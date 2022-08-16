13 yaşındaki çocuk, iki aile arasındaki kavgada 'bıçakla' yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada, Samet K. (13), bıçakla ayağından yaralandı. Kavgaya ait görüntüler anbean kameraya yansıdı.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 15:51
13 yaşındaki çocuk, iki aile arasındaki kavgada 'bıçakla' yaralandı
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Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de 15 Ağustos Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında, akraba olan iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Samet K., bıçakla ayağından yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samet K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samet K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kavga sırasında pompalı tüfekle saldırıda bulunduğu ileri sürülen H.C. ve M.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAVGA KAMERADA

Bu arada, kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin elindeki av tüfeği ile ateş ettiği görülüyor. 


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