14 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.12.2024 - 11:35

Güncelleme: 14.12.2024 - 11:35

MANİSA ilinde 14 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 09:00:06.818-2024-12-14 15:00:13.599 saatleri arasında Yeniharmandalı; İsimsiz27, Şirin Sk., Kuruçay Çk., Güzel Sk., Gediz Sk., Gediz Cd., 1.ÇIKMAZ, Doğu Cd. 2. Çk., Doğu Cd., Cumhuriyet Cd., HACIHALİLER YOLU SOKAK, hacıhaliller yolu, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz38, çifte damlar, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:06.818-2024-12-14 15:00:13.599 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz42, İsimsiz15, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:22.734-2024-12-14 15:00:32.114 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; sancaklıuzuncınar, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklı uzunçınar iç yolu, İsimsiz4, sancaklıuzuncınar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:00.605-2024-12-14 17:00:00.022 saatleri arasında Sancaklıbozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:34.977-2024-12-14 16:00:45.004 saatleri arasında Kağan; kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 09:00:11.995-2024-12-14 15:00:19.924 saatleri arasında Evrenos; evrenos sk, , EVRANOS, ARAZİ, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz16, evrenos, İsimsiz8, evrenos sk, ARAZİ, ARAZİ, evrenos_1, evrenos sk, f.çakmak cad elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:11.995-2024-12-14 15:00:19.924 saatleri arasında Muradiye; 205, evranos, İsimsiz38, BAHAR, İsimsiz9, , Bahar Sk., f.çakmak cad, Lale Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 09:00:32.163-2024-12-14 15:00:39.712 saatleri arasında Akgedik; AKGEDİK, Akgedik Köyü Yolu, İsimsiz4, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 10:00:43.175-2024-12-14 13:00:00.729 saatleri arasında Kapancı; İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz11, Kapancı Köyü İç Yolu, İsimsiz91, İsimsiz181, , İsimsiz8, İsimsiz1, kapancı, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:43.175-2024-12-14 13:00:00.729 saatleri arasında Mersindere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:43.175-2024-12-14 13:00:00.729 saatleri arasında Sart; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:43.175-2024-12-14 13:00:00.729 saatleri arasında Yılmaz; , İsimsiz154, Ördekli Yolu Çiftlikler Sk., İsimsiz160 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:43.175-2024-12-14 13:00:00.729 saatleri arasında Hasalan; Hasalan Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-14 2024-12-14 10:00:58.531-2024-12-14 16:00:06.126 saatleri arasında Demirtaş; İsimsiz43, Hacet Köyü İç Yolu, Demirtaş Sk., Demirtaş Köyü İç Yolu, BALIKESİR YOLU, Yeni Cad., Köycivarı Mvk., Bırçalık Mvk., demirtaş, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, Demirtaş Sk., İsimsiz40, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, Pusan Mvk., Küçükova Sk., Küçük Ova Sk., Pusan Mevki, Demirtaş Sk., Pusan Mevki, Demirtaş Sk., Çınarcık Sok., İsimsiz23, Büyükdamlar, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, Büyükdamlar Mvk., İsimsiz14, DAĞDERE SK., Dağdere Sk., İsimsiz54, DAĞDERESİ SK., KARPUZLUK, Demirtaş Sk., İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz1, Dardere Mevki, DEMİRTAŞ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:58.531-2024-12-14 16:00:06.126 saatleri arasında Kuyucak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:58.531-2024-12-14 16:00:06.126 saatleri arasında Kocaiskan; Kocaiskan Köyü İç Yolu, Kocaiskan Köyü Yolu, darderesi, Kocaiskan, İsimsiz55, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, Sarıkaya Mvk., İsimsiz48, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, Çayıryeri Sok., İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, Yaylacık Sk., İsimsiz17, Oyuklar Mvk., İsimsiz15, İsimsiz13, Kıryurt Mvk., İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, Kocaiskan Sk., İsimsiz1, DARDERESİ, KOCAİSKAN, Kocaiskan Küme Evleri, Kocaiskan Küme Evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:58.531-2024-12-14 16:00:06.126 saatleri arasında Hamidiye; Hamidiye Köyü İç Yolu, Hamidiye Köyü Yolu, Donbayyatağı Mvk., İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:58.531-2024-12-14 16:00:06.126 saatleri arasında Halkahavlu; GÖKÇUKUR, Halkaavlu Köyü İç Yolu, Halkaavlu Köyü Yolu, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz7, Gökçukur Sk., İsimsiz6, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:58.531-2024-12-14 16:00:06.126 saatleri arasında Gökçukur; Gökçukur Köyü İç Yolu, Gökçukur Köyü Yolu, İsimsiz3, İsimsiz2, Gökçukur MH., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-14 2024-12-14 10:00:58.531-2024-12-14 16:00:06.126 saatleri arasında Fırdanlar; Taşpınar Cad., Fırdanlar Köyü İç Yolu, Fırdanlar Köyü Yolu, Fırdanlar Sk., İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz3, DEMİRTAŞ MH., İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.