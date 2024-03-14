14 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.03.2024 - 18:39

Güncelleme: 14.03.2024 - 18:39

KOCAELİ ilinde 14 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLICA, BAĞLICA mahallelerinde ORTAKÖY MEVKII, ROÇKAN MEVKII, ROÇKAN MEVKİİ KÜME EVLER, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHAN mahallelerinde BAĞTEPE SK., DEVRAN CD., ETHEM SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN SK., HAYAT CD., HIZLI SK., KAMERLİ SK., ÜNLÜ SK., ÜRÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde İZMİT SANAYİ SİTESİ 11. CD., KÖRFEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Mart Perşembe 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, YAHYAKAPTAN, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde AGAH SK., ARKAN SK., ATAKAN, ATEŞ BÖCEĞİ SK., BAKİ SK., DEMİRALAY SK., GÜNEYLI, HUZURLU SK., IZMIT KANDIRA YOLU, IZMIT TEM BAGLANTI KANDIRA GISELERI YOLU, İZMİT DOĞU TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARA ASMA SK., SEVGILI, ŞEHİT ENDER GÜVEN SK., VEFA, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Mart Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, YAHYAKAPTAN, YENİŞEHİR mahallelerinde ALPASLAN SK., ATAKAN SK., DINAMIK, DÜZEN SK., ELZEM, ERSOY SK., FIRATLI SK., GÜNEYLİ SK., GÜNGÖREN SK., İSKEFİYE CD., MANOLYALI SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NEZİH SK., ÖZYILDIRIM SK., SEVGİLİ SK., VEFA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DALCA mahallelerinde DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 128., 13. SK., 19018, 20. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 33. SK., 35. SK., 4. SK., 5. SK., 7. SK., AKASYA SK., AKAY SK., ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATA CD., ATA SK., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BARBAROS SK., BAYIR, BEREN SK., BERİL SK., BESTE SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BUSE SK., CAMİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI ATATÜRK, CEBECI BULVAR, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DAR, CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI MARTI, CEBECI MENEKSE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAMLA SK., DAR SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DUTLAR SK., DÜZLER CD., EBRU SK., EKŞİ SK., ENGIN, ENGIN SK., ENGİN SK., ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., FAHRİ SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA, GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜL SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ SK., GÜRGEN SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, ILAYDA SK., IŞIK SK., İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KANAL SK., KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARANFİL SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KAYA SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MERCAN., KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., LIDER, LİMAN SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERKEZ, MERT SK., MESE, MESUT, MESUT SK., MEŞE SK., METEHAN, MINE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MUTLU SK., NEHİR SK., OKAN, OKAN SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZDEMİR SK., PAPATYA SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, SAKARYA SK., SARP SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SELVİ SK., SEN, SEN SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENOL SK., ŞİRİNEVLER SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., UFUK, UFUK SK., UGUR, UYGUR, UZUN SK., ÜNAL SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YONCA SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, SELAMETLI, SELAMETLİ, TEKSEN mahallelerinde AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU mahallelerinde UMURCALI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU mahallelerinde UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ, SIRINTEPE mahallelerinde CAHIDE, ERGENEKON CD., ETKİ SK., KARABULUT SK., KİMYA SK., OKYANUS SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Mart Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT mahallelerinde ANADOLU SK., BAYINDIR, BEBEK SK., DİRİKAN CD., ELA SK., EMİN KAHYA SK., EVRİM SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BİLGE CD., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., HACI RECEP ACAR SK., HALİDE EDİP ADIVAR SK., HASAN GAZİ CD., HATUNCUK SK., HAZAROĞLU SK., HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., İZGİ SK., JÜLİDE SK., KONAKÇI SK., KUŞKONMAZ SK., MELIKE, NARİFE HANIM SK., OKTAR SK., ÖĞRETMENLER CD., RÜZGARGÜLÜ SK., SEFA, ŞADIRVAN SK., ŞAYAN SK., TANTAOĞLU CD., TAŞLIK SK., TURGUT SK., TÜRK SK., YAVRUKUŞ SK., YENİMAHALLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Mart Perşembe 16:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, FATİH mahallelerinde BAĞIMSIZ SK., KIZILAĞAÇ SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., ŞAL SK., TAT SK., YAZICIOĞLU SK., YEKTA, YEKTA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Mart Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde AZAK SK., ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMIS SK., KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REİS CD., YAZMALI SK., YENİ SK., ZAHİDE SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Mart Perşembe 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLYURT mahallelerinde AÇIKGÖZ SK., ARDIÇ, ARDIÇ SK., ASLI SK., ASMALI YUVAM SK., AŞİYAN SK., BAYRAM SK., BEHLÜL SK., BEYAZ LALE SK., BIYIK, BIYIK SK., BOLLUK SK., ÇALIŞ SK., ÇINAR CD., DAĞ SK., DERMAN SK., DEVRIM, ERBAY, ERBAY SK., ERBERK, ERBERK SK., ERCÜMENT SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GÜMÜŞLÜ SK., HACİZ SK., HALİME SK., HENDEK SK., HÜNKAR SK., ILICA, ILICA CD., İKBAL SK., İLHAM SK., KATİP SK., KINA, KOLEJ CD., KOMUT SK., KOMUTAN, KOMUTAN SK., KORUK SK., KOZ SK., MEHLİKA SK., MESCİT SK., MİMOZA SK., NACIYE, NACİYE SK., NİSAN SK., NURSEDA SK., ORMAN YOLU CD., ORUÇ SK., ÖZGÜLEN SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, RAVZA SK., SARI MIMOZA, SARI MİMOZA SK., SEMEN, SEMEN SK., SESSİZ SK., SEYIT ALI, TAHA SK., TEKNOPARK CD., VILAYET, VİLAYET CD., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK, ZEMZEM SK., ZİYA SK., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde EKBER SK., GÜLDEREN, HAKI SK., KANIK SK., MANDIRA, MANDIRA SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SÜSEN ÇİÇEĞİ SK., TEPECIK, TERMAL SK., YENİBAHAR SK., ZEYNO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 14 Mart Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, CAMİLİ SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., FEZA SK., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., HANIMELİ SK., İBİŞOĞLU SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT, KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., SUR SK., SÜMBÜL SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., YILDIZLAR SK., ZAFER CD., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AKDEMIR, AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ARPAÇAY SK., ATALAR SK., BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BILDIRCIN, BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUŞU SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DUT SK., EMRAH, ENGINAR, ERASLAN SK., EREN SK., FETİH SK., GAZI, GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜNAYDIN, GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTEPE KENT SK, KETEN SK., KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MINE, MİNE SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., ÖNDER, ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., PİYADE SK., PLATIN, RAHMİ SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANIYE, TABİAT SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TUNALI SK., TURNA SK., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YURDUM SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMİR SK., ALADAĞ SK., AŞIK SK., AYDINLI SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., ÇALIKUSU, ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DURU SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGİNAR SK., EREN, FETIH, GAZI CD., GAZİ CD., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., HAMAMLI, HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İZMİT CD., İZMİT.. CD., KARAKAŞ SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KESER CD., KETEN, KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KORAY SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, MELEK, MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., NEŞELİK SK., OYA SK., ÖNDER SK., ÖZBILEN SK., ÖZVEREN SK., PLATİN SK., PUMA SK., SAKIN, SAKİN SK., SARAYBAHÇE, SEHERYELİ SK., SOGUKPINAR, SOLMAZ SK., SÜMBÜLE, TAÇ SK., TARAKLI SK., TOPBAŞ SK., TURNA, UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMİYE mahallelerinde ALİM SK., BAŞAKÇI SK., SAMATYA SK., SÜLEYMANİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, ŞEVKATİYE mahallelerinde ANAYURT CD., BAKIRLIK, BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, CENGAVER SK., DAĞYOLU SK., EMİRGAZİ CD., ESKİ SK., GÖKDERE SK., GÜLENLER SK., GÜZELHİSAR CD., MERVE SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIKAYA SK, TARHAN SK., TEMEL SK., TOROS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, ŞEVKATİYE mahallelerinde BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., DOĞALAR SK, KIZILDERE SK., OKUMUŞLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADNAN MENDERES, ARSLANBEY, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT CD., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., ÇİMENLER SK, EVREN, EVREN CD., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., KUZU SK., MERVE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde 4461, AKARCA SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKDENİZ SK., AKIN, AKIN SK., AKTOP SK., AKYÜZ SK., ALPEREN SK., AMBER SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR SK., ANIT, ANIT SK., AŞKIN SK., ATATÜRK CD., ATİK SK., ATMACA SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYBEY, BAHADIR, BAHARİYE SK., BEGEÇ SK., BİLİN SK., BODUR, BODUR SK., BOZKIR SK., BUĞRA SK., BÜŞRA SK., ÇIKMAZ SK., DALGIÇ SK., DAMLALI SK., DARICA SK., DICLE, DİCLE CD., DURAL, DURAL SK., EDA, EDA SK., EFE SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS SK., EMİR SK., EMRE SK., ESER, ESER SK., ESTERGON CD., EZGI, EZGİ SK, EZGİ SK., FERMAN SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GAZİ YASİN CD., GELINCIK, GENCER SK., GÖLCE, GÜÇLÜ SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN SK., GÜLÜM SK., GÜMRÜK SK., GÜRLER SK., GÜVEN, GÜVEN SK, GÜZ, GÜZ SK., HAKAN, HAKAN SK., HANEDAN SK., HAZAL, HAZAL SK., HÜNKAR, İLİM CD., İSTİKLAL SK, KARAGÖZ SK., KARATAS, KARATAŞ SK., KARAYAZI SK., KARTAL SK., KAVAL SK., KAZIM KARABEKIR CD., KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK, KELEBEK SK., KOZA SK., KÖROĞLU SK., KUMLUK SK., LEYLEK SK., MAVİ SK., MELODİ SK., MEŞALE SK., MIRALAY, MİHRAP SK., MİRALAY SK., MURAT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM SK., NAMIK KEMAL CD., NAR ÇİÇEĞİ SK., NAZAR SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PIRLANTA SK., POLAT SK., RAHLE, RAHLE SK., SADIK, SADIK SK., SADRAZAM CD., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARAY SK., SARAYİÇİ SK., SARAYKENT SK., SENER, SERİNCAN SK., SEZER SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖNMEZ SK., SÜMER SK., ŞAH SK., ŞAHİN SK., ŞENER SK., TOLGA SK., TOPRAK SK., TUNCER SK., TURGUT REIS, ULUBEY, ULUBEY SK., ULUISIK, ULUIŞIK CD., ULUSAL SK., USTA SK., ÜLKÜ SK., ÜRESIN SK., ÜRESİN SK., YAMAÇ SK., YAMAN, YAMAN SK., YAŞA SK., YATAĞAN SK., YAYLA SK., YAZAR SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD, YENİ DEMİRYOLU CD., YILDIRIM SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YÜCE SK., ZEYBEK SK., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, BAKIRLIK CD., EFES SK., KARABEYLİ SK., KIŞLA CD., KUMLU, KUMLU SK., KURS SK., ÜZÜLMEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Perşembe 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEVKATİYE mahallelerinde ANDAÇ SK., GÜLOVA SK., MAKBER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT SK., ARAKLI SK., ARPALIK SK., ARUZ SK., AŞİKAR SK., AYAZ, AYAZ SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL, BATTAL SK., BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇALDIRAN SK., ÇESME SK., ÇIGDEM SK., ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., DEPO SK., DERE SK., DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., FULYA SK., HALE SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., IBRISIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., İNCİ SK., KALELİ SK., KASIMPATI SK., KASIRGA SK., KERİM SK., KERİME SK., KÜTÜK SK., MALAZGİRT CD., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMIRCI, NİZAM-I CEDİT CD., ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SEYMEN SK., SUNARLAR SK., TUNA SK., YEŞİLCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELİ SK., BAYRAKTAR YOLU SK., CİHANGİR SK., KİBAR SK., MİHRİBAN SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGIYOLU, SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., VURALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde BADEM SK., ERÇELİK SK., ERDEM, ERDEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 14 Mart Perşembe 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde MEVLANA, MEVLANA CD., NEŞE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYAPINAR mahallelerinde ADALET SK., ÇINAR, EYNERCE CD., KAVAK CD., PALANGA, PALANGA CD., SELVİLER CD., SÖĞÜT SK., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 14 Mart Perşembe 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK., D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATES, AGAH ATEŞ, HACI AKİF mahallelerinde ÇEŞMİ BÜLBÜL SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAMIŞLI SK., KÜLLÜK CD., LALELİ SK., MENEKŞEM SK., RADAR, TURUNÇ, TURUNÇ SK., ZAMBAKLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 14 Mart Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIŞLADÜZÜ mahallelerinde AKASYA CD., ASALET SK., CESUR SK., CEVHER SK., ÇAMLI CD., ETHEM AĞA CD., GELİNCİK SK., HÜSEYIN TETIK, HÜSEYİN TETİK CD., IHLAMUR CD., İSMET İNÖNÜ CD., KARAALİPAŞA CD., KOOPERATİFLER CD., RADAR CD., UĞUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 14 Mart Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde BEYLİK SK., BULUT, BULUT SK., DEVA SK., DİNAMİT SK., DORUKAN SK., FERIDE, FERİDE SK., GÜNNUR SK., HELVACI, HELVACI SK., KADI SK., KURBAN SK., NİL SK., ORHUN SK., RECEP, RECEP SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SOKULLU CD., TUFAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde MEHTAP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ÖZGÜRLÜK, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM, YENİ mahallelerinde 1., 1. SK., 101., 101. SK., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 105/1. SK., 105/2 SK., 106. SK., 107. SK., 107/1. SK., 107/2. SK., 108. SK., 109. SK., 109/1. SK., 109/2 SK., 11., 11. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 113/1. SK., 114., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 117/1., 117/1. SK., 118. SK., 119., 119. SK., 12., 12/1. SK., 12/4. SK., 120., 120. SK., 121. SK., 121/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 122. SK., 122/1. SK., 123., 123. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 123/3. SK., 123/4. SK., 123/5. SK., 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 125., 125. SK., 125/1. SK., 126., 126. SK., 127., 127. SK., 128. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 130., 130. SK., 130/1. SK., 130/2., 130/2. SK., 132., 132. SK., 133., 133. SK., 134., 134. SK., 135. SK., 135/1. SK., 136., 136. SK., 137., 137. SK., 138., 138. SK., 139., 139. SK., 14. SK., 140. SK., 141., 141. SK., 142. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 149., 149. SK., 15. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 151., 151. SK., 153., 153. SK., 153/1., 155. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 16. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6. SK., 170., 170. SK., 172., 172. SK., 173. SK., 18., 18. SK., 19., 19. SK., 19/1. SK, 19/1. SK., 199., 199. SK., 2., 2. SK., 20., 21., 21. SK., 21/1. SK., 22. SK., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 23. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 2321. SK, 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2356. SK., 2357., 2357. SK., 238. SK., 24., 240., 240. SK., 2407. SK., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 248/2., 248/2. SK., 25., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 26., 26. SK., 268. SK., 27. SK., 270. SK., 28., 28. SK., 29., 30., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31. SK., 31/1. SK., 31/2. SK., 32., 32. SK., 33., 34. SK., 35., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 38/1., 38/1. SK., 39. SK., 4., 40. SK., 41., 41. SK., 410. SK., 410/2. SK., 410/3. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 42., 42. SK., 420. SK., 421. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/4., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 43., 43. SK., 43/1. SK., 43/2. SK., 430., 430. SK., 431., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 446. SK., 447., 448., 448. SK., 45. SK., 45/1. SK., 45/2. SK., 45/3. SK., 455/2. SK., 458., 458. SK., 459., 459. SK., 459/1. SK., 46. SK., 46/1., 46/1. SK., 460/2. SK., 47. SK., 470. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/2., 471/2. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 485/1., 49., 49. SK., 49/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 5., 50. SK., 50/1. SK., 504., 51., 51. SK., 510., 510. SK., 5104. SK., 511. SK., 512. SK., 513. SK., 52., 52. SK., 52/1. SK., 53. SK., 53/1. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 541. SK., 542. SK., 545., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 553. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2., 56/2. SK., 561., 57., 57. SK., 57/2. SK., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3., 58/3. SK., 59. SK., 6., 6. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 61. SK., 61/2. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 78., 8. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 9. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1. SK., ANADOLU, BOSNA, BOSNA CD., ERTUĞRUL GAZİ CD., FEVZI ÇAKMAK, FIKRI ALTIOKKA, FIKRI ALTIOKKA CD., FİKRİ ALTIOKKA CD., ISSIKGÖL CD., ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., MİMAR SİNAN CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., PİRSULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., SEHIT ILHAN KÜÇÜKSOLAK, SELİMPAŞA CD., ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD., VEYSEL KARANİ CD., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ŞEKERPINAR mahallelerinde 457., 501., 545. SK., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 552. SK., 553., 554., 554. SK., 560., 560. SK., 561. SK., ECE SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., İHSAN DEDE CD, MENEKŞE SK., REZENE SK., SÜMBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.