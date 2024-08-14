14 Ağustos SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.08.2024 - 09:40

Güncelleme: 14.08.2024 - 09:40

SAKARYA ilinde 14 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇELEBILER, ÇELEBİLER, ÇERÇILER, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, HACIRAMAZANLAR, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN, KURTBEYLER, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 5404. SK., 5441. SK., 5481 NOLU, 5481 NOLU SK., 5481. SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU, 5483 NOLU SK., 5501 NOLU, 5501 NOLU SK., 5503 NOLU, 5503 NOLU SK., 5504 NOLU SK., 5505 NOLU SK., 5541 NOLU, 5541 NOLU SK., 5542 NOLU SK., 5543 NOLU SK., 5544 NOLU SK., 5561 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5564 NOLU SK., 5565 NOLU, 5566 NOLU, 5577 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 903. SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇELEBILER, ÇELEBİLER CD., KASIMLAR, KASIMLAR CD., KASIMLAR/1, KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAYNARCALI SEKO, KUL SK., KURTDOGAN, KURTDOGAN CD., KURTDOGAN/1, KURTDOGAN/2, KURTDOGAN/3, KURTDOGAN_1, KURTDOGAN_1 CD., ORTA, SELANIK, SELANIK CD., SELANİK CD., SET ÜSTÜ CD., SET ÜSTÜ/2, TURNA, TURNA. SK., TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR, SAKARYA, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 706 NOLU SK., 707 NOLU SK., 710 NOLU, 710 NOLU SK., AHMET YESEVİ CD., ÇEVRE YOLU CD., ÇİĞDEM SK., DERE SK., DURU SK., KARAKAMIŞ CD., KARANFİL SK., LEYLAK SK., SEHA SK., ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇÖKEKLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KURTBEYLER, SOLAKLAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1701., 2201. SK., 5721 NOLU, 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU, 5730 NOLU SK., 5731 NOLU, 5732 NOLU SK., 5801 NOLU SK., 5802 NOLU-, 5802 SK., 5804 NOLU, 5804 SK., 5810 NOLU, 5820, 5820 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., ANKARA, CD., BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇÖKEKLER, DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI, DERNEKKIRI CD., DERNEKKIRI/1, GÜN1, HACILAR CD., ILYASLAR/2, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz148, KURTDOĞAN CD., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SARIYER, SARIYER CD., SOLAKLAR, SOLAKLAR SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 591 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., ÇETİNLİ SK., GÖKSU SK., GÜLNİHAL SK., İBRAHİM KANGAL CD., SELVİNAZ SK., VAGON SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 614 NOLU SK., 616 NOLU, 616 NOLU SK., BALIK SK., CANDAS, CANDAŞ SK., DİSPANSER SK., EMEL SK., GEÇİT SK., GÜÇ SK., GÜLEN SK., GÜZEL SK., KAPLAN, KESER SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., ÖN SK., SERÇE SK., YER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, ORTA mahallelerinde 463 NOLU SK., 471 NOLU SK., 673 NOLU SK., BOYACI SK., ÇÖVENCİ SK., ESKİ SK., NAZLI SK., TEGMEN, TEĞMEN SK., ULUS, ULUS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, OSMANLI, SARIBEYLİ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ARABACILAR, BALCILAR/7, KADIKÖY, TEKNELER, TEKNELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERAGA, ÖMERAĞA mahallelerinde 29001, 29008, HACI MUHARREMLER, ÖMERAĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 1858., 2501., 2503., 2506., 2901., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4053., 4061., 4064., 4066., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCIK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAÇLIK, SAÇLIK SK., YUKARI BAGLARBASI/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENCİK mahallelerinde KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, TEPECİKLER, UMURBEY mahallelerinde 3., 33., 41., BİLECİK CD., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, KONYALI ALİBEY CD., UMURBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ÇINE, ÇİNE, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR mahallelerinde 2353., 2356., 2361., AKDOGAN, AKDOGAN SK., AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANÇAY, DOĞANÇAY, MAKSUDİYE mahallelerinde 2602, 2602., 2605., DOGANÇAY, DOĞANÇAY B.M SK., DOĞANÇAY KÖY İÇİ, DOĞANÇAY YOLU, MAKSUDİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KESTANEPINARI, ŞERBETPINAR mahallelerinde ÇIRALI, HENDEK KOCAALİ YOLU, KARADERE (2), KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/3, KESTANEPINARI/4, KESTANEPINARI/5, KESTANEPINARI/8, MADEN/2, MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ_9, TEPEBAŞI, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN CD., 2102. SK., 2103., 2128., 2134., 2134. SK., 2141., 2141. SK., 2142. SK., 2204. SK., 2218., 2225., 2228., 2228. SK., 2316. SK., 2401., 2402. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431. SK., 309. SK., 310. SK., 312. SK., 539. SK., 541. SK., 546 SK., 548. SK., 549. SK., 550. SK., 554. SK., 561., 562., 570., 576., 576. SK., 578., 580. SK., 582. SK., 588. SK., 592. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 924., AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ CD., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK, ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS SK., BAL, BAL SK., BİZİMBAHÇE SERDİVAN 1. ETAP İÇ, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMI SK., CAMİ SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU SK., ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇINAR SK., ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET SK., DERE, DIK, DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, ESEN SK., ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., EVREN, FIRUZE, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, ISLER SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., IŞIK SK., İNKA PARK 2 SİTESİ İÇİ YOLU, İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, KARAKOL SK., KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA CD., KONAK SK., KURTULUS, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEŞELİ SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ÖZER SK., P.T.T. SK., SAFİR SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., STADYUM, SÜZER SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde AKIN, AKIN SK., ÇAKIR SK., EMIN, EMİN SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HAKAN, HAKAN CD., HUZUR SK., KISA, KISA SK., MERCAN SK., METİN, METİN SK., NARİN SK., ORTA CD., SAYGIN SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., TEKIN SK., TEKİN SK., TEPE, TEPE SK., TUNA CD., USLU SK., UZUN SK., YAYLA SK., YUDUM SK., YÜCEL, YÜCEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde ATATÜRK CD., KARDEŞLİK SK., KÜÇÜK CAMİ, ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RÜSTEMPAŞA mahallelerinde SAHİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.