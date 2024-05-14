14 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:28

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:28

İstanbul ilinde 14 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ANDELİP, HAREKET ORDUSU, SALİHİYE sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BASINKÖY İSTANBUL, VALİ KONAĞI, VALİLİK YOLU sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah ÖZENLİ sk / ETİLER mah GÜLŞEN, ÖZENGİ sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, ANA ÇEŞMESİ, AYDEDE, AŞIKLAR, CAMBAZOĞLU, CUMHURİYET, DOLAPDERE TAKSİM, FARABİ, FERİDİYE, LAMARTİN, TAKSİM, TAKSİM ÇEŞMESİ, TARLABAŞI, TOPÇU, ÇAYLAK, ŞEHİT MUHTAR BEY sk / ŞEHİT MUHTAR mah ANA ÇEŞMESİ, BASMA TULUMBA, DOLAPDERE TAKSİM, FARABİ, FERİDİYE, PELESENK, TAKSİM AKARCASI, TAKSİM FIRINI, TARLABAŞI, TURAN, UTARİT, YOĞURTÇU FAİK, ZAMBAK, ÇAM DALI, ÇORBACI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah KURUDERE, SOSYAL MESKENLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DEFNE DALI, GEZER, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, YILDIRIM sk bölgelerinde 14/05/2024 10:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, HÜSEYİN YILMAZ, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, ESENLİK, FERDA, KAZIM SAVAŞ, SEYFİ DEMİRSOY, UFUK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah BAKARLAR, NECATİBEY, OKULYANI sk / YEŞİLPINAR mah GİRNE sk / ÇIRÇIR mah 3.ÇİMEN, ADA, AK, ALADAĞ, BAKARLAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, CEYHAN, DİKYOL, ERTEKİN, EĞİK, FUNDA, GÜLGÜN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖREN, HAKAN, KAAN, KAYAK, MASLAK YOKUŞU, MEDENİ, NECATİBEY, OKULYANI, PARK, TAŞKIN, TAŞLI, VEFALI, ÖZGEN, İNEN sk bölgelerinde 14/05/2024 00:05:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah AYNACILAR, AĞA, ÇUHACI HANI sk bölgelerinde 13/05/2024 20:00:00 - 14/05/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah ALİPAŞA MEKTEBİ, DRAMAN, HASAN HÜSEYİN YOKUŞU, KANTARCI ALİ, KARAGÖZCÜ, KARAGÖZCÜ ÇIKMAZI, KARİYE HANI, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE İMARETİ, KIRK ODALAR ÇIKMAZI, KUYULU BAHÇE, MAHMUZ ÇIKMAZI, PAŞA HAMAMI, SALDIRMA, SALMA TOMRUK, SARI ÇİZMELİ, SULTAN ÇEŞMESİ, ÇAKIRAĞA YOKUŞU sk / DERVİŞ ALİ mah AKTAR KERİM, AĞIZLIK 1., BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BESTEKÂR CİVANAĞA, BORAZAN TEVFİK, ERBAP ÇIKMAZI, KALFA EFENDİ, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE YAĞHANE, KARİYE YAĞHANE ARALIĞI, KASAP, MERDİVENLİ HAMAM ÇIKMAZI, MÜFTÜ, NEŞTER, SALMA TOMRUK, SALMA TOMRUK ARALIĞI, TETİK, URGAN, ÂVARE, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 14/05/2024 08:00:00 - 14/05/2024 18:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 14/05/2024 00:05:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 617., 619., 621., 621/1., 623., 628., ABDİ İPEKÇİ, OSMANBEY sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 814., 840., 858., 858/1., 859., 859/1., 859/2., 915., 920., 920/1., 921., 921/1., 922., 930. sk bölgelerinde 14/05/2024 09:30:00 - 14/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 51., AOS 52., AOS 53. sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 39., AOS 40., AOS 41., AOS 42., AOS 43., AOS 44. sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah CENDERE sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 43., AOS 44., AOS 45., AOS 46., AOS 51. sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI, FINDIK, KESTANELİK, MESİRE, MEŞELİ, YAVUZ SELİM sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah BAHRİYELİ, DİŞBUDAK, KAPALI BAKKAL, KUTLUK, ORTA, SALİH AĞA, SU YOLCU ÇIKMAZI, TACİKLER, YENİ BOSTAN, İSPİRLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY sk / PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, BEYAZ SÜMBÜL, FINDIK, KANARYA, KESTANELİK, MESİRE, YAVUZ SELİM sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah 400., ABBAS, ABBASAĞA, ABDİPAŞA, ACEMOĞLU, ACIÇEŞME, ADAKALE, ADALARÖNÜ, ADLİYE, AFYON, AKBAYRAM, AKDAMAR, ALADAĞLAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ARDIŞIK, ASLAN, ASLANTEPE, AYAZMA, AĞA DERESİ, AĞABABA, BAHÇELİEVLER, BAKANLAR, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAL, BAĞIMSIZ, BOZKURT, BİGADOS, CANBERK, CELAL BAYAR, CENGİZHAN, CEPHANECİ, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, CÖMERTTÜRK, CÜMLE, DOĞU, DOĞUHAN, ERGUN, FERHAT, GARANTİ, GENÇSOY, GÖKTUĞ, GÖLLER, GÜL., GÜNEY, GÜVENÇ, HACIBEY ÇIKMAZI, HAKANBEY, HAKEM, HALAT, HALİM, HALİMBEY ÇIKMAZI, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HÜSNİYE, HİSARYANI, ILICA, KABİL, KADIKÖY BAĞLARI, KALELER, KARAMEŞE, KARATAŞLAR, KASAPOĞLU, KAVAL, KAZASKER, KERPİÇHANE, KEÇECİZADE, KODAK, KUBBE, KUMRULU, KURTULUŞ, KURUÇAY, KUZEY, KÖKSAL, KÜLAHLI, KÜRDAN, KİLİT, MANASTIR, MANİ, MAVİŞ, MEFKURE, MERA, MEYAN, MODERN, MORA, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, PERVANE, POSTANE, RAMİ, RİTİM, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TAŞKÖPRÜ, TEVAZU, TEZER, TINAZTEPE, TOKSÖZ, TOPHANE, TORNACI, TİFTİK, TİMSAH, TİMUR, UZUNFISTIK, YENİBÜLBÜL, YEŞİLÖREN, YILDIRIM BEYAZIT, ZIRH, ÇAKMAK, ÇAKMAR, ÇAMPARK, ÇAYIRBAŞI, ÇORBACIOĞLU, ÇİLEKLİ, ÖDEV, ÖKTEN, ÜLKE, İLK bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3111., 3118., 3124. sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ALTINOVA, BAHŞENDE, BİLGEHAN, GEMLİK, GÜLNUR, KALITIM, KARASU, KAVAKLI, MEVLÜT, MİNE, PEHLİVAN, PELİT ÇIKMAZI, YAZAR, YEMCİ, YEMİN, YENİCİ MEHMET, YORDAM, İHYA sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, FEYZAN, GİRAY, HAYDAR ALİYEV, ILGAR, ISITAN, LİRİK, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKER, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ALİM, ARPA, ASIRLIK, ATİFET, AŞİNA, BARINAK, BARLAS, BAŞARIR, BEYATLI, DEMİRYURT, DEREÇAY, DOĞUKENT, DÜZTEPE, DİDİM, DİKMEN, DİKÇE, EFES, ELA, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, ERİK, EĞİTİMCİ, FUNDA, FİRUZE, GANİMET, GÖKOVA, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜMÜŞYAKA, GÜREŞ, HARMAN, HASGÜL, HERCAİ, HOŞ, HURİ, HİKAYE, HİZAL, KARADENİZ, KARAOSMAN, KARLI, KARTOPU, KARÇİÇEĞİ, KAYISI, KEMALPAŞA, KESTANE, KOCATEPE, KUŞBURNU, LOKMACI, MAHİNUR, MELTEM, MELİSA, MERVE, MUHABBET, MİLAS, NEMRUT, ORAK, PALA, PELİNSU, PETEK, PİLOT, RAFİNE, RÜYAM, SAAT, SARIHASAN, SARIÇİÇEK, SEDA, SELÇUKLULAR, SERHAT, SERPMELER, SEVDA, SOFİ, SULH, SÜMER, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, UYSAL, UĞUR MUMCU, VİLLAKENT, VİŞNE, YAZMALI, YELPAZE, YILDIZTEPE, YOLDAŞ, YULAF, YUNUS NADİ, YURTTAŞ, ZİLAN, ZİYARET, ÇABUK, ÇALIŞKAN, ÇAPRAZLI, ÇEMEN, ÖZTÜRK, ÜZÜMLÜ, İLHAN SELÇUK, İLKER, İPEK, ŞEFTALİ, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, ATİFET, AYSUN, BARLAS, BATURAY, BAĞDAT, BAŞKIŞLA, BEDİR, BEYAZLALE, DAMLAPINAR, DAĞKONAK, DENİZLİ, DRAMA, DUTDİBİ, DÖNÜM, EKREM, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ELMAYURDU, EMİNLER, ERENKAVAK, ERKAM, ERİM, GÖKÇEKENT, GÖRMELİ, GÖZTEPE, GÜLDERE, HAYDAR ALİYEV, KARACAÖREN, KARAKİTAP, KARTALBEY, KASTAMONU, KATRANLI, KAVAKÖZÜ, KIZILKURT, MEHMET EMİN YURDAKUL, NARLIDERE, OLUKPINAR, ORTAOBA, OSMANİYE, PAŞABAĞI, PINARKAYA, SAATÇİ, SALUR, SARAYBURNU, SAZLIYAKA, SERHAT, SEYDİ ALİ REİS, SÜMEYRA, TAFLAN, TEKKİRAZ, TE bölgelerinde 14/05/2024 13:00:00 - 14/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BELEN, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, GÖRÜNTÜ, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, MEHMETÇİK, ÖRMECİ sk bölgelerinde 14/05/2024 15:00:00 - 14/05/2024 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YILDIZ sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKKAYA, AYDİNÇ, BEGÜM, GÜLHAYAT, SEYRAN 2, ÇARMIKLI, İBRAHİMZADE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 222. sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 222. sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah 223 sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ALEMDAR, BARIŞ, DOKTOR NESİBE BATIYOL, EMİN NİHAT SÖZERİ, FATİH SULTAN, KAZIM KARABEKİR, KONDOVA, TEKİN, TELEK, ÖZKAN sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ATATÜRK, BÜLBÜL, BİLİM, EGELİ, FEVZİ PAŞA, FİLİZ, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜN IŞIĞI, KIVANÇ, KUTLU, LOZAN, MALAZGİRT, MEHTAP, MİMAR SİNAN, PLEVNE, İSTİKLAL, ŞAİR BAKİ sk / TERAZİDERE mah DESOVA, EMRE, EVREN, FİLİZ, MERİÇ, SULTAN sk bölgelerinde 14/05/2024 11:00:00 - 14/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ERGEN, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, PETROLOFİSİ, SAFA, SOFU, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah ÇETİN sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ERGEN, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, PETROLOFİSİ, SAFA, SOFU, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ERGEN, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, PETROLOFİSİ, SAFA, SOFU, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 14/05/2024 09:01:00 - 14/05/2024 16:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 31., 32., 33., 34., 35., 39., 40., 41., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49., 51. sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1720., 1722., 1723., 1726., 1735. sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1888., 1911., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1924., 1926., 1944., 1945., 1946., 1948., 1949., 1950., 1954., 1956., 1957., 1958., 1960., 1961., 1964., 1965., 1966., 1967., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973. sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, ARZU, AYVALI, BARBAROS HAYRETTİN, BARIŞ 1, BAĞCILAR, BOZKIR, BURSALI TAHİRBEY, CELAL NURİ, DİZER, ERDE, ESKİ LONDRA ASFALTI, FERİT SELİMPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, HACER HANIM, HANIMELİ, HATTAT KAMİL, HIZIR REİS, IHLAMUR 1, KERİM TEKİN, KOMİK HASANEFENDİ, LEVENTLER , MAHMUT ARDIÇ, MEHMETÇİK, MEHTAP, MENEKŞE 1, NACİ KASIM, NEYZEN, NEYİRE NEYİR, NURETTİNPAŞA, PAPATYALI, PINARLI, PREVEZE, PİRİ REİS 1, RESSAM HALİM, RESSAM NAMIK İSMAİL, RIZA DOĞRUL, SAKLIVADİ, SARMAŞIK 2, TURGUT REİS, VEZİR, YASEMİNLİ, YILDIZLI, ÇALDIRAN, ÇAYIR, ÇINARLI, İPEK, İZZETTİN ÇALIŞLAR, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL, ŞÜKUFE NİHAL sk / SİYAVUŞPAŞA mah BANKACILAR, BEGONYA, GÜZİDE HANIM, KAKTÜS, LAVANTA, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK, ŞEBBOY sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜNDOĞDU, GÜRPINAR, KINALITEPE, LALEBAHÇE, METE, MURATLI, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / AKINCILAR mah HORHOR, POSTA sk / GENÇOSMAN mah ACAR, AKAN, AKARSU, AKTARAN, AKTAŞ, AKYILDIZ, ALEMDAR, ANAYURT, ARMAĞAN, ATAKAN, ATALAY, AYAZ, DAVUTPAŞA 1., DOĞANAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DUMLUPINAR, DÖNMEZ, DÜNDAR, DİLBER, GEÇİT, KAYMAKÇI, KAYNAK, KIŞLA, KORAY, KİRAZLI, MADALYA, MANOLYA, MEHMETÇİK, MERA, MERHALE, MESLEK, MUSTAFA YAŞAR, PERİ, SARDUNYA, SEMİZ, TATLISU, TOPÇU, ULUS, VİŞNE, YETKİN, YEŞİLOVA, YOLCU, YÖNETİCİ, ÇİNÇİNDERE, ÖZGECAN, ÖZLEM, İMECE, İNCE, ŞEBBOY, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk / GÜNEŞTEPE mah MEHM bölgelerinde 14/05/2024 01:00:00 - 14/05/2024 02:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah HALDUN TANER, NADİDE sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNDOĞDU, NADİDE, NEDİM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/05/2024 12:00:00 - 14/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk bölgelerinde 14/05/2024 00:01:00 - 14/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 872., 873., 874., 875. ÇIKMAZ, 876., 876/1., 877., 878., 879., MEHMET AKİF İNAN sk / HAVAALANI mah FERMAN, FORMA, FORUM, FOTO, FUZULİ, FİŞEK, GÜLBAHÇE, GÜLCAN, GÜLDÜRÜ, GÜLEÇ, GÜLYÜZÜ, GÜLÇİMEN, MEHMET AKİF İNAN, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 14/05/2024 00:01:00 - 14/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 873. sk / HAVAALANI mah FERMAN, FORUM, FOSFOR, FUAR, GARANTİ, GÖZLET, GÖZTEPE, GÜLDÜRÜ, GÜLYÜZÜ, GÜÇLÜ, HABER, HİZMET, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 14/05/2024 00:01:00 - 14/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, CİVELEK, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, GÜLSÜM, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HASAN POLATKAN, HÜNKAR, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, NAİME, OLUŞUM, PİRAYE, SADET, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SÜLEYMANİYE, TOPUZ, TÜLİN, VARAN, ÜLKÜ, ŞENNUR, ŞENSOY sk / SAZLIBOSNA mah HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk bölgelerinde 14/05/2024 00:00:00 - 14/05/2024 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah BAĞCI, DUATEPE, ERSAN, REDİF, RIFAT, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ANDIZ, BEGÜM, DİLDAR, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TÜLAY, ZARA, ÖZBİL, İSTİKBAL sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85., HÜRRİYET sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 909. sk bölgelerinde 14/05/2024 09:00:00 - 14/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2240. sk bölgelerinde 14/05/2024 14:00:00 - 14/05/2024 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 14/05/2024 00:05:00 - 14/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.