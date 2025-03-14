14 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:16

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:16

KOCAELİ ilinde 14 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde GEDİK SK., SEYİD CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde D-130 YAN YOL CD, GÖKTUG sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, YAYLACIK mahallelerinde EMPAY SK., KANALYOLU CD., YÜCELEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., AKŞEMSETTİN SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., ANIL, BAGIN, BAĞIN SK., BAHAR, BARBAROS, BİLGE SK., BUHARA SK., ÇIFTLIK, ÇİÇEKLER SK., D-130 KARAYOLU CD., DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI, ELMALI SK., EMRE, EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HİCAZ SK., HORON SK., ILIM, INANÇ, İLİM SK., İNANÇ SK., KAGAN, KAĞAN SK., KAHRAMAN SK., KAHVE SK., KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., KÖROĞLU SK., MEMNUN, MEMNUN SK., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., SAKA, SERÇE SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., TÜRKMEN SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YILDIZ SK., YONCALI SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde AÇANGÜL SK., ANSA SK., BEĞENDİK SK., DEMIRCILER, DOST, DOST SK., EGEMEN CD., GELINCIK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., PAPİLA SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SIMLI, SİMLİ SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 14 Mart Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde CEYHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, OVACIK, SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ALİ DİKMEN SK., BAKÜ SK., ÇAMLICA SK., ÇISE, D-130 KARAYOLU, DURU SK., EMIN TERZIOGLU, EMİN TERZİOĞLU SK., ERKUL SK., EROĞLU SK., FARUK SIKKIBAR, FARUK ŞIKKİBAR SK., GAZİ ERTUĞRUL SK., GÖKMAVI, GÖKMAVİ SK., KERKÜK SK., KOCAER SK., KUĞU SK., LATIFE, MAZİ SK., MESUTLAR, MESUTLAR SK., MOR SALKIM SK., NAMZET, NAMZET SK., NANE ÇİÇEĞİ SK., NERMIN, NERMİN SK., NESIL, NİYET SK., ORMAN GÜLÜ SK., ÖZYALI SK., PETROL, PETROL SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SEDAT PEK SK., SEKERLI, SERIN, SERİN SK., ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ SK., ŞEHİT HASAN SK., ŞEKERLİ SK., TAMÇELİK SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN mahallelerinde ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR, PIRCELER, PİRCELER, SARISEYH, SARIŞEYH mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜGMECILER, DÜĞMECİLER mahallelerinde DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., IHLAMUR, KÖY SOKAĞI SK, ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE mahallelerinde HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., İSHAK GÜRKAN SK., MEHMET UZUN CD., MUZAFFER GÜRKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde AYAN, AYAN SK., CÖMERT SK., ÇOBAN SK., DERİN SK., GÖKAY, ISTIKLAL., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK, MECIDIYE İSTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde BOĞAZİÇİ SK., DOĞAL SK., HANEDAN SK., KÖKNAR SK., SAMİ SK., SARAYÖNÜ SK., SEHIT ALI IHSAN ÇAKMAK, SEHIT ERGÜN KÖNCÜ, SEVVAL, SEYMEN, SEYMEN CD., ŞEHİT ALİ İHSAN ÇAKMAK SK., ŞEHİT ERGÜN KÖNCÜ SK., ŞEVVAL SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, BERRA SK., ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., NECATIBEY, ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HABİL, HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİHRİBAN, MİRA, MÜCAHİT SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde ALACALAR MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIBLER MEVKII, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR mahallelerinde BIRLIK, ÇELTIKDÜZÜ, ÇELTİKDÜZÜ SK., UZUN, ÜNİVERSİTE YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde BİNGÜL SK., ÇAPRAZ SK., DETAY SK., EREL SK., GÜLBAĞI SK., GÜLCE, GÜLCE SK., İSKELE SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., ÖZALP, SAHIL, SAHİL SK., UHUT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME mahallelerinde AKŞEHİR SK., BOZDEMİR SK., D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DOĞANAY SK., GÖNEN SK., HANLI SK., NECATİ KOCAAĞA SK., ÖZBEK SK., UHUT CD., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., ALAYLI SK., AVANOS SK., EFSANE SK., GÖL YOLU SK., KURTALAN SK., ŞENLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., ÇİFTLİK CD., ECRIN, ECRİN SK., SAPANCA YOLU, SUKENT SİTESİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., AHATLI SK., ALİOĞULLARI, ALİOĞULLARI SK., AYDINTEPE, BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER SK., BALIM SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., DEĞİRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DURSUN, DURSUN SK., EĞİTİM SK, ELÇI, ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FILIZLER, HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HARMANLIK SK., İFTİHAR SK, İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KADER SK, KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARADERE, KARALAR SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİREMİTHAN SK., KUPLAY SK., MESRUTIYET, MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖZKANLI, ÖZKANLI SK., TUROĞLU SK, ÜLKER SK., YAKIN SK., YILMAZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 1. SK., 10., 10. SK., 109/2 SK., 11., 11. SK., 113. SK., 113/1. SK., 115., 115. SK., 117/1., 117/1. SK., 119., 119. SK., 12., 12/1. SK., 12/4. SK., 123. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 14. SK., 15. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6., 17/6. SK., 18., 18. SK., 19/1. SK, 19/1. SK., 2. SK., 20., 21. SK., 21/1., 21/1. SK., 22., 24., 25., 27., 28., 29. SK., 3. SK., 30., 30/1., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31., 31/1. SK., 31/2. SK., 32., 32. SK., 33., 34., 34. SK., 35., 35. SK., 37., 37. SK., 38., 38/1., 38/1. SK., 39., 4., 40. SK., 41., 42., 42. SK., 43., 43. SK., 43/1., 43/1. SK., 43/2., 43/2. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 45., 45/1. SK., 45/2., 45/2. SK., 455/2. SK., 459/1. SK., 46., 46/1., 46/1. SK., 460/3. SK., 49., 49. SK., 5., 50. SK., 50/1. SK., 51., 52., 52. SK., 52/1. SK., 53/1. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 57., 57. SK., 58/3., 6., 61. SK., 61/2. SK., 7., 78., 8. SK., 9. SK., 91., BOSNA, BOSNA CD., FIKRI ALTIOKKA, FIKRI ALTIOKKA CD., FİKRİ ALTIOKKA CD., ISSIKGÖL CD., MUALLİM SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, SELİMPAŞA CD., ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Mart Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde GÜZEL SK., HÜSEYİN DEMİR CD., NERGIS, SÜLEYMAN DEMİREL CD., YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde DİLAY SK., HOŞGÖR SK., NEHİR SK., OKÇU SK., RUSEN, TAN SK., YUVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde CABBAR SK., CENGAVER SK., CEVHER SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., GELEN SK., KELEBEK, KELEBEK SK., KIBLE, KIBLE SK., KUŞTEPE CD., LALEGÜL SK., MİHRİCAN SK., NACİ SK., SARDUNYA SK., ŞEYH ŞAMİL SK., ŞULE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde MEHTAP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 14 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2403. SK., 2418. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Mart Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1046/2., 1052/1. SK., 1052/2. SK., 1053. SK., 1120., 1120. SK., 1120/1. SK., 1122., 1123. SK., 1124. SK., 1124/1., 1124/1. SK., 1126. SK., 1127., 1127. SK., 1128., 1128. SK., 1129. SK., 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., KAVAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Mart Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 4102., 4105., 4124., DENIZ, DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., GÖZDE SK., HARMANYOLU SK., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY, MUALLİM KÖY CD., SAĞLIK SK., SİTE SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ORGANIZE mahallelerinde 1, 269, 3326., 3401., 3402, 3403., 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3411. SK., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3427., 3428., 3430., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3640., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, GONCA SK., KANARYA SK., KARANFİL SK., KARŞI SK., LEYLAK SK., MANOLYA SK., ORKİDE SK., ORTANCA SK., PAPATYA SK., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3206., 3210., 3218., 3219., 3220., 3221., ARMUTLU SK., ÇİÇEK SK., DERE SK., FIRAT SK., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., PELİTLİ, SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, HÜRRİYET. CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, KOCAKAYMAS LALE, SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER, TAMER SK., TOPLUCA SOFULAR MEVKII, ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHAN mahallelerinde AHMET ALİ CD., ELZEM CD., FERMAN, FERMAN SK., GÜZ, GÜZ SK., HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., KANBEL SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 14 Mart Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde LOZAN, MURGUL SK., ÖZMAL SK., PETEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 14 Mart Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ, ULAŞLI mahallelerinde 2007. SK., 2008., 2008. SK., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2012. SK., 2013. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2044. SK., 2049. SK., 2052. SK., 2053., 2058., 2062. SK., 2065. SK., 2069. SK., 2071. SK., 2073. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2078. SK., 2084. SK., 2086. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2106. SK., 2107. SK., 2113. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2145. SK., ÇEŞMEALTI CD., ESKİ KÖY, GÖLCÜK ULAŞLI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOM. LOJMANLARI, HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KONCA, KONCA CD., MANDIRA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, OSMAN ÖZGÜN SK., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 3712. sok, ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ARPALIK CD., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEREN, CAMILI SK., D-130 KARAYOLU.. CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., ERTUĞRUL CD., ESTERGON, ESTERGON CD., FEZA, FEZA SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., KANUNİ CD., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE SK., KUMTARLA, LEYLEK SK., LOZAN CD., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHANBEY CD., OSMAN SENOL, ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SOYSAL SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMAL SK, TATAR, ÜÇEVLER, ÜÇEVLER CD., YAVUZ ÖZER, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., YETİM SK., ZAFER, ZAFER CD., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK, TEPECİK, YAGCILAR mahallelerinde KUZEY MARMARA OTOYOLU, PAKOVA, PAKOVA SK., YAGCILAR CUMHURIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI AKIF, HACI AKİF mahallelerinde HEREKE CUMHURİYET CD., TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 14 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORGANIZE mahallelerinde 29 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK mahallelerinde GÖLLER, KÖRFEZ RADAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUTLUCA, SEVINDIKLI mahallelerinde KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.