1,3 ton kokain davasında baba ile oğluna hapis cezası

23 Aralık 2022 Cuma, 11:24

İl Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 16 Haziran'da Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında muz ithalatını yapan şirketin sahibi Nimet Şimşek, oğulları H.İ.Ş. ile Bedirhan Şimşek, firma temsilcisi M.S. (47), çalışanlar R.S. (28) ve E.Ş. (53) hakkında 'uyuşturucu ithal etme' suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KARAR ÇIKTI

Karar duruşmasında; Nimet Şimşek 'uyuşturucu ithal etme' suçundan 30 yıl, oğlu Bedirhan Şimşek ise 27 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

2 sanığın tutukluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar H.İ.Ş., M.S., R.S. ve E.Ş. ise beraat kararı verdi.