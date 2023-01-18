14 Mayıs 1950'de ne oldu? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs'ta mı olacak?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 14:33

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 14:35

Erken seçim tartışmaları devam ederken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni bir açıklama geldi. Erdoğan, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, konuşmasında Adnan Menderes'i ve 14 Mayıs 1950 tarihini hatırlatarak, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 'yeter' diyecektir" sözleriyle seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağının sinyalini verdi.

14 MAYIS 1950'DE NE OLDU?

14 Mayıs 1950 tarihinde düzenlenen ve TBMM 9. dönem milletvekillerinin belirlendiği seçim. "Gizli oy , açık tasnif" yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri, Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilir. 1946 genel seçimlerinden sonra, Cumhuriyet tarihinde tek dereceli olarak düzenlenen ve birden fazla partinin katıldığı ikinci milletvekilliği genel seçimidir. Liste usulü çoğunluk sistemi nedeniyle, oyların yüzde 55'ini alan DP kazandığı 416 milletvekilliğiyle TBMM'nin yüzde 85'ini elde ederken, CHP yüzde 40 oy oranıyla kazandığı 69 milletvekilliğiyle TBMM'nin Yüzde 14'ünü elde edebildi. 22 Mayıs 1950'de Celal Bayar Türkiye'nin üçüncü cumhurbaşkanı seçildi. Aynı gün Adnan Menderes başkanlığındaki ilk DP hükûmeti de kuruldu.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de "Yeter söz milletin" diyerek sandıktan zaferle çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir" diye konuştu.

AKP'nin seçim takvimini deşifre eden Cumhuriyet, 14 Mayıs tarihinin netleştiğini yazmıştı. Meclis’ten “seçim kararı” çıkmazsa Erdoğan, 8 Mart’ta TBMM’yi feshedecek.

Buna göre; 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Türkiye 116 gün sonra sandığa gidecek.

İkinci tura kalması halinde seçim 28 Mayıs 2023'te yapılacak.

SEÇİM TARİHİ NASIL BELİRLENİR?

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.

Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar kırksekiz saat içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.

Seçim dönemi bitmeden önce, seçimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafından kırksekiz saat içinde ilan olunur.

Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmişse Meclis, seçimin yapılacağı tarihi de belirler. Yenileme kararının Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde, bu kararın verildiği günden sonra gelen doksanıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verilir.