14 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:29

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:29

İZMİR ilinde 14 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 01:00:41.244-2024-05-14 01:15:48.476 saatleri arasında Yalı; 140. Sk., İ.Tarık Sarı, İ. Tarık Sarı Cd., Mithatpaşa Cd., Mithatpaşa, 85. Sk., 83. Sk., 77. Sk., 75. Sk., 73. Sk., 71. Sk., 69. Sk., 482. Sk., 480. Sk., 43. Sk., 176. Sk., 174. Sk., 154. Sk., 152. Sk., 150. Sk., 148. Sk., 146. Sk., 144/2. Sk., 144. Sk., , 130. Sk., 136. Sk., 138. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 01:00:41.244-2024-05-14 01:15:48.476 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 01:00:41.244-2024-05-14 01:15:48.476 saatleri arasında Maltepe; , 108. Sk., 110. Sk., 112. Sk., 116. Sk., 118. Sk., 12. Sk., 120. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 126. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 28. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 33. Sk., 35. Sk., 37. Sk., 39. Sk., 41. Sk., 45. Sk., 47. Sk., 54. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 61. Sk., 63. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 65/1. Sk., 66. Sk., 68. Sk., 72. Sk., 74. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet, 76. Sk., 78. Sk., 80. Sk., 82. Sk., 84. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 9. Sk., 94. Sk., 96. Sk., 98. Sk., Mehmetçik, Mehmetçik Cd., Mithatpaşa, Mithatpaşa Cd., Yarendede Cd., İsimsiz5, 7, 5 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 01:00:41.244-2024-05-14 01:15:48.476 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:08.326-2024-05-14 11:00:16.416 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:22.998-2024-05-14 15:00:42.749 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:29.912-2024-05-14 16:00:37.744 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:32.956-2024-05-14 16:00:43.514 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:00-2024-05-14 16:00:00.795 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 16:30:25.552-2024-05-14 18:30:34.407 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:08.326-2024-05-14 11:00:16.416 saatleri arasında Atatürk; 1545. Sk., 1546 Sk., 1547. Sk., 1549, 1551, 1553. Sk., 1555. Sk., 1558, 1560, 1594. Sk., 1596. Sk., 1607 Sk., 1608. Sk., 1611. Sk., BEKİR SAKARYA, 1556, 1556, 1534, 1540. Sk., 1541. Sk., 1542. Sk., 1543. Sk., 1544. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:08.326-2024-05-14 11:00:16.416 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:00-2024-05-14 16:00:00.795 saatleri arasında Muratbey; 3665, 3644, 3646, 3649, 3673, SEYİT GEZİCİ, 3663, 3659, 3657, 3639, 3576. Sk., 3574, 3642, 3663 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:00-2024-05-14 16:00:00.795 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 16:30:25.552-2024-05-14 18:30:34.407 saatleri arasında Torbalı; 5143. Sk., Hüseyin Kurtuldu Sk., Fevzi Paşa Cd., 5141. Sk., 5139 Sk., 5137. Sk., 5129 Sk., 5127, 5034. Sk., 5032. Sk., 5028. Sk., 5014, 5012 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 16:30:25.552-2024-05-14 18:30:34.407 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Yusuflu; İsimsiz23, , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz8, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz58, İsimsiz12, İsimsiz38, İsimsiz20, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz26, İsimsiz30, İsimsiz42, İsimsiz34, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz36, İsimsiz46, İsimsiz100, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz107, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz51, İsimsiz64, İsimsiz52, YUSUFLU, Bayındır Yolu, Cin Kulesi Küme Evleri, Yusuflu Köyü, Yusuflu Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Alankıyı; , İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz22, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz24, YÖRÜK, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44, Alankıyı Köyü, Alankıyı Köyü İç Yolu, Karşıyaka Küme Evleri, Kocatarla, Köy İç Yolu, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Alanköy; , İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz5, Alanköy Köyü İç Yolu, Koy İc Yolu, Koy İci Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Buruncuk; , İsimsiz31, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz34, İsimsiz45, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz53, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz28, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz72, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz73, İsimsiz55, Bayındır Yolu, Buruncuk Köyü İç Yolu, Buruncuk Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Çenikler; , İsimsiz3, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, Çenikler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Dereköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Dereköy Köyü İç Yolu, Dereköy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Ergenli; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz1, İsimsiz15, İsimsiz17, Dereköy Yolu, Ergenli Köyü, Ergenli Köyü İç Yolu, Kızıloba Yolu, Öğretme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Gaziler; , İsimsiz7, Gaziler Köyü İç Yolu, Gaziler Yolu, Koy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Hisarlık; , İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, Hisarlık, Hisarlık Köyü İç Yolu, HİSARLIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Kabaağaç; , Kabaağaç Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Karahayıt; İsimsiz2, Karahayit Köyü İç Yolu, Karahayit Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Karapınar; İsimsiz1, İsimsiz2, Karapınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Kızılkeçili; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Kızıloba; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz66, Kızıloba Köyü İç Yolu, Kızıloba Yolu, KIZILOBA ARA YOL, kızıloba ara yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Lütuflar; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz19, Lutuflar Köyü, Lutuflar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Fatih; , İsimsiz59, İsimsiz103, İsimsiz105 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Sarıyurt; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, Dereköy Yolu, Sarıyurt Köyü, Sarıyurt Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Yakacık; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz56, YAKACIK, Bayındır Yolu, Yakacık Köyü İç Yolu, Yakacık Yolu, YÜKSEL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:09.618-2024-05-14 15:00:19.222 saatleri arasında Zeytinova; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, TAHİRBEY, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz74, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz89, İsimsiz90, Zeytinova Köyü İç Yolu, Zeytinova Yolu, İzmir Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:56.88-2024-05-14 15:00:09.189 saatleri arasında Turan; Gül Sk., Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, , İsimsiz1, 30 Agustos Sk., 9 Eylül Sk., Atatürk Sk, Atatürk Sk., Atatürk Sk., Cumhuriyet Sk, Cumhuriyet Sk., Dere Küme Altı Evleri Mevki, Dere Küme Altı Evleri Mevkii, Dere Küme Altı Mevki Evleri, Erdoğan Bitek Sk., Fatih Sk., Turan Köyü İç Yolu, Karanfil Sok, Okul Geçidi Sk., Turan Köy İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, Çoban Sk., Yeni Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:56.88-2024-05-14 15:00:09.189 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:56.88-2024-05-14 15:00:09.189 saatleri arasında Demircilik; , İsimsiz33, KABAKÇI BAHÇE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:56.88-2024-05-14 15:00:09.189 saatleri arasında Yusuflu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:13.167-2024-05-14 16:00:22.973 saatleri arasında Yakaköy; KİRAZ, Tepe, Sevgi Sk., Selin Sk., Reyhan Sk., Mine, Meltem Sk., Melisa Sk., Limon Sk., Kordon, Kiraz, , POYRAZ, ÖYKÜ, Asma, Cumba Sk., Damla Sk., Dibek, Ekin Sk., Gündoğan Sk., GÜNEŞLİ, Havuzbaşı, Havuzbaşı Sk., Ihlamur Sk., MELİSA, IHLAMUR, VADİ, İsimsiz129, İsimsiz111, İsimsiz109, İsimsiz63, Irmak Sk., İsimsiz62, Özbek Sk., Özbek, Zeytin, Yıldız Sk., Yaprak Sk., Yalı, Yaka Cd., Yaka elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:13.167-2024-05-14 16:00:22.973 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:13.167-2024-05-14 16:00:22.973 saatleri arasında Çiçekli; , Yasemin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:13.167-2024-05-14 16:00:22.973 saatleri arasında Karaçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:29.912-2024-05-14 16:00:37.744 saatleri arasında Yakaköy; İsimsiz169, Özbek Sk., Özbek Cd., Özbek, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:29.912-2024-05-14 16:00:37.744 saatleri arasında Sarnıçköy; Sarnıç Cd., Kordelya, Filiz, Akyar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:29.912-2024-05-14 16:00:37.744 saatleri arasında Kurudere; Kurudere Cd., Kartal, Doğa, Doğa Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:29.912-2024-05-14 16:00:37.744 saatleri arasında Kayadibi; Zakkum Sk., Kayadibi Cd., Gündoğdu Sk., Funda Sk., 9751, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:29.912-2024-05-14 16:00:37.744 saatleri arasında Karaçam; İstanbul Otoyolu Cd., Çiftlik Sk., Çağlayan Sk., Palmiye Sk., Palmiye, Kültür Sk., Karaçam Yolu, Karaçam Cd., Karaçam, Fide Sk., Doğan Sk., Fesleğen Sk., Doğan, İsimsiz25, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz8, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:29.912-2024-05-14 16:00:37.744 saatleri arasında Eğridere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:29.912-2024-05-14 16:00:37.744 saatleri arasında Çamiçi; Çimen Sk., , Çilek Sk., Çağla Sk., Çamiçi Cd., Çam Sk., Sedir Sk., çam sokak, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:29.912-2024-05-14 16:00:37.744 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:29.912-2024-05-14 16:00:37.744 saatleri arasında Beşyol; , İsimsiz13, İsimsiz25, İsimsiz30, Badem, Beşyol, Sarnıç Cd., Beşyol Cd., Burçak Sk., Sardunya, Yamaç Sk., Çelik, Yamaç, Çelik Sk., BEŞYOL, 8001, YAMAÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:32.956-2024-05-14 16:00:43.514 saatleri arasında Çiçekli; Çamlık, Çamlık Cd., Çitlenbik, Çiçekli Cd., , 8500, Akasya, Açelya, Fulya, Fulya Sk., Kardelen Sk., Manolya Sk., Pınarlı, Yasemin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:32.956-2024-05-14 16:00:43.514 saatleri arasında Karaçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:32.956-2024-05-14 16:00:43.514 saatleri arasında Yakaköy; , Poligon Sk., Yaka, Yaka Cd., Çamlık Cd., poligon sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:32.956-2024-05-14 16:00:43.514 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:13.167-2024-05-14 16:00:22.973 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; 110. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:13.167-2024-05-14 16:00:22.973 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:32.956-2024-05-14 16:00:43.514 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:32.956-2024-05-14 16:00:43.514 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; , İsimsiz32, 35. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:14.247-2024-05-14 15:00:01.185 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:14.247-2024-05-14 15:00:01.185 saatleri arasında Yenioba; , , İsimsiz1, İsimsiz1, Yenioba Köyü, Yenioba Köyü, Yenioba Köyü İç Yolu, Yenioba Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:22.998-2024-05-14 15:00:42.749 saatleri arasında Salihler; İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, , Kolej 2, FLORYA, begonvil, 822, AKAR, GAZETECİLER, RENGİN 1, EMEK, ERGUVAN, Irmak, Hilmi Koçak Sitesi, Güneş Tatil Sitesi, Güllük, Göktaş Sitesi, Gedizliler Sitesi, Duru Sokak, Gazeteciler, Elitkent 2, Ege Cd., Doru Tatil Sitesi, Denizkent Sitesi, Deniz, Damla Kent Sitesi, Canyurt Sitesi, BEGONVİL, Barış, Aydın, Aydan, Asil, Akhisarlılar Sitesi, 7. Sk., 6. Sk., 5. Sk., 4. Sk., EGE1, 3. Sk., 2. Sk., 15. Sk., 1. Sk., Şebnem 3, Şebnem 2, Şebnem 1, İstanbul Güzel Belde Sitesi, İnciraltı Yolu, Özgür Sk., Özgür, Çınar, Çevikkent Sitesi, Ziraatçılar Sitesi, Yeşilkent Sitesi, Yağmur Sitesi, Yağmur, UÇAR, Uslu Sk., UMUT, Turna, Taşkan, Site İç Yolu, Simav Cd., Seçkinler Sitesi, Sezer, Sahil Yolu Cd., Muratkardeşler Sitesi, Murat 1, Mercan Kent Sitesi, Mavi Kent Sitesi, Maki Sitesi, Lale Sk., Kolej Yolu, Kolej 5, Kolej 3, Kolej 1, Kardelen Sk., Kardelen Sitesi, Kardelen, Karataş, Naz Sk., Sıla Sokak., aksu sk, Naz 1 Sk., Rengin Sk., Karataş Sk., Günay Sk., BAHAR, 821, 820, ACAR, İsimsiz160, İsimsiz159, İsimsiz158, İsimsiz157, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz154, İsimsiz149, İsimsiz145, İsimsiz141, İsimsiz139, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz134, İsimsiz132, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz125, Salkım Sk., İsimsiz105, Nazım Hikmet Sokak, İsimsiz103, Keskin Sk., İsimsiz99, Sedef Sk., İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz79, İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz31, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:22.998-2024-05-14 15:00:42.749 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:28.243-2024-05-14 12:00:32.894 saatleri arasında Çetin Emeç; Üniversite Cd., Atletizm Sk., Basketbol Sk., Futbol Sk., Maraton Sk., UNIVERSIADE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:28.243-2024-05-14 12:00:32.894 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:56.135-2024-05-14 14:00:18.152 saatleri arasında Onur; Gülistan Sk., Zerdali Sk., Yıldırım Beyazıt Sk., Timurlenk Sk., M. Ali Paşa Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:56.135-2024-05-14 14:00:18.152 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 12:00:40.986-2024-05-14 15:00:54.101 saatleri arasında İnciraltı; Seher Sk., İnciraltı Cd., Muhtar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 12:00:40.986-2024-05-14 15:00:54.101 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:47.774-2024-05-14 16:00:53.673 saatleri arasında Çetin Emeç; Basketbol Sk., Atletizm Sk., , Şehit Pyd. K. Yzb. M. Reşit Beyit Sk., Şehit Pilot Teğmen Gürhan Boran Sk., UNIVERSIADE, Yazar Sk., Sait Faik Sk., Otopark, Meşale Öğretmenler Sitesi İçi Yolu, Meşale Öğretmenler Sitesi, Meşale Sk., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:47.774-2024-05-14 16:00:53.673 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:28.514-2024-05-14 16:00:39.535 saatleri arasında Belevi; İsimsiz90, İzmir Aydın Cd., İsimsiz92, İsimsiz109, Selçuk-İzmir Yolu, , İsimsiz110 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:28.514-2024-05-14 16:00:39.535 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:31.884-2024-05-14 13:00:38.144 saatleri arasında Özbek; 6110. Sk., 6105. Sk., 6104 Sk., 6109, 6106, 6101 Sk., 6102 Sk., , 6113, İsimsiz201, İsimsiz204, İsimsiz205, 6215 Sk., İsimsiz209, EĞRİLİMAN, Tukan Sitesi, Eğri Liman Cd., 6216 Sk., 6214 Sk., 6213 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:31.884-2024-05-14 13:00:38.144 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:32.956-2024-05-14 16:00:43.514 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:30:11.475-2024-05-14 14:30:19.178 saatleri arasında Yalı; 6342. Sk., 6343. Sk., 6344. Sk., 6346. Sk., 6350. Sk., 6319/1, , İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz49, 6323. Sk., 6267. Sk., İsimsiz53, İsimsiz3, 6000, 6334, 6312. Sk., 6319. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6327. Sk., 6330 Sk., 6330. Sk., 6332 Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6339. Sk., 6342 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:30:11.475-2024-05-14 14:30:19.178 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:30:11.475-2024-05-14 14:30:19.178 saatleri arasında Şifne; , 6267. Sk., 6337. Sk., 6349. Sk., 6350. Sk., 6351, 6362. Sk., 6369/1, 6352 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:30:22.671-2024-05-14 11:00:32.724 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:30:22.671-2024-05-14 11:00:32.724 saatleri arasında R. Şevket İnce; 2109. Sk., 2140/3. Sk., 2161. Sk., 2162/2. Sk., 2162/4. Sk., Şehit Ali Erbil Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 10:00:07.248-2024-05-14 13:00:16.258 saatleri arasında Çakmaklı; Orkide Sk., Çamlık Sk., Selman Sk., Sarmaşık Sk., Pınar Kümesi Sk., Papatya Sk., Nilüfer Sk., Melisa Sk., Manolya Sk., Leylak Sk., Kardelen Sk., Karacadağ Sk., Atatürk Cd., Akasya Sk., İsimsiz14, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:07.248-2024-05-14 13:00:16.258 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:38.36-2024-05-14 16:00:49.884 saatleri arasında Horozgediği; Gökmen Sk., , , Ada Sk., Ada Sk., SANAYİ, SANAYİ, Egelim Sk., Egelim Sk., Fatih 1. Cd., Fatih 1. Cd., Gökmen Sk., Yıldız Cd., Yıldız Cd., Çeşme Sk., Çeşme Sk., Çınar Sk., Çınar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:38.36-2024-05-14 16:00:49.884 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:38.36-2024-05-14 16:00:49.884 saatleri arasında Kalabak; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 13:00:47.774-2024-05-14 16:00:53.673 saatleri arasında Cennetçeşme; 3991/10. Sk., 3991/1. Sk., 3991. Sk., 3990/8. Sk., 3990/6. Sk., 3990. Sk., 3988/3. Sk., 3988/1. Sk., 3988. Sk., , 3996/3, 3998/3. Sk., 3998. Sk., 3997/5. Sk., 3997/4. Sk., 3997/3. Sk., 3997/2. Sk., 3997/1. Sk., 3997. Sk., 3996/9. Sk., 3996/8. Sk., 3996/3. Sk., 3996/2. Sk., 3996/1. Sk., 3996. Sk., 3995/2. Sk., 3995/1. Sk., 3995. Sk., 3994/5. Sk., 3994/4. Sk., 3994/3. Sk., 3994. Sk., 3991/9. Sk., 3991/8. Sk., 3991/6. Sk., 3991/5. Sk., 3991/4. Sk., 3991/3. Sk., 3991/2. Sk., 3991/11. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:47.774-2024-05-14 16:00:53.673 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:47.774-2024-05-14 16:00:53.673 saatleri arasında Yurdoğlu; 3990/2, 3990/9. Sk., 3990. Sk., 3948/4. Sk., 3948/12. Sk., 3948/11. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.