Gaziantep'te, 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te, 3 camiden hırsızlık yapan E.D., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yaşanan camilerden hırsızlık olaylarına iliştin çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin E.D. olduğunu tespit etti. 3 camiden hırsızlık yaptığı tespit edilen E.D., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
'Mala zarar verme' suçundan da arandığı ortaya çıkan E.D., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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