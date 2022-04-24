13 yaşındaki şüphelinin yaşından çok sabıkası var
Bursa'da park halindeki motorsikleti çalan 13 yaşındaki çocuğun 20 hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 yaşındaki motosiklet hırsızını kıskıvrak yakaladılar.
Olay Orhaniye mahallesi 1. Çamlıbel sokakta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan motosiklet şüpheli tarafından çalındı. Olayı gören Vatandaşlar durumu İnegöl Polisine bildirdi. Polis ekipleri çevredeki sokaklarda motosiklet şüphelisini aramaya başladı. Yenice Mahallesi Mustafabey caddesinde motosikleti sürükleyerek götüren şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli Seyit A. E.(13), gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahsın, 20 hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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