14 can alan ırmak ıslah edilecek

Yayınlanma: 05.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.05.2024 - 04:00

Mimarlar Odası Samsun Şubesi Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, uyarılarda bulundu.

Memişoğlu, “Çevre Yolu’na yapılan köprülerin ayakları ve Mert Irmağı’nın yatağının daraltılması, faciaya davet çıkarmıştı. TOKİ konutlarının alt katlarında insanlar boğularak can vermişti. O facianın ardından bodrum katlar iskâna kapatıldı. Şu anda bir çalışma yapılıyor. Her şeyin planlı olması gerekir. Umarım planlı yapıyorlardır. Bilimsel veriler ışığında çalışmalar yapılmalı, aksi takdirde yeniden felaketler oluşabilir. Mert Irmağı’na yapılan köprüler de yanlıştı. Şimdi yıkıp yeniden yapacaklar. Projenin ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılmalı” dedi.

