14 Mart Tıp Bayramı'nda Birlik ve Dayanışma Sendikası üyelerinden Anıtkabir ziyareti

Birlik ve Dayanışma Sendikası üyesi aile hekimleri, ebe, hemşire ve sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Sendika üyeleri, daha sonra Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde sağlık sistemindeki sorunlara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sendika üyeleri sabah saatlerinde Anıtkabir’deki törende Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

"AZİZ HATIRANIZ ÖNÜNDE SAYGI, MİNNET VE BAĞLILIĞIMIZI SUNUYORUZ"

Mehlepçi, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, cumhuriyetin akıl ve bilim temelli sağlık anlayışına bağlılıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin bizlere emanet ettiği aklın, bilimin ve insan onuruna yakışır sağlık hizmetinin yılmaz savunucuları olarak, ilke ve devrimlerinizin ışığında görevimizi sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek için manevi huzurunuza geldik. Bizler, insan yaşamını en kutsal emanet bilen hekimler olarak; eşit, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmetinin her yurttaşın hakkı olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Sağlık hizmetinin temelinde bilim, vicdan ve toplumsal sorumluluk bulunduğunu biliyor; Cumhuriyetimizin aydınlık değerlerini sağlık alanında yaşatmayı görev kabul ediyoruz. Aile Sağlığı Merkezi ebe hekim hemşireleri olarak; toplum sağlığını koruma, geliştirme ve geleceğe daha güçlü bir ülke bırakma sorumluluğuyla çalışırken, bize yol gösteren en büyük güç Cumhuriyetimizin kurucusu olarak sizden aldığımız ilhamdır. Cumhuriyetin hekimleri olarak bilimin rehberliğinden, halkımıza duyduğumuz sorumluluktan ve cumhuriyetimizin temel değerlerinden asla vazgeçmeyeceğimize söz veriyoruz. Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve bağlılığımızı sunuyoruz"

"SORUNLAR ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEYECEK BOYUTTA"

Anıtkabir ziyaretinin ardından sendika üyeleri, Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Dr. Ahmet Mehlepçi, 14 Mart’ın sağlık çalışanları için yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda mesleki sorunların dile getirildiği bir gün olduğunu belirtti. Aynı tarihin sendikalarının kuruluş yıl dönümüne de denk geldiğini hatırlatan Mehlepçi, sağlık emekçilerinin birlik ve dayanışma içinde mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Sağlık sistemi hakkında kamuoyuna anlatılan "başarı hikayeleri" ile sahada yaşanan gerçeklerin örtüşmediğini savunan Mehlepçi, sağlık çalışanlarının karşı karşıya olduğu sorunların artık görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştığını söyledi.

HPV aşısının ulusal aşı programına alınmasına yönelik verilen sözlerin henüz hayata geçirilmediğini belirten Mehlepçi, vatandaşların bu aşıya yüksek ücretler ödeyerek ulaşabildiğini dile getirdi. Aile sağlığı merkezlerinin fiziki koşullarına ilişkin sorunların da sürdüğünü ifade eden Mehlepçi, özellikle deprem bölgesinde görev yapan sağlık çalışanlarının zor şartlarda hizmet verdiğini kaydetti. Mehlepçi, sağlık çalışanlarının artan iş yükü altında çalıştığını belirterek kısa muayene süreleriyle çok sayıda hastaya bakmalarının beklendiğini söyledi. Maaş kesintileri ve performans kriterleri nedeniyle çalışanların gelirlerinde kayıplar yaşandığını ifade eden Mehlepçi, ebe ve hemşirelerin gelirlerinin yoksulluk sınırının oldukça altında kaldığını söyledi.

Hastanelerde randevu bulmanın zorlaştığını ve bunun hem hastalar hem de sağlık çalışanları üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiren Mehlepçi, sağlık çalışanlarının önemli bir bölümünün zamanını bilgisayar başında veri girişi yaparak geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Sağlıkta şiddetin de ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini belirten Dr. Ahmet Mehlepçi, sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda görev yapabilmesi için daha güçlü ve kalıcı önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Sendika üyeleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelik isteklerini dile getiren dövizler taşırken, "Bakan istifa" şeklinde slogan attı.