFİR, SANAYİ sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah LAMİA sk / GÜRPINAR mah NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah GÖLYAKA, HASAN TAHSİN, KENT, ZENGİN, ÖREN, ÖZGE sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah LAMİA sk / GÜRPINAR mah AMBER, ELMADAĞ, FİLİZ, GALİP ESMER, GAYE, GÜLTEN, GÜNDÜZ, IŞIK, KUM, KUĞU, NAMIK KEMAL, PEKMEZ, SERAY, YAHYA KEMAL BEYATLI, ŞAFAK, ŞENOL sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah IŞIK, KUM, PEKMEZ, SERAY sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah CENGİZ TOPEL, GALİP ESMER, KALENDER, SEZGİ, ÜLKÜ sk / YAKUPLU mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İLGİ, İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 1563., 1567., 1571., 1573., 3001., 3002., 3003., 3004., 3005., 3006., 3007., 3008., 3009., 3010., 3013., 3019., 3020., 3022., 3024., 3026., 3027., 3028., 3035., 3037., 3039., 3043., 3045., 3046., 3048., 3050., 3052., 3054., 3056., 3058., 3062., 3064., 3066., 3068., 3070., 3109., 3135., 3136., 3137., 319., AKÇABURGAZ, ALKOP, HADIMKÖY YOLU, HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 2647., 3115., 3143. sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 410., 418., 420., BALIK YOLU, YONCA sk / İNÖNÜ mah 418., 419., BALİNA, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk / BATTALGAZİ mah HİLAL sk / HÜRRİYET mah 2201., AYDIN, BÜLBÜL, GAZİ, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAKARCA, SAKSAĞAN, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÖNCÜ, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BAĞLAN, FIRTINA, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk / İSTİKLAL mah AKİK, GAZİ, MERCAN, METİN, SERAP sk bölgelerinde 13/07/2024 09:00:00 - 13/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.