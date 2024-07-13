13 Temmuz KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:54

Güncelleme: 13.07.2024 - 17:54

KOCAELİ ilinde 13 Temmuz Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 29 EKİM CD., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., HACI MECIT, IŞIK SK., KOCATEPE CD., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 2., AKPINAR, AKPINAR SK., ANADOLU, ANADOLU CD., ATAKAN SK., BARAN SK., BARIŞ SK., BOTANİK SK., CANSU SK., ÇAĞLAR SK., ÇETIN, ÇETIN SK., ÇETİN SK., DERELİ SK., DOĞA SK., DOĞUŞ SK., DURAK, DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EKİN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ESKİ SK., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GÖKKUŞAĞI SK., INCE, İNCE SK., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE, KALE SK., KARACA SK., KINACI SK., LEMAN SK., MELIS, MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, MUTLU SK., NAMIK KEMAL CD., NARLI SK., NERMİN SK., NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, PLEVNE CD., SARAY SK., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA, TUNA CD., UĞUR SK., YAHYA KAPTAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLVADİ CD., ZÜLÜF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI mahallelerinde 4429., MADEN, PELITLI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3257. SK, 4426., 4432., 4433., 4433. SK., AYAZ SK., DEFNE SK., SANAYI., SANAYİ. SK, SANTIYE, TUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3257, 3257., 3257. SK., 4421., HAMİDİYE SK., PELITLI ATATÜRK, PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARİ, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4426. SK., 4434., 4438, 4450, 4450., 4450. SK., AĞIL KORUSU SK., ALTINDAĞ SK., DOSTLAR SK., ELİF SK., KARAKAZAN SK., MADEN CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERI CD., MOLLA FENERİ CD., ŞANTİYE SK, TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., UYGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 4421. SK., PELİKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 08:30-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELİTLİ mahallelerinde 3211., 3211. SK, 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3249, 3249., 3249/1., 3253., 3254., 3258. SK, 3273., 3275., 3278., 4429, ATATÜRK CD., AYDIN SK., ÇATAL SK., EMİR SK., ERİM SK., EROĞLU SK., FABRİKALAR SK., GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., MERCAN SK., MEZARLIK SK., MUSTAFA KEMAL, ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖMÜR SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TEPEVİRAN YOLU SK, YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 17:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELİTLİ mahallelerinde 1. CD, 3202. SK, 3205., 3206, 3210., 3212., 3236. SK., 3251., 3252., 3253, 3256., 3261, 3262., 3265, 3265., 3266., 3270., 3274., 3276., BADEM SK., BANU SK., BAYKUŞ SK., BERİL SK., ÇAM SK., ÇİÇEK SK., DEĞİRMEN YOLU SK, DENİZ SK., DERE SK., ELMALI SK., ERSİN SK., GEBZE, GONCA SK., GÖLCÜK SK., İSHAKOĞLU SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., NİLÜFER SK., OKUL SK., ÖZDEN SK., ÖZKAN SK., SILE, TOPLUCA SK., UZAK SK., YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIHISAR, ESKİHİSAR, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1494/2. SK., 1494/5., 1494/5. SK., 3001. SK., 3003., 3003. SK., 3005., 3005. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIHISAR, ESKİHİSAR mahallelerinde 3006., 3006. SK., 3011. SK., 3020. SK., 3021. SK., 3023. SK., 3024., 3026. SK., 3027. SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİHİSAR mahallelerinde ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR mahallelerinde AKABE SK., ATA CD., AZİZİYE ZAFERİ SK., HAYAT SK., METİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, CUMA, ÇIRAKLI, KARAYAKUPLU, KUTLUCA, OSMANLI mahallelerinde ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, DURANLI MEVKII, DURANLI MEVKİİ, DURANLI MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, OSMANLI MERKEZ MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZIRAN, 28 HAZİRAN mahallelerinde ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAR SK., DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KARABAŞ SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MESUT SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN, MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVICIK, SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TEKİR SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde SUADİYE BAĞDAT CD., UZAY ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AKAĞAÇ SK., ALA SK., ALTILAR SK., ANITLAR SK., ASIL, ASIR SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BAHÇELİK SK., BALLI SK., BASRA SK., BAYINDIR SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., DAĞHAN SK., DESTAN, DESTAN SK., DİLBER SK., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., GEVREK SK., GÜLTEKİN SK., GÜNEY SK., GÜNEYSU, GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA, ILICA SK., İRİS SK., KADIOGLU, KAMU, KAMU CD., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR SK., MORGÜL SK., MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZER SK., ROKA, SARMAŞIKLI SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERİN SK., SIRINAGA, ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., TUGBA, TUĞBA SK., ULUDAĞ SK., YEŞİL SK., YEŞİLALAN SK., ZEGAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.