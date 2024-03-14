14 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.03.2024 - 18:39

Güncelleme: 14.03.2024 - 18:39

DÜZCE ilinde 14 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde ORKİDE SK., SÜLÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde EREĞLİ CD., ORKIDE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ, YENI, YENİ mahallelerinde BAYTAR AHMET SK., BAYTAR SK., BEGONYA SK., GÖDE SK., KESME SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KİRAZ SK., ÖZGE SK., SARICA, SARICA SK., ŞAHİNKAYA SK., ÜÇDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 14 Mart Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYHANLI mahallelerinde BEYHANLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAG, DAĞ, MAREŞAL, TIRAŞLAR mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLEBELER mahallelerinde GÜLEBELER, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 14 Mart Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESIL, YEŞİL mahallelerinde 104., ÇİLİMLİ TOKİ EVLERİ, ULCAY SK., YESILMAHALLE, YEŞİLMAHALLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 14 Mart Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİVAKIF mahallelerinde KÖY SOKAĞI, YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YENİKÖY İÇ YOLU, YUKARIKARAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİKÖY mahallelerinde YENİKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 14 Mart Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SEKERPINAR, SUNCUK, YAZLIK mahallelerinde 200, 200. CD., 300. CD., 501, 501. SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, SANCAKDERE, SUNCUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Mart Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 102 CD., 106, 112, 114, 114 SK., 117, 300, 300 CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Mart Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 182. SK., 1864., 201. SK., BENZERSIZ, D 100 KARAYOLU CD., DEDELER, DEDELER CD., TÜTÜNCÜ, TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Mart Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞA, AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1021. SK., 1022., 1022. SK., 2021., 2021. SK., 951., ESKİ BAĞDAT CD., TAŞKÖPRÜ-AZİZİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Mart Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 721., 733., 733. SK., 734. SK., 735. SK., CELAL NALBANTOĞLU SK., GÜN SK., GÜNEY, GÜNEY SK., ISTANBUL, KONURALP SK., KUYUMCUZADE, KUYUMCUZADE BULVAR, MURAT REİS SK., MURATBEY, MURATBEY SK., PALACI AHMET SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Mart Perşembe 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde 502 SK., 502. SK., 503. SK., 504. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Mart Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIDIYE, CEDİDİYE, KÜLTÜR mahallelerinde 348., 348. SK., AYNA SK., BELEDIYE, BELEDİYE SK., BOLU CD., C. AYRAL BLV., CELAL KASAPOĞLU CD., DÖNENCE SK., FERAH, FERAH SK., GENERAL MİNAT SK., HACI YAVER SK., HÜKÜMET CD., İSTANBUL CD., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAZIM DEMİR SK., MUHAMMED ZAHİD EL KEVSERİ SK., NABİ SK., NECİP GÜNEY SK., SEHIT MUHTAR, ŞEHİT MUHTAR SK., TAYFUN, ZAFERİ MİLLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Mart Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR mahallelerinde 657., 657. SK., ALEMDAR SK., CEVAT ŞAHİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Mart Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 101 CD., 305 SK., 306 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Mart Perşembe 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 302 SK., 304 SK., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 334., 334. SK., 337. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELI MEHMET mahallelerinde DELI MEHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İMAMLAR mahallelerinde ATATÜRK SK., HASAN ÇAVUŞ SK., KÜLTÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.