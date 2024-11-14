14 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.11.2024 - 11:08

Güncelleme: 14.11.2024 - 11:08

MANİSA ilinde 14 Kasım Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-14 2024-11-14 09:00:00.15-2024-11-14 13:00:08.194 saatleri arasında Tirkeş; İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, , TİRKEŞ, Tirkeş Köyü İç Yolu, Tirkeş Köyü Yolu, Köy Icı Yolu, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:00.15-2024-11-14 13:00:08.194 saatleri arasında Taşdibi; taşdibi yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:00.15-2024-11-14 13:00:08.194 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz1, , İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:00.15-2024-11-14 13:00:08.194 saatleri arasında Nuriye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:00.15-2024-11-14 13:00:08.194 saatleri arasında Koyuncu; Koyuncu Köyü İç Yolu, Koyuncu Köyü Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:00.15-2024-11-14 13:00:08.194 saatleri arasında İshakçelebi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:00.15-2024-11-14 13:00:08.194 saatleri arasında Hacımusa; Hacımusa Köyü İç Yolu, Hacımusa Köyü Yolu, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:00.15-2024-11-14 13:00:08.194 saatleri arasında Gözlet; iç yol, Gözlet Köyü Yolu, İsimsiz11, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, Gözlet Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:00.15-2024-11-14 13:00:08.194 saatleri arasında Azimli; azimli yolu, iç yol, azimli iç yol, Azimli Köyü İç Yolu, Azimli Köyü Yolu, azimli köyü iç yolu, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:00.15-2024-11-14 13:00:08.194 saatleri arasında Apak; Apak Köyü İç Yolu, Apak Köyü Yolu, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 13:00:18.886-2024-11-14 17:00:28.885 saatleri arasında Aydınlar; Aydınlar Köyü İç Yolu, Aydınlar Köyü Yolu, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 13:00:18.886-2024-11-14 17:00:28.885 saatleri arasında Sarısığırlı; Sarısığırlı Köyü İç Yolu, Sarısığırlı Köyü Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 13:00:18.886-2024-11-14 17:00:28.885 saatleri arasında Çaltepe; İsimsiz12, Çaltepe Köyü Yolu, Çaltepe Köyü İç Yolu, İsimsiz19, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, köy yolu, iç yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 13:00:18.886-2024-11-14 17:00:28.885 saatleri arasında Hatıplar; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz2, İsimsiz14, Hatıplar Köyü Yolu, Hatıplar Köyü İç Yolu, aydınlar yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 13:00:18.886-2024-11-14 17:00:28.885 saatleri arasında Paşaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 13:00:18.886-2024-11-14 17:00:28.885 saatleri arasında Sarıçam; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, Sarıçam Köyü Yolu, Sarıçam Köyü İç Yolu, sarıçam giriş yolu, aydınlar yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 13:00:18.886-2024-11-14 17:00:28.885 saatleri arasında Çakmaklı; bahadır yolu caddesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 13:00:18.886-2024-11-14 17:00:28.885 saatleri arasında Bahadır; iç yol, Bahadır Köyü İç Yolu, Bahadır Köyü Yolu, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz1, seyitoba yolu, , İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-14 2024-11-14 09:00:04.77-2024-11-14 15:00:11.183 saatleri arasında Kale; İsimsiz14, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz44, Kale Köyü İç Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:04.77-2024-11-14 15:00:11.183 saatleri arasında Poyraz; İsimsiz114, Poyraz Köyü İç Yolu, POYRAZ KÖY İÇ YOLU, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz81, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz74, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz29, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:04.77-2024-11-14 15:00:11.183 saatleri arasında Poyrazdamları; İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz37, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz32, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:04.77-2024-11-14 15:00:11.183 saatleri arasında Kurttutan; Kurttutan Köyü Yolu, İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:04.77-2024-11-14 15:00:11.183 saatleri arasında Kemer; akkeçili iç yol, Kemer Köyü İç Yolu, yukarı kemer arazi yolu, İsimsiz26, İsimsiz39, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz13, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz14, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz1, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:04.77-2024-11-14 15:00:11.183 saatleri arasında Kemerdamları; Kemerdamları Köyü İç Yolu, KEMERDAMLARI, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz55, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:04.77-2024-11-14 15:00:11.183 saatleri arasında Gökeyüp; İsimsiz21, İsimsiz204, İsimsiz205, İsimsiz206, İsimsiz207, İsimsiz210, İsimsiz213 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:04.77-2024-11-14 15:00:11.183 saatleri arasında Hacıhıdır; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz35, İsimsiz100, YARENDAĞ, Hacıhıdır Köyü İç Yolu, iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-14 2024-11-14 09:00:07.005-2024-11-14 15:00:16.012 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz3, , İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:07.005-2024-11-14 15:00:16.012 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:07.005-2024-11-14 15:00:16.012 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:07.005-2024-11-14 15:00:16.012 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:07.005-2024-11-14 15:00:16.012 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz119, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:39.447-2024-11-14 15:00:56.533 saatleri arasında Kalemli; İsimsiz1, kalemli, , İsimsiz7, KALEMLİ, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, kalemli, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:39.447-2024-11-14 15:00:56.533 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:39.447-2024-11-14 15:00:56.533 saatleri arasında Karayenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:39.447-2024-11-14 15:00:56.533 saatleri arasında Belenyenice; , BELENYENİCE, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:39.447-2024-11-14 15:00:56.533 saatleri arasında Gökbel; , Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:45.014-2024-11-14 15:00:56.342 saatleri arasında Çavuşoğlu; , İsimsiz6, İsimsiz15, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:45.014-2024-11-14 15:00:56.342 saatleri arasında Yeniharmandalı; İsimsiz40, çifte damlar, İsimsiz14, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-14 2024-11-14 09:00:07.005-2024-11-14 15:00:16.012 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:07.005-2024-11-14 15:00:16.012 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:53.981-2024-11-14 15:00:00.494 saatleri arasında Osmancalı; ARAZİ, İsimsiz71, 307, 307, İsimsiz126, Osmancalı Yolu, 307, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, 307, İsimsiz92, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz89, İsimsiz85, ARAZİ, İsimsiz75, İsimsiz83, İsimsiz81, 307, ARAZİ, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz116, İsimsiz113, İsimsiz111, İsimsiz110, 307, 307, İsimsiz100, İsimsiz120, , İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz70, İsimsiz119, 307, 307 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-14 2024-11-14 09:00:11.226-2024-11-14 15:00:18.761 saatleri arasında Mecidiye; İsimsiz79, İsimsiz49, İsimsiz48, Atatürk Cd., 9. Sk., 3. Sk., 2. Sk., 1. Sk., İsimsiz91 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:52.046-2024-11-14 11:00:02.317 saatleri arasında Boyalılar; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Boyalılar Köyü İç Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:52.046-2024-11-14 11:00:02.317 saatleri arasında Harmandalı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, harmandalı, Akhisar Salihli Yolu, Harmandalı Köyü İç Yolu, Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:52.046-2024-11-14 11:00:02.317 saatleri arasında Kızlaralanı; , İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:52.046-2024-11-14 11:00:02.317 saatleri arasında Kulaksızlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:52.046-2024-11-14 11:00:02.317 saatleri arasında Moralılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:52.046-2024-11-14 11:00:02.317 saatleri arasında Pınarcık; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, harmandalı, Akhisar Salihli Yolu, Pınarcık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 09:00:52.046-2024-11-14 11:00:02.317 saatleri arasında Sarıçalı; , İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Akhisar Salihli Yolu, Sarıçalı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-14 2024-11-14 10:00:11.083-2024-11-14 12:00:18.661 saatleri arasında Zaferiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-14 2024-11-14 16:00:03.55-2024-11-14 17:00:14.763 saatleri arasında Beşeylül; BAYRAKTAR, , Patıka, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:03.55-2024-11-14 17:00:14.763 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:03.55-2024-11-14 17:00:14.763 saatleri arasında Akpınar; , Akpınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, Patika, Ptika, İsimsiz84, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, DAMALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:03.55-2024-11-14 17:00:14.763 saatleri arasında Kaşıkçı; , Kaşıkcı Köyü İç Yol, KAŞIKÇI, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Köyü İç Yolu, Patika, Patka, çomaklı yolu, İsimsiz2, Kaşıkçı, Kaşıkçı, KAŞIKÇI AKPINAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, BAHADIRLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:03.55-2024-11-14 17:00:14.763 saatleri arasında Kızıldam; , Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:03.55-2024-11-14 17:00:14.763 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; , Akpınar Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:03.55-2024-11-14 17:00:14.763 saatleri arasında Hüseyni Baba; , Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:03.55-2024-11-14 17:00:14.763 saatleri arasında Pınarbaşı; , Patika, Pınarbaşı Köyü Yolu, Pınarbaşı Köyü İç Yolu, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Evciler; Evciler, Evciler, , BARBAROS, Ertuğrul Gazi Sok., Orhan Gazi C.D, Patika, Zafer Dogu Caddesi, Çağlar Cad., Evciler, Evciler, SALKIM, Evciler, ORHAN GAZİ, DAĞ, Çağlar, BAYIR, AY YILDIZ, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, TAŞLI, Evciler, ÇAĞLAR, Evciler, Evciler, BESTE, YAŞAR DOĞU, Evciler, Evciler, Evciler, YİRMİÜÇ NİSAN, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, BARBAROS, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, LEYLEK, Evciler, Evciler, TURUNÇ, IRMAK, Evciler, YILDIRIM BEYAZIT, GAZİ, Evciler, Evciler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Ulgar; Ulgar Köyü İç Yolu, ULGAR KÖSELER, Ulgar, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, MERKEZ, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yol, Ulgar Köyü Yolu, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Şeyhyayla; DARGIL, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, Şeyhyayla, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla İç Köyü, Şeyhyayla Köyü İç Yolu, Şeyhyayla Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü Yolu, Şeyhyala Köyü İç Yol, Şehyyayla Köyü İç Yol, Şehyayla Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Salur; Salur, OĞULDURUK SALUR, Salur, Salur, SALUR GÜRPINAR, Salur, Salur, Salur, Salur, Salur, Salur, SALUR, Salur İç Yol, Salur Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Oğulduruk; tarla yolu, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, EFENDİLİ, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, İsimsiz27, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK SALUR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, HAS KÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK HASKÖY, merkez, Oğulduruk Köyü İç Yolu, Oğulduruk Köyü İç Yol, Oğulduruk Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Uzunçam; Uzunçam, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Beşeylül; Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, İsimsiz24, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Patıka, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Kuşluk; Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk Köyü İç Yolu, Kuşluk, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Köseler; Köseler, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, İsimsiz105, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, arazi yolu, Köseler Köyü İç Yolu, Köseler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Kobaklar; KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, Kobaklar, KOBAKLAR, Patika, Kobaklar Köyü İç Yol, Kobaklar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Kızıldam; ÇAM KÖY, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, AKPINAR KIZILDAM, Kızıldam Köyü Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, GÜLPINAR KIZILDAM, Kızıldam, arazi yolu, Patika, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Kıran; İsimsiz184, KIRAN KABAKOZ, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, MAKBULE PINARI, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, İsimsiz93, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, MERKEZ, ALANYAKA, Kıran, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Güneşli; HUZUR, ANAFARTALAR, MEHMET AKİF ERSOY, ÖZDEMİRLER, İNCİ, SERÇE, DEĞİRMEN, KARACA, YONCA, KARANFİL, ÇIKMAZ, YUNUS EMRE, IHLAMUR, KELEBEK, SARMAŞIK, YALI, CEMRE, ARI BURUN, iç yolu, KUMRU, TÜTÜN, GÜL, Güneşli, Güneşli, KÜMES, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜNEŞLİ DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, İsimsiz30, Güneşli, Güneşli, Güneşli, DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GAZİ SELAMİ PAZAR, ŞİRİN, ŞHT.SELAMİ SEZER, İSTİKLAL, ÇİTLENBİK, ÇİMEN, ÇİLEK, ÇAĞLAYAN, YAVUZ SULTANSELİM, YARENLER, VATAN, ULUS, SÜMBÜL, PLEVNE, PEKMEZ, PEHLİVANOĞLU, Patika, PARK, PAPATYA, MİMAR SİNAN, MEZARLIKBAŞI, MESİR, MESCİT, LEYLAK, MENDERES, MARTI, KIRLANGIÇ, KOCA CAMİ, KİLİM, KEKİK, KAYALI, KARAOSMANOĞLU, KANARYA, HOCA AHMET YASEVİ, HAVUZ, HALİL YANLIZ, HACI MUSTAFA PAŞA, GÜRERLER, Güneşli Köyü İçyolu, GAZİ SELAMİ PAZAR, FATİH, DESTE, Demirci Gördes Yolu, DAMLA, CUMHURİYET, BÜLBÜL, AYGÜLLER, AY, ATATÜRK, ATA, ARI, ARDIÇ, ARDA, ANADOLU, AKPINAR, AKASYALAR, OTUZ AĞUSTOS, ONDOKUZ MAYIS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Gülpınar; Gülpınar, Gülpınar, ALANYURT, Gülpınar, GÜLPINAR, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, MERKEZ, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Patika, Gülpınar Köyü İç Yolu, Gülpınar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Efendili; ESENYURT SK, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, EFENDİLİ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, ESENYURT, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, İsimsiz26, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, MERKEZ, köy iç yolu, Patika, Efendili Köyü İç Yol, Efendili Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Doğanpınar; DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü Yolu, Doganpınar Köyü İçi Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Deliçoban; üzümlü yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Patika, Demirci Gördes Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü Yolu, Deli Çoban Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Dargıl; DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, DARGIL, Dargıl, Dargıl Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Çatalarmut; isimsiz, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut Köyü Yolu, Çatalarmut, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Benlieli; Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, ŞEYHYAYLA BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, ARMUT BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Patika, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Beğenler; yol, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, ARAZİ, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BARDAKÇI BEĞENENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, MERKEZ, Patika, Beğenler İç Yol, Beğenler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Beğel; Beğel, Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Akpınar; DAMALTI, kızıldam bademli mevki , yok, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR DAMALTI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Kıran, Akpınar, Akpınar, KIZILDAM BADEMLİ, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, arazi yolu, AKPINAR, Patıka, Patika, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-14 2024-11-14 16:00:03.55-2024-11-14 17:00:14.763 saatleri arasında Bayramşah; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Bardakçı; , köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Kulalar; MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-14 2024-11-14 16:00:28.954-2024-11-14 17:00:42.969 saatleri arasında Ulacık; , İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.