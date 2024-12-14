14 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.12.2024 - 11:34

Güncelleme: 14.12.2024 - 11:34

KOCAELİ ilinde 14 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 141., 142. SK., 15., 15. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 201. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 245., 247., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 36. SK., 37., 38. SK., 39. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 7. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHMET LÜTFÜ ARAT, AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AYVALIK SK., BAYIRLI SK., DAĞHAN SK., EYLEM, EYLEM SK., FUNDA, FUNDA SK., GEDİZ SK., GÖKÇESU SK., GÜNEYSU, KARAÇALI, KARAÇALI SK., KARADUT, KARADUT SK., KOOPERATIF, KOOPERATIF CD., KOOPERATİF CD., KORKUT SK., KÖPRÜBAŞI SK., MAZİ SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD, SARISALKIM, SARISALKIM SK., SARMAŞIKLI SK., SEVGİ SK., ŞÖHRET SK., TAVŞANLI SK., YENİCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde D-130 YAN YOL CD, GEDİK SK., HÜR SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KÖROĞLU CD., SEYİD CD., SULTAN BEYAZIT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS, BERRAK SK., ÇAKIR, ÇİSE SK., EMPAY SK., ERKUT, FURUNCU, GÜNAY SK., IHSAN, ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI RAŞİT CD., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMİŞ SK., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ZAHİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BILIM, BİLİM, DERE, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., IRMAK, IRMAK SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., ÖNCÜ SK., TRABZON SK., TÜRKMEN SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, TEPEKÖY, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 29 EKİM CD., ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABDÜLHAMİT CD., ABIDE, ABİDE SK., ALARA, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN, ARGÜN SK., ARKA SK., ASU SK., BAHADIR, BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., CENGİZHAN SK., CENNET SK., CEREN, ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇISEM, ÇISIL, ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DERELI, DİLEK SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM SK., EFSUN SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMİN SK., EMNİYET SK., ENDER SK., ERENGÜL SK., ERKIN, ERSEN SK., ERTUĞ SK., ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., ESMERAY, ESMERAY SK., EŞME KAYA SK., EVİN SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİYE SK., GANI, GANİ SK., GELİN SK., GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HOYLAN SK., HUZUR, IBNI SINA, IHLAS, İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KAHRAMANLAR CD., KAMELYA SK., KANAT SK., KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARAMAN SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KASIMPATI SK., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KAZIM KARABEKİR CD., KIVANÇ, KIVANÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LEMIDE, LEMİDE SK., MEKIN, MEKİN SK., MELİN SK., MERTCAN SK., MILLET, MİLLET CD., MÜMIN, NECİP FAZIL CD., NERMIN, NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZER, ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., POYRAZ SK., RAUF, RAUF SK., SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA, SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMI, SERPİL SK., SEYRAN SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., ULAŞ SK., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., VARIS, VARİS SK., VEYSEL KARANİ CD., YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA, YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, HÜDAVERDİLER, KARADIVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde AKTAŞ SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI YENI, BESTE SK., ÇAM SK., ÇESME, DAMLA SK., DİNÇ SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GÜL SK., HAKİM SK., HÜNER SK., KARANFİL SK., KARTAL SK., LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, NAZ SK., NAZLI, ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., SAHİL CD., TAFLAN SK., TUNÇ SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ mahallelerinde KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 6026, 708 SK., AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALIM, ALİM SK., ALKAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BAYLAN SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAM, DAĞ SK., DINÇ, DOĞAN SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜNDÜZ SK., GÜR SK., GÜRGEN, GÜZ, GÜZ SK., HASRET, HAVADİS SK., HUDUT SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KAYALI, KAYALI SK., KERVAN SK., KETEN, KINA SK., KIR SK., KORKMAZ SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LİMAN CD., MARTI SK., MEMİŞ SK., MEŞELİK SK., MURAT, NAZ, NAZLI SK., ORMAN. SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SAZLIK, SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUDE SK., ŞEKER SK., ŞENOL SK., TAFLAN, TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TURNA SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRİYE, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4395. SK., 4400., 4400. SK., 4402. SK., 4433., 4433. SK., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, LEVENT, LEVENT CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, ÖRCÜN, SARAYLI, TOPÇULAR, YUKARI, YUNUS EMRE mahallelerinde 159., 159. SK., 160. SK., 161., 161. SK., 162., 190/A SK., 190/B SK., 193. SK., 194., 194/A SK., 196. SK., 197. SK., 202., 202. SK., 203., 203. SK., 204. SK., 206. SK., 207. SK., 210. SK., 213. SK., 215. SK., 222. SK., 223/1. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 229. SK., 230., 230. SK., 235. SK., 241. SK., 244. SK., 245. SK., 246. SK., 247. SK., 248., 249. SK., 250., 250. SK., 255. SK., 256. SK., 257. SK., 258. SK., 260. SK., 262., 264. SK., 265., 265. SK., 269. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., 3123. SK., 3125. SK., 3135 SK., 3147., 3147. SK., 3152. SK., 3206., 3216., 3221., 3224., 3302., 3312., 3323., 3324., 3328., 3331., 850. SK, 850. SK., 861. SK., 862. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD, ADNAN KAHVECİ CD., AKMEŞELİK YOLU SK, ALDIRMAZ SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ATAKAN, B.CAHİT MORKAYA SK., BAĞLAR CD, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DOGA, DURUSU, DURUSU SK., FEVZI YILDIZ, FEVZİ YILDIZ SK., FURKAN, GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GÜNEL SK., GÜREL, GÜREL SK., HACI MEHMED, ILHAN TUBA, IZNIK, İLHAN TUBA CD., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., MALAZGİRT CD., MEVLANA, MEVLANA CD., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., RIFAT ILGAZ CD., SAADET SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SULTANBABA, SULTANBABA CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., TEKEŞ SK., TÜRBE YOLU, TÜRBE YOLU SK., YEŞİLIRMAK CD., YÜCE, YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, HAVUZLUBAHÇE, PANAYIR mahallelerinde ATILLA, ATİLLA SK, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANTEPE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ALPASLAN SK., ARKAN SK., AŞİKAR SK., BAKI, GEZİCİ SK., KUMLU SK., SONER SK., ŞEHİT ENDER GÜVEN SK., TAVŞANTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANTEPE, YENİŞEHİR mahallelerinde ESEN SK., PLATİN SK., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRDERE, TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE mahallelerinde ATA SK., AZİZE SK., CEM, CEM SK., ÇAKIR SK., GÜLCANLAR SK., GÜLŞEN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MUTLULUK SK., MÜMİN, MÜMİN SK., OKŞAN SK., RAMAZAN, RAMAZAN SK., SERT SK., UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde ANADOLU CD., COŞKUN SK., ER SK., GÖRGÜN, GÖRGÜN SK., KAÇAN, KAÇAN SK., KALEDİBİ SK., KARTAL, KAYA, KAYA SK., KELEBEK SK., MÜRSELPASA, MÜRSELPAŞA CD., NURETTIN PASA, NURETTİN PAŞA SK., SEREF MEYDANI, SUZAN, SUZAN SK., ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK., ÜSTÜN, ÜSTÜN SK., VADİ SK, VADİ SK., VEHBI DEMIREL, VEHBİ DEMİREL SK., YAZICIOĞLU SK., YİĞİT SK., YOLDAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1426/1. SK., 1426/3. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1456., ESATBEY, ESATBEY CD., GÜNEY YANYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1449., 1449. SK., 1454. SK., 1456. SK., GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 3257. SK, HARLAKBAYIRI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4407., 4461, 4462, 4462., 4462. SK., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., BAĞLAR YOLU CD., EŞREF SK., GÖNEN SK., MANOLYA SK., SEZER SK., SOYLU SK., TAŞ SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ORGANIZE mahallelerinde 1, 269, 3326., 3326. SK., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BARIŞ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, HİLAL SK., KANARYA SK., MENEKŞE SK., ORTANCA SK., PAPATYA SK., SARI ÇEŞME SK., SÜMBÜL SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3240., 3241. SK., 3242. SK., 3246., 3247., 3248., ÇİĞDEM SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1184. SK., HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3215., 3217., 3217. SK., 3252., KARATAŞ SK., ŞİLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TEPECİK mahallelerinde DERE SK., ÖLMEZLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1182. SK, 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., ASKERİ YOL SK, GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HÜKÜMET CD., KOCABETON SANAYI SITESI, TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3238., 3240, 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3248, AYBEK SK., CEREN SK., ÇINAR SK., DOĞRULAR SK., KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., MERVE SK., ORGANİZE, ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3202. SK, 3206, 3207., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3217, 3248/2., 3249., 3249/1., 3250, 3251., 3253., 3254., 3256., 3258., 3258. SK, 3261, 3262., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., AYDIN SK., BADEM SK., BAYKUŞ SK., BERİL SK., ÇATAL SK., DEĞİRMEN YOLU SK, ELMALI SK., EROĞLU SK., ERSİN SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, İSHAKOĞLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KAYADERESİ YOLU SK, KOCAGÖL, KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., MUSTAFA KEMAL, ÖZDEN SK., ÖZGE SK., SILE, ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde ARPACI SK., ERIS, ERİŞ SK., GÖKNAR SK., HÜRRİYET BULVAR, KAZIM KARABEKIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, CUMA, ÇIRAKLI, KARAYAKUPLU, KUTLUCA, OSMANLI mahallelerinde CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURANLI MEVKII, DURANLI MEVKİİ, DURANLI MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 18., 24, 24. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, PELİTLİ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 3210., 3220., 3236. SK., 3253, EMİR SK., GİZEM SK., MEZARLIK SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., PELİTLİ YOLU CD., SILE CD., TEPE SK., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., ANADOLU, ATAKAN SK., BOTANIK, BOTANİK SK., CANSU SK., DERİN SK., DOST SK., DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EKİN SK., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., INCE, KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE SK., KARACA, KINACI SK., LEMAN SK., MELIS, MELİS SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, NARLI SK., NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, ÖZLEM SK., PLEVNE CD., ŞEHZADE SK., YAHYA KAPTAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.