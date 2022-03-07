14 gün önce kaybolan Yağmur Özkan'ın cansız bedenine ulaşıldı

07 Mart 2022 Pazartesi, 17:45

Kentten geçen Karasu Nehri'ndeki köprüden düşerek gözden kaybolan Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 14 gün önce İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda başlatılan, polis, jandarma, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile farklı illerden gelen dalgıç polislerin desteğiyle yürütülen çalışmalar bugün de devam etti.

Ekipler, Özkan'ın cesedine nehre düştüğü değerlendirilen bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Murat Nehri'nde ulaştı.

Genç kızın cesedi Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kızın babası Necmettin Özkan, gazetecilere, "14 gün önce kızım suda kayboldu. Bugün bulundu. En azından sevinçliyim. Devletimiz 14 gündür bütün olanaklarını kullandı. Devletimize teşekkür ediyorum. Artık kızımın bir mezarı olacak" dedi.