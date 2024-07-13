13 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 13 Temmuz Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 13 Temmuz Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-07-13 2024-07-13 09:00:41.657-2024-07-13 15:00:52.279 saatleri arasında Sırtköy; Sırtköy Köyü İç Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-07-13 2024-07-13 10:00:51.665-2024-07-13 16:00:04.396 saatleri arasında Halılar; İsimsiz25, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz24, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-07-13 2024-07-13 10:00:51.665-2024-07-13 16:00:04.396 saatleri arasında Kınık; İsimsiz53, İsimsiz7, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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