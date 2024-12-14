14 Aralık İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.12.2024 - 11:35

Güncelleme: 14.12.2024 - 11:35

İZMİR ilinde 14 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 08:30:00.151-2024-12-14 17:00:00.671 saatleri arasında Çiniliköy; çiniliköy yolu kümeevleri, Çiniliköy Yolu, 4101, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER, Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER , İsimsiz11, , Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, Nilkent Sitesi, Savanda Kurudere Yolu, Torbalı, Torbalı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 08:30:00.151-2024-12-14 17:00:00.671 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; Maşatlık Cd., Maşatlık, Maraş, Manavlar Sk., Kıravlusu Mevki, Küçük Park Sk., Kültür Cd., Kulelioğlu Sk., Kemalpaşa Yolu Cd., Kemalpaşa Yolu, Kasaplar Sk., Kapandere, Hacı İsmail, Hacı Osman Sk., Hacı Osman, Hacı Halil Sk., Hacı Halil, Güneyyaka, Gemici Sk., Eski Su Deposu Sk., Emine Hatun Sk., Emin Efe Sk., Emin Efe, Cumhuriyet Cd., Cumhuriyet, Cayırarası Kümesi, Bütüner Sk., Bülent Ecevit Cd., Başkomutan Atatürk, Barbaros Sk., Baki Dayı Sk., Baki Dayı, Aşağıkızılca Taştepe, Acem Sk., YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak, Çayır arası kümeevler, Nif Çayı Kümesi, Kıravlusu Kümeevler, KIRAVLUSU KÜMEEVLER, İsimsiz46, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz13, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz2, 2037, süvari, Mula Sk., Kurtlar Sk., Konut Sk., Kasaplar, Karabağlar, Hafız Ahmet Sk., Avcı Sk., Atatürk, Arıcılar Sk., Arıcılar, , BERKAY, ÖDÜL, LİMA, SEDA, ECE, MİRA, Kıravlusu Kümeevler, Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk., GONCALAR, Uğur Mumcu Sk., Yaren, Yağhane, Yağhane Sk., Yel Değirmeni, Yengi, Yeni Mahalle Sk., Yeni Çamlık Küme Evleri Sk., Yenilik, Yenilik Cd., Yeşil Çamlık Sitesi, Yukarıkızılca Belediye Cd., Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd., Yukarıkızılca İzmir Cd., Yıl İlköğretim Okulu, Çamköy, Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu, Özgüç, KIRAVLUSU KÜME EVLER, YENGİ SOKAK, Çayır Arası, 2253, ŞEHİT ALİ ACAR, LAVANTA, 2251, Süvari Kümeevler, Ulu Önder Atatürk Cd., Türkoğlu Sk., Tufan Sk., Tufan, Topçular Sk., Topçular, Tophane Sk., Taştepe, Süvari Yolu, Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu, Sakallar, Pekşen Sk., Osmanoğlu Sk., Osmanoğlu, Nifçayı Kümesi, Nacibey Sk., Nacibey, Meriç, Mecit Sk., Mecit elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 08:30:00.151-2024-12-14 17:00:00.671 saatleri arasında Soğukpınar; Çelebiyaka Kümeevleri, Torbalı Cd., Soğukpınar, Kemalpaşa Cd., Kemalpaşa, İsimsiz10, Özdeşkent Sitesi İçi Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 08:30:00.151-2024-12-14 17:00:00.671 saatleri arasında Örnekköy; örnekköy kümeevler, 1057/2, 1044, Örnekköy kümeevler, 1067, Örnekköy Kümesi, Okul Cd., Okul, Okan Cd., Nifçayı Kümesi, Kıravlusu Mevki, Kıravlusu Kümeevleri, Kemalpaşa Cd., Kemalpaşa, Değirmen Cd., Baykal Cd., Baykal 1 Sk., Baykal, 1119. Sk., 1117. Sk., 1115. Sk., 1107. Sk., 1105. Sk., 1097. Sk., 1095. Sk., 1091. Sk., 1089. Sk., 1081. Sk., 1080/3. Sk., 1080/1. Sk., 1080. Sk., 1079. Sk., 1077. Sk., 1073. Sk., 1072. Sk., 1071. Sk., 1070. Sk., 1069. Sk., 1066. Sk., 1065. Sk., 1063. Sk., 1059. Sk., 1058. Sk., 1057/1. Sk., 1057. Sk., 1056. Sk., 1054. Sk., 1052. Sk., 1050. Sk., 1048. Sk., 1047. Sk., 1042. Sk., 1040. Sk., 1038. Sk., 1036. Sk., 1035. Sk., 1034. Sk., 1033. Sk., 1032. Sk., 1031. Sk., 1030. Sk., 1029. Sk., 1027. Sk., 1026/3. Sk., 1026. Sk., 1025. Sk., 1023. Sk., 1021. Sk., 1017. Sk., 1016. Sk., 1015. Sk., 1013. Sk., 1011. Sk., 1010. Sk., 1009. Sk., 1008. Sk., 1006. Sk., 1003. Sk., 1001. Sk., 1000. Sk., ÖRNEKKÖY KÜMEEVLER, 1113. Sk., 1111. Sk., 1109. Sk., 1103. Sk., 1101. Sk., 1099. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 08:30:00.151-2024-12-14 17:00:00.671 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; Çayırlar Küme Yolu, Mehmet Akif, Kemalpaşa Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 08:30:00.151-2024-12-14 17:00:00.671 saatleri arasında Aşağıkızılca; , AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, Aşağıkızılca Taştepe, AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ, AŞAĞIKIZILCA OVAEVLERİ KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 08:30:00.151-2024-12-14 17:00:00.671 saatleri arasında Nazarköy; YEŞİLLİK YOLU, Yeşillik Yolu Kümeevler, Yeşillik Yolu, Savanda Kurudere Yolu, Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, 4051, yeşillik yolu kümeevler, savanda yolu kümeevler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 08:30:00.995-2024-12-14 17:00:00.999 saatleri arasında Aşağıkızılca; 2032, Kemalpaşa Yolu, AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, 2000/1. Sk., 2000. Sk., , HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, 2033 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 08:30:00.995-2024-12-14 17:00:00.999 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; Karabağlar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 08:30:00.995-2024-12-14 17:00:00.999 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.302-2024-12-14 15:00:00.084 saatleri arasında Sinancılar; Sinancılar Köyü İç Yolu, SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER, İsimsiz31, SİNANCILAR KÖY YOLU, , Turgutlu Cd., Turgutlu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.302-2024-12-14 15:00:00.084 saatleri arasında Sarılar; SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER, Turgutlu Cd., Saz Mah.Yolu, , Saz Mah.Yolu Kümeevler, Beyler Sokak, Beyler Yolu, Beyler Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.302-2024-12-14 15:00:00.084 saatleri arasında Ovacık; Damlar Yolu, Cevizdere Yolu, Celiller Yolu, , Dedekler Yolu, Güvendik Yolu, Karabağlar Yolu, Ovacık Köyü, Ovacık Köyü İç Yolu, Çamiçi Yolu, Çamiçi Yolu Küme Evleri, Merkez Yolu, Ovacık Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.302-2024-12-14 15:00:00.084 saatleri arasında Bağyurdu 29 Ekim; Durmuşça, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.302-2024-12-14 15:00:00.084 saatleri arasında Yenikurudere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:30:00.414-2024-12-14 12:00:00.515 saatleri arasında Çınarköy; , Beypınarı Mevki Yolu, Kızılüzüm Çakırdere Mevkii, Madenaltı Mevki Yolu, Ulucak Kemalpaşa Cd., Çınarköy Kırovası, 5010 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:30:00.414-2024-12-14 12:00:00.515 saatleri arasında Kızılüzüm; , Kemalpaşa Kızılüzüm, 5010, İsimsiz24, KIZILÜZÜM KIROVASI KÜME EVLER, kemalpaşa kızılüzüm kırovası kümeevler, Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:00.295-2024-12-14 17:00:00.468 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:00.605-2024-12-14 17:00:00.022 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; Ova, Sarı Ceviz Mevkii Yolu, Tokat Burnu Sokak, Çayır Sokak, İzmir Ankara Cd., , SANCAKLIBOZKÖY, Çayır Kümeevleri, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:00.605-2024-12-14 17:00:00.022 saatleri arasında Halilbeyli OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.017-2024-12-14 17:00:00.965 saatleri arasında Akçaköy; 7200, İsimsiz206, İsimsiz204, İsimsiz10, 851 sokak, 7205 sok., , İsimsiz596, İsimsiz601, İsimsiz608, İsimsiz614, 7208, 7202, 7215, 7203, akçaköy, 7213/1, 7205, 7208 sok, akçaköy sok., 7213, 7211, 7205 sok, Yol, 7211, 7207. Sk., İsimsiz376, İsimsiz375, İsimsiz374, 7215, 7214, 7213/1 sokak, İsimsiz442, İsimsiz385, İsimsiz383, İsimsiz381, İsimsiz380, İsimsiz370, 7214, İsimsiz333, 7204 sokak, İsimsiz330, 7210, 7209, 7208 sokak, İsimsiz276, İsimsiz210 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.017-2024-12-14 17:00:00.965 saatleri arasında Dereköy; İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, Pirentepe , İsimsiz84, 851/1 sokak, 851/1 sokak, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz66, İsimsiz60, 856, İsimsiz55, İsimsiz20, 857 sokak, 857, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz4, 800 sokak, 809 sokak, , Dereköy Cd., Dereköy Küme Evleri Sk., Dereköy Kümesi Cd., Kuva-İ Milliye Cd., 856, Merkez Sk., MENDERES-ORHANLI YOLU, 852 Sk., 812. Sk., 809. Sk., 808. Sk., 807 Sk., 805. Sk., 804. Sk., 803/2. Sk., 803/1. Sk., 803, 802, 800. Sk., 857 sokak, 851, 802/1, 801, 852, İsimsiz204, 850 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.017-2024-12-14 17:00:00.965 saatleri arasında Barbaros; 365/1, ÇEVREYOLU, 331, 317, 437, 428, 408, 389, 404, 452, 388, 384/1, 376, 377, 368, 345, 344, 346, 326, 340, 322, 310, KUVA-İ MİLLİYE, 384, 381, 382. Sk., 380. Sk., 378. Sk., 374, 373. Sk., 369, 370. Sk., 369/1, 367. Sk., 366. Sk., 365. Sk., 364. Sk., 363. Sk., 362. Sk., 361. Sk., 328 Sk., 327 Sk., 325, 324 Sk., 321. Sk., 303 Sk., 363/1, 303, 437/1, 369, İsimsiz19, 387 sokak, 370 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.079-2024-12-14 16:00:00.113 saatleri arasında Fırınlı; Furunlu Yolu, İsimsiz22, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.079-2024-12-14 16:00:00.113 saatleri arasında Yusuflu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.079-2024-12-14 16:00:00.113 saatleri arasında Yakacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.079-2024-12-14 16:00:00.113 saatleri arasında Tokatbaşı; Ova Yolu, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz18, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.079-2024-12-14 16:00:00.113 saatleri arasında Sadıkpaşa; İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.079-2024-12-14 16:00:00.113 saatleri arasında Fatih; Ova Yolu, Arapkirli, İsimsiz127, İsimsiz116, İsimsiz114, İsimsiz20, İsimsiz19, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.302-2024-12-14 15:00:00.084 saatleri arasında Hisarlık; Hisarlık, İsimsiz23, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz1, İsimsiz3, OVACIK, , İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.863-2024-12-14 16:00:00.971 saatleri arasında Yeşilova; Köy İçi Yol, İsimsiz31, İsimsiz19, , İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.863-2024-12-14 16:00:00.971 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz30, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.863-2024-12-14 16:00:00.971 saatleri arasında Elifli; İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, , İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 15:00:00.63-2024-12-14 17:00:00.265 saatleri arasında Fatih; İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz126, İsimsiz61, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz125, İkinci Çayiçi Küme Evleri, Çayiçi Küme Evleri, Yanık Kavak, Ova Yolu, Egercil Yolu, Egercil Mevki, Egercil Dogu Yolu, Egercil, Cin Kulesi Kume Evleri, Cin Kulesi, Arapkirli, Cin Kulesi Küme Evleri, İsimsiz79, , İsimsiz12, İsimsiz31, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 15:00:00.63-2024-12-14 17:00:00.265 saatleri arasında Yusuflu; Cin Kulesi Küme Evleri, İsimsiz49, İsimsiz58, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 15:00:00.63-2024-12-14 17:00:00.265 saatleri arasında Sadıkpaşa; İsimsiz61 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.079-2024-12-14 16:00:00.113 saatleri arasında Mahmutlar; isimsiz, İsimsiz16, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.079-2024-12-14 16:00:00.113 saatleri arasında Karateke; İsimsiz49, İsimsiz48, KARATEKE-ATATÜRK, İsimsiz45, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.079-2024-12-14 16:00:00.113 saatleri arasında Toki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.863-2024-12-14 16:00:00.971 saatleri arasında Turgutlu; İsimsiz5, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.863-2024-12-14 16:00:00.971 saatleri arasında Yenioba; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.863-2024-12-14 16:00:00.971 saatleri arasında Mahmutlar; İsimsiz8, , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz20, İsimsiz22, isimsiz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.863-2024-12-14 16:00:00.971 saatleri arasında Karateke; İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz39, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz27, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz10, , İsimsiz51 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.863-2024-12-14 16:00:00.971 saatleri arasında Eskioba; İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.863-2024-12-14 16:00:00.971 saatleri arasında Alacalı; İsimsiz13, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.863-2024-12-14 16:00:00.971 saatleri arasında Akkoyunlu; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:00.144-2024-12-14 16:00:00.046 saatleri arasında Cumhuriyet; Yanık Konak Sk., , İsimsiz9, BEDESTAN, 2. Karahasan Sk., Akkup Sk., AYDINOĞLU, Gazazhane Sk., Karahasan Cd., Tahtakale Cd., Yahşibey Sk., Yeşil İmaret Sk., Çağaloğlu Sk., Çağaloğlu Çk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:00.144-2024-12-14 16:00:00.046 saatleri arasında Yeni; BEDESTAN, Eski Hallaçlar Sk., Gazazhane Sk., Mektep Cd., Menekşe Sk., Pamukpazarı Sk., Tahtakale, İsmailağa Sk., Uzun Çarşı Sk., Ulucami Sk., Tahtakale Cd., AYDINOĞLU, , Atatürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:00.144-2024-12-14 16:00:00.046 saatleri arasında Bahariye; UZUNİRİM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:00.144-2024-12-14 16:00:00.046 saatleri arasında Ertuğrul; BEDESTAN, AYDINOĞLU, Eski Yeni Hamam Sk., Kuyumcu Ali Sk., UZUNİRİM, Çukur Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.555-2024-12-14 17:00:00.757 saatleri arasında Çapak; 2504. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2516. Sk., 2526. Sk., 2538. Sk., 2540. Sk., 2502, 2548. sokak, 2552. Sk., 2503 sok, 2517, İsimsiz64, 2510/1, 2501. Sk., 2513. Sk., 2512. Sk., 2511. Sk., 2510. Sk., 2509. Sk., 2508. Sk., 2507. Sk., 2503. Sk., 2505. Sk., , İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz62, İsimsiz63 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 13:00:00.613-2024-12-14 17:00:00.941 saatleri arasında İnönü; 150/2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.649-2024-12-14 15:00:00.842 saatleri arasında Cumhuriyet; 5180. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., İsimsiz26, , 5225. Sk., 5228. Sk., 5229. Sk., 5231. Sk., 5233, 5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5238. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5242 Sk., 5243. Sk., 5244. Sk., 5245. Sk., 5246, 5247. Sk., 5248. Sk., 5249. Sk., 5250. Sk., 5252. Sk., 5254. Sk., 5256. Sk., 5268. Sk., 5224. Sk., 5223. Sk., 5220. Sk., 5270 Sk., 5272, 5272. Sk., 5276. Sk., 5277. Sk., 5279. Sk., 5283. Sk., 5173. Sk., 5171. Sk., 5169. Sk., İsimsiz28, 5169, 5167. Sk., 5385, 5286, 5391, İsimsiz36, 5165, İsimsiz29, 5421, 5288. Sk., 5289. Sk., 5290. Sk., 5291. Sk., 5293. Sk., 5294, 5295. Sk., 5260 Sk., 5228/1, 5297. Sk., 5262. Sk., 5301. Sk., 5303. Sk., 5305. Sk., 5312. Sk., 5356, 5364. Sk., 5364/1. Sk., 5366. Sk., 5368. Sk., 5369. Sk., 5370, 5369 SOKAK, 5371. Sk., 5373. Sk., 5375 Sk., 5377. Sk., 5378. Sk., 5380. Sk., 5381. Sk., 5382. Sk., 5384. Sk., 5388, 5389 Sk., 5393, 5397. Sk., 5398. Sk., 5399, 5401. Sk., 5402, 5402. Sk., 5403. Sk., 5405. Sk., 5406. Sk., KARAKOÇ, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., 5417, 5175. Sk., 5258. Sk., 5216, 5264. Sk., 5266. Sk., 5360, 5423, 5425, 5301, 5418, 5420, 5287, 5400, 5219. Sk., 5217. Sk., 5206. Sk., 5182. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:00.649-2024-12-14 15:00:00.842 saatleri arasında Atatürk; KARAKOÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 09:00:07.083-2024-12-14 17:00:12.614 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8832. Sk., 8864 sk., İsimsiz4, 8862. Sk., 8861. Sk., 8860. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:07.083-2024-12-14 17:00:12.614 saatleri arasında Çağdaş; , 8818, 8819. Sk., 8826. Sk., 8861. Sk., Cumhuriyet Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:07.083-2024-12-14 17:00:12.614 saatleri arasında Esentepe; , 8809/40. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:45.891-2024-12-14 12:00:51.626 saatleri arasında Egekent; Park İçi Yol, 8848, 8836/1. Sk., 8831. Sk., 8830. Sk., 8829. Sk., 8828. Sk., 8827. Sk., 8050. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:45.891-2024-12-14 12:00:51.626 saatleri arasında İzkent; 8841/1. Sk., 8838. Sk., 8836. Sk., 8841/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:45.891-2024-12-14 12:00:51.626 saatleri arasında Esentepe; 8810/1, 8836. Sk., 8826. Sk., 8809/47. Sk., 8809/41. Sk., 8809/37. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:45.891-2024-12-14 12:00:51.626 saatleri arasında Çağdaş; 8828. Sk., 8050. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:45.891-2024-12-14 12:00:51.626 saatleri arasında Atatürk; 8838/18, 8838/19, 8841. Sk., , 8809/17. Sk., 8809/20. Sk., 8809/22. Sk., 8809/23. Sk., 8809/26. Sk., 8809/27. Sk., 8809/28. Sk., 8838. Sk., 8838/17. Sk., 8838/21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 09:00:28.319-2024-12-14 15:00:39.308 saatleri arasında Kalabak; İsimsiz17, KALABAK CUMHURİYET, Merkez 1 Sk., İsimsiz3, İsimsiz37, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz33, Zeki Sk., Çevre Yolu Cd., İsimsiz8, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, , Kuyular Sk., Kalabak Köyü, Çeşme 1 Sk., Hasan Ağa Sk., Göl Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:28.319-2024-12-14 15:00:39.308 saatleri arasında Hacıömerli; Hacıömerli Köyü, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz20, , Hacıömerli Köy Yolu, Karakuyular Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 09:00:42.473-2024-12-14 15:00:16.401 saatleri arasında Erzene; 116/2. Sk., , 116/3. Sk., 116/14. Sk., 116/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 13:00:37.494-2024-12-14 16:00:48.588 saatleri arasında Kemalpaşa; 7416/1. Sk., 7416. Sk., 7418/1. Sk., 7419. Sk., 7413. Sk., 7418. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 09:00:49.497-2024-12-14 15:00:58.441 saatleri arasında Kavacık; 10007, 10017. Sk., 10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., 10005. Sk., 10006. Sk., 10009. Sk., 10010. Sk., payamlı cad., 10015, 10021. Sk., Kavacık Konak Asfaltı Cd., KONAK KAVACIK ASFALTI , KONAK KAVACIK ASFALTI, 10029, 10023, 10020, 10019, 10016, 10018, 10014, 10022. Sk., 10024. Sk., 10013. Sk., 10012. Sk., , 10011, 10008 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 09:30:00.309-2024-12-14 16:00:00.541 saatleri arasında Yeni; İsimsiz84, MENDERES, MENDERES, MENDERES, KIRKÖY, MENDERES, İsimsiz131, MENDERES, MENDERES, İsimsiz134, İsimsiz136, MEHMET NİĞDE, MENDERES, MENDERES, 1.MESİR, İsimsiz143, 2.MESİR, 2.MESİR, MESİR, İsimsiz148, MESİR, İsimsiz150, MESİR, MESİR, MEHMET NİĞDE, MENDERES, 1. Bahar, Mehmet Niğde, , Park Sk., MENDERES, 4.MESİR, PINAR, MENDERES, İsimsiz68, İsimsiz83, 1.Yeşillik Sk., 2.Bahar, 3.BAHAR, 3.Mesir Sk., 8.Bahar, GEÇİT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:30:00.309-2024-12-14 16:00:00.541 saatleri arasında İstiklal; İsimsiz142, İsimsiz153, YUNUS EMRE, Köprü Başı Caddesi, Yunus Emre elektrik kesintisi yaşanacaktır.