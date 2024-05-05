14 can alan ırmak ıslah edilecek
4 Temmuz 2012’de Samsun Canik’i vuran selde 14 kişi yaşamını yitirmişti. Felakete Yılanlıdere ile Mert Irmağı’nın birleştiği noktanın değiştirilerek daraltılmasının neden olduğu ortaya çıkmıştı. Sel felaketi ile ilgili yapılan yargılamalarda herhangi bir ceza verilmezken yıllar sonra Mert Irmağı’nda ıslah çalışması başlatıldı.
Mimarlar Odası Samsun Şubesi Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, uyarılarda bulundu.
Memişoğlu, “Çevre Yolu’na yapılan köprülerin ayakları ve Mert Irmağı’nın yatağının daraltılması, faciaya davet çıkarmıştı. TOKİ konutlarının alt katlarında insanlar boğularak can vermişti. O facianın ardından bodrum katlar iskâna kapatıldı. Şu anda bir çalışma yapılıyor. Her şeyin planlı olması gerekir. Umarım planlı yapıyorlardır. Bilimsel veriler ışığında çalışmalar yapılmalı, aksi takdirde yeniden felaketler oluşabilir. Mert Irmağı’na yapılan köprüler de yanlıştı. Şimdi yıkıp yeniden yapacaklar. Projenin ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılmalı” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri'nde 'beklenmedik' operasyon
- Fabrikada 'grup seks skandalı' iddiası
- 'Talimat'ın gereği bekleniyor!
- Diyanet'in 'özel yemek' listesi ortaya çıktı
- 'Ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor'
- Malvarlığını belediye binasına astı
- Murat Yıldırım 'Teşkilat'a veda ediyor
- Merkez Bankası'ndan dikkat çeken mesaj
- Tahsisleri oy çokluğuyla iptal ettiler
- Evlilik hazırlığındaki Özlale ve Belovacıklı'dan ilk poz