14 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.03.2024 - 18:39

Güncelleme: 14.03.2024 - 18:39

SAKARYA ilinde 14 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde ÇİFTLİK CD., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., MESELIK 1/8, MEŞELİK, MEŞELİK1, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, NAILIYE, NAİLİYE mahallelerinde BALKAYA, BALKAYA 1, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKRAMIYE, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., NAILIYE, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, KIZILCAALİ, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ULUCAMİ mahallelerinde FATİH CD., HATİPLER SK., KIZILCAALI MERKEZ, MADENLER, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ÖMERAĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, OSMANLI, SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ARABACILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, BALCILAR/7, GÜVEN/1, KADIKÖY, KADIKÖY SK., MEHTER, MEHTER SK., REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK., SARIBEYLI, SARIBEYLI/4, SARIBEYLI/6, SARIBEYLI/8, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ 6, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU, TEKNELER, TEKNELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, POYRAZLAR, SÜLEYMANBEY mahallelerinde 249 NOLU SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, BAGLAR, BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK SK., BEYLIK, ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ELMAS, ESEN. SK., ESEN/1, HASRET SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU/1, KARASU YOLU/3, KARDELEN, KARDELEN CD., KARDELEN SK., KEKLİK SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KORULUK, KORULUK SK., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜ/1, KÖPRÜBAŞI SK., MERKEZ CD., MEZARLIK, MEZARLIK SK., ONUR, ONUR SK., OYLUM SK., ÖZ SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHER, SILA, SILA SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY CD., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde AKIM, ATATÜRK, AY SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., TAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde AZELYA, ÇAGATAY, ÇAĞATAY, GÖKKUŞAĞI, GÖKKUŞAĞI SK., GÖL YOLU, GÜN, GÜNDÜZ SK., İRFAN, KUDÜS CD., MÜGE, PUSULA, SITELER CD., SONGÜL, ÜNAL, ÜNLÜ, YENIAY, YENIGÜN, YENIGÜN CD., YENİGÜN CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİF BEY CD., BATUHAN, BATUHAN SK., DORUK, KUDÜS, MİDYAT SK., NESLIHAN, REZZAK, YANYOL SK., ZERDALI, ZERDALİ, ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1124. SK., 1510. SK., 2028, 2068 SK., 2187 SK., 2188 SK., 2197 SK., 2201 SK., 2223 SK., 2224 SK., 2225 SK., 2226 SK., 2227, 2227 SK., 2228 SK., 2229 SK., 2233 SK., 2237 SK., 2238 SK., 2239, 2239 SK., 2244 SK., 2245 SK., 2246 SK., 2247 SK., 2254 SK., 2260 SK., 2261, 2262 SK., 2267 SK., ABDURRAHMAN GÜRSES, ABDURRAHMAN GÜRSES CD., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAHRAMAN, KAZIMIYE, KAZIMİYE, LÜTFIYEKÖSK, LÜTFİYEKÖŞK, RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 13300, 13920, 14400, 14406, 6032. SK., 6501 SK., 6524 SK., 6525 SK., 6529, 6529 SK., 6529. SK., 6530 SK., 6534 SK., 6536 SK., 6536. SK., 6545 SK., 6549, 6550 SK., 6551 SK., 6552, 6558, 6569 SK., 6573, 6574, 6574 SK., 6575 SK., 6576, 6576 SK., 6578 SK., 6579 SK., 6580 SK., 6582 SK., 6583 SK., 6586 SK., 6586. SK., 6587, 6587. SK., 6589, 6591, 6592, 6592 SK., 6592. SK., 6593 SK., 6594 SK., 6595 SK., 6595., 6595. SK., 6597, 6597 SK., 6598, 6598. SK., 6599. SK., 6600. SK., 6601, 6605. SK., 6606, 6607, 6607. SK., 6609. SK., 6610 SK., 6611, 6611. SK., 6613. SK., 6618. SK., 6619, 6619 SK., 6619. SK., 6629, 6629 SK., 6633. SK., 6642. SK., 6645. SK., 6647, 6657, 6657. SK., 6662, 6662. SK., 6670, 6670. SK., 6672. SK., 6675. SK., 6677. SK., 7025 SK., 7052 SK., 7060 SK., 807. SK., ARPACIK, BÖCEKLIK, BÖCEKLIK/2, BÖCEKLIK/4, BÖCEKLIK/6, CEVAT AYHAN, DERE, DERE/5, DERE_1, DERE_5, DÜZ_1, DÜZ_6, GIRESUNLULAR, GIRESUNLULAR/1, GIRESUNLULAR/2, GIRESUNLULAR/3, GIRESUNLULAR/6, GİRESUNLULAR, İsimsiz84, KAHRAMAN DÜZ, KAHRAMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAMIL KAMISOGLU, KAMİL KAMIŞOĞLU CD., KARSI_5, KARŞI SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIMİYE CD., KAZIMİYE KARŞI, KAZIMİYE KARŞI SK., LÜTFİYEKÖŞK, LÜTFİYEKÖŞK KÖYÜ İÇ YOLU, LÜTFİYEKÖŞK MERKEZ, MERKEZ_219, MERKEZ_33, MUZAFFER SOFUOGLU, MUZAFFER SOFUOĞLU CD., ORTA, ORTA SK., ORTA_15, RASIMPASA, RASİMPAŞA CD., SEHIT AHMET ERSOY, TEPE, TEPE SK., TEPE_10, TEPE_14, YUKARI, YUKARI SK., YUKARI_15 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIDEDE, YENIKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3194, 3195, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, YENI, YENİ mahallelerinde 5069 SK., 5071 SK., 5074 SK., 5089 SK., 6002, 6002 SK., 6010 SK., 6018 SK., 6022, 6022 SK., 6022. SK., 6024, 6030, 6031, 6031 SK., 6041 SK., 6043 SK., 6047 SK., 6050, 6051 SK., 6057, 6057 SK., 6059, 6059 SK., 6059. SK., 6061 SK., 6061. SK., 6063. SK., 6065, 6065 SK., 6077 SK., 6079 SK., 6081 SK., ADA, ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TAŞAĞIL, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., DEDELER SK., DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜZLEK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, MENDERES CD., MERKEZ SK., MERKEZ_4, SULUCA OVA YAYLASI, TAŞAĞIL SK., TAŞBURUN SK., TUZLA, TUZLA SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 14 Mart Perşembe 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 5004 SK., 5009 SK., 5010 SK., 5014 SK., 5018 SK., 5019 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5022 SK., 5024 SK., 5043, 5049 SK., 5058, 5058 SK., 5060 SK., 5062 SK., 5066 SK., 5068 SK., SEHIT AHMET ISÇI, ŞEHİT AHMET İŞÇİ SK., ŞEHİT ASTSUBAY YAŞAR GÜLLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 14 Mart Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3051., 3053. SK., 3067. SK., 3074., 3074. SK., 3075. SK., 3076. SK., 32 EVLER CD., ANIL SK., D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., IDIL, İDİL SK., SERVİS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, INÖNÜ, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12008, 12010, 3003, 3007, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KAYA, MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE SK., PIRENLI, PİRENLİ SK., ULU, ULU SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde 8002, 8003, 8004, BAHÇECİK CD., ÇAĞLAYAN SK., DENIZ, ERDINÇ BÜYÜKAKALIN, ERDİNÇ BÜYÜKAKALIN CD., FATIH SULTAN MEHMET, GÖL, GÜZEL, GÜZEL SK., KARDEŞLİK SK., KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ, KÜÇÜK CAMİ SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., VADI, VADİ SK., YAMAÇ, YESIL TEPE, YEŞİL TEPE SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 14 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, DOGANTEPE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2665., AKSEKİ SK., ASAGI, ESME- SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.