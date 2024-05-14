14 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:29

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:29

MANİSA ilinde 14 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:00.404-2024-05-14 12:00:09.707 saatleri arasında Avdan; YILDIRIM CAD., , İsimsiz25, İsimsiz100, İsimsiz104, Yukarıdere Mvk. Soma Çimento Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:00.404-2024-05-14 12:00:09.707 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:00.404-2024-05-14 12:00:09.707 saatleri arasında Turgutalp; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:00.404-2024-05-14 12:00:09.707 saatleri arasında Kozanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:25.616-2024-05-14 13:00:37.746 saatleri arasında Turgutalp; İmam Hatip Lisesi Sk., Başak Sk., Emniyet Cd., GEYİK, Karanfil Sk., Mera Cd., Yakut Sk., İsimsiz187, BERGAMA, , Akgün Sk, AKGÜN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:25.616-2024-05-14 13:00:37.746 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:35.68-2024-05-14 16:00:43.129 saatleri arasında Turgutalp; Patika, GEYİK, CEYLAN, AKGÜN, Başak Sk., , BERGAMA, İsimsiz199, KÖSE, Çamlıca Sk., PİKNİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:35.68-2024-05-14 16:00:43.129 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:08.965-2024-05-14 15:00:18.045 saatleri arasında Hürriyet; İsimsiz11, İsimsiz10, , Hal İci, 463, Manisa Akhisar Yolu, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz24, İsimsiz28, İsimsiz29, 463, 450., İsimsiz13, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:08.965-2024-05-14 15:00:18.045 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz52, 572, İsimsiz37, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:08.965-2024-05-14 15:00:18.045 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:20.282-2024-05-14 15:00:26.483 saatleri arasında Paşa; 8. Sk., 10. Sk., 11 Sk., 11. Sk., 19. Sk., 3. Sk., 5. Sk., 6. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:20.282-2024-05-14 15:00:26.483 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:21.572-2024-05-14 12:00:30.972 saatleri arasında Efendi; 84. Sk., 70. Sk., 70. Sk., 65. Sk., 65. Sk., 64. Sk., 64. Sk., 63. Sk., İsimsiz161, İsimsiz161, İsimsiz162, İsimsiz162, İsimsiz163, İsimsiz163, İsimsiz164, İsimsiz164, İsimsiz165, İsimsiz165, İsimsiz207, İsimsiz207, İsimsiz208, İsimsiz208, İsimsiz210, İsimsiz210, İsimsiz217, İsimsiz217, İsimsiz218, İsimsiz218, İsimsiz219, İsimsiz219, İsimsiz220, İsimsiz220, 269, 63. Sk., 62. Sk., 62. Sk., 61. Sk., 61. Sk., 60. Sk., 60. Sk., 57. Sk., 57. Sk., 270/2. Sk., 270/2. Sk., 270/1. Sk., 270/1. Sk., 269., 269., 269, 96. Sk., 96. Sk., 86., 86., 85. Sk., 85. Sk., 84. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:21.572-2024-05-14 12:00:30.972 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:26.196-2024-05-14 15:00:34.178 saatleri arasında Ragıp Bey; 14. Sk., 20. Sk., 26., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:26.196-2024-05-14 15:00:34.178 saatleri arasında Paşa; 26., 14. Sk., 13. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:26.196-2024-05-14 15:00:34.178 saatleri arasında Kethüda; BALIKESİR YOLU, 22. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:26.196-2024-05-14 15:00:34.178 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:31.56-2024-05-14 15:00:41.728 saatleri arasında Paşa; 19. Sk., 8. Sk., 6., 5. Sk., 3. Sk., 2. Sk., 14. Sk., 10. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:31.56-2024-05-14 15:00:41.728 saatleri arasında Has Hoca; 2. Sk., 19. Sk., 50.(HAŞİM HAŞİMOĞLU), İsimsiz30, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:31.56-2024-05-14 15:00:41.728 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:46.614-2024-05-14 15:00:53.215 saatleri arasında Paşa; 11 Sk., 28., 30., 19. Sk., 14. Sk., 13. Sk., 12. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:46.614-2024-05-14 15:00:53.215 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:48.549-2024-05-14 12:00:04.881 saatleri arasında Dereköy; İsimsiz83, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz56, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz65, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz35, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz88, İsimsiz95, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz15, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz112, DEREKÖY, Dereköy Köyü İç Yolu, dereköy sk, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz21, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:48.549-2024-05-14 12:00:04.881 saatleri arasında Erdelli; Dereköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:48.549-2024-05-14 12:00:04.881 saatleri arasında Sakarkaya; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:48.549-2024-05-14 12:00:04.881 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 12:30:01.491-2024-05-14 14:30:24.193 saatleri arasında Bünyanosmaniye; İsimsiz13, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz15, Akhisar Zeytinliova Yolu, Bünyanosmaniye Köyü İç Yolu, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz24, , İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 12:30:01.491-2024-05-14 14:30:24.193 saatleri arasında Zeytinliova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 12:30:01.491-2024-05-14 14:30:24.193 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:48.414-2024-05-14 15:00:56.452 saatleri arasında Cumhuriyet; 263, 266. Sk., 264., 263., 261. Sk., 265. Sk., 136., ŞEHİT SERDAR DENİZER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:48.414-2024-05-14 15:00:56.452 saatleri arasında Efendi; 136., 264., 96. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:48.414-2024-05-14 15:00:56.452 saatleri arasında Has Hoca; 100. Sk., 101. Sk., 102. Sk., 136., 91. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:48.414-2024-05-14 15:00:56.452 saatleri arasında Şeyhisa; İsimsiz17, 136., 86., 91., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., 99. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:48.414-2024-05-14 15:00:56.452 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 15:00:29.512-2024-05-14 15:30:37.578 saatleri arasında Süleymanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 15:00:29.512-2024-05-14 15:30:37.578 saatleri arasında Bekirler; İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz25, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz1, , İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz44, İsimsiz45, Bekirler Köyü İç Yolu, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 15:00:29.512-2024-05-14 15:30:37.578 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 15:00:29.512-2024-05-14 15:30:37.578 saatleri arasında Dayıoğlu; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz10, bekirler köy içi, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz151, Akhisar Zeytinliova Yolu, Dayıoğlu Köyü İç Yolu, dayıoğlu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 15:00:29.512-2024-05-14 15:30:37.578 saatleri arasında Doğuca; İsimsiz2, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 15:00:29.512-2024-05-14 15:30:37.578 saatleri arasında Eroğlu; , Akhisar Zeytinliova Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 15:00:29.512-2024-05-14 15:30:37.578 saatleri arasında Medar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 15:00:29.512-2024-05-14 15:30:37.578 saatleri arasında Reşat Bey; 316 serpme evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 15:00:29.512-2024-05-14 15:30:37.578 saatleri arasında Seyit Ahmet; , İsimsiz106, İsimsiz107 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:21.572-2024-05-14 12:00:30.972 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:26.196-2024-05-14 15:00:34.178 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:10.355-2024-05-14 16:00:21.313 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.698-2024-05-14 11:00:09.946 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:30.89-2024-05-14 16:00:40.999 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:24.506-2024-05-14 13:00:44.294 saatleri arasında Gaziler; 545. Sk., GARAJ, 604/1. Sk., 604. Sk., 602/1. Sk., 602. Sk., 600. Sk., 547. Sk., İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, 539. Sk., 541. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:24.506-2024-05-14 13:00:44.294 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz31, İsimsiz24, , İsimsiz44, İsimsiz45, 666 SOKAK, 547. Sk., 595. Sk., 597. Sk., 600. Sk., 601. Sk., 603. Sk., 605. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 612. Sk., 614. Sk., 616. Sk., 618., 620. Sk., 648. Sk., 662. Sk., 666. Sk., 670. Sk., 672. Sk., 674. Sk., GARAJ, Sanayi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:24.506-2024-05-14 13:00:44.294 saatleri arasında Zafer; Sanayi Cd., 728. Sk., 726. Sk., 7245. Sk., 724. Sk., 722. Sk., 637. Sk., 635. Sk., 601. Sk., 547. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:24.506-2024-05-14 13:00:44.294 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:06.313-2024-05-14 16:00:21.003 saatleri arasında Zafer; 651. Sk., 659. Sk., 659. Sk., 649., 649., , , İsimsiz16, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz17, 659 sok , 659 sok , 655 SOK., 655 SOK., 651. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:06.313-2024-05-14 16:00:21.003 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:30.89-2024-05-14 16:00:40.999 saatleri arasında Zafer; 746., 748. Sk., 748., 702. Sk., 547. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 13:00:30.89-2024-05-14 16:00:40.999 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:26.977-2024-05-14 15:00:36.663 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:26.977-2024-05-14 15:00:36.663 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:39.775-2024-05-14 10:00:48.964 saatleri arasında Tepecik; , İsimsiz17, tepecik sk, Tepecik Köyü Yolu, Tepecik Köyü İç Yolu, TEPECİK, tepecik, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:39.775-2024-05-14 10:00:48.964 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:39.775-2024-05-14 10:00:48.964 saatleri arasında Selimşahlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:29.912-2024-05-14 16:00:37.744 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:29.912-2024-05-14 16:00:37.744 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:29.912-2024-05-14 16:00:37.744 saatleri arasında Gökçeler; GÖKÇELER, gökçeler, gökçeler, gökçeler iç yolu, gökçeler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:39.775-2024-05-14 10:00:48.964 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:10.355-2024-05-14 16:00:21.313 saatleri arasında Büyüksümbüller; BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, , İsimsiz2, İsimsiz3, büyüksümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:10.355-2024-05-14 16:00:21.313 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:10.355-2024-05-14 16:00:21.313 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçük sümbüller, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:29.911-2024-05-14 16:00:37.703 saatleri arasında Sarıahmetli; SARIAHMETLİ, , Sarıahmetli Köyü İç Yolu, sarıahmetli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:29.911-2024-05-14 16:00:37.703 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.698-2024-05-14 11:00:09.946 saatleri arasında Osmancalı; Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz75, ARAZİ, İsimsiz77, 307, İsimsiz81, İsimsiz83, ARAZİ, İsimsiz85, ARAZİ, İsimsiz89, 307, İsimsiz92, ARAZİ, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, 307, 307, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz113, İsimsiz116, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz126, İsimsiz127, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, 307, , 307, 307, 307, 307, 307, 307, büyüksümbüller, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.698-2024-05-14 11:00:09.946 saatleri arasında Düzlen; İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz5, ARAZİ, İsimsiz3, DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.698-2024-05-14 11:00:09.946 saatleri arasında Otmanlar; , İsimsiz3, İsimsiz6, otmanlar, İsimsiz10, İsimsiz2, İsimsiz11, otmanlar küme evleri, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, ARAZİ, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, otmanlar, Otmanlar Köyü Yolu, OTMANLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.698-2024-05-14 11:00:09.946 saatleri arasında Türkmen; , İsimsiz2, İsimsiz5, Türkmen, türkmen, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz1, Türkmen Köyü İç Yolu, türkmen, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.698-2024-05-14 11:00:09.946 saatleri arasında Yaylaköy; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, Yaylaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.698-2024-05-14 11:00:09.946 saatleri arasında Durasıllı; Durasıllı Köyü İç Yolu, DURASILLI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.698-2024-05-14 11:00:09.946 saatleri arasında Dazyurt; DAZYURT, dazyurt iç yolu, dazyurt, dazyurt, DAZYURT, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.698-2024-05-14 11:00:09.946 saatleri arasında Büyüksümbüller; BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.698-2024-05-14 11:00:09.946 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.698-2024-05-14 11:00:09.946 saatleri arasında Kışlaköy; , YAYLAKÖY KIŞLAKÖY, Kışlaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.698-2024-05-14 11:00:09.946 saatleri arasında Küçüksümbüller; İsimsiz1, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, küçük sümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.698-2024-05-14 11:00:09.946 saatleri arasında Ortaköy; , İsimsiz4, ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 09:00:39.775-2024-05-14 10:00:48.964 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:39.775-2024-05-14 10:00:48.964 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:39.775-2024-05-14 10:00:48.964 saatleri arasında Paşaköy; , İsimsiz59 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 09:00:39.775-2024-05-14 10:00:48.964 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 10:00:44.531-2024-05-14 16:00:58.665 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:44.531-2024-05-14 16:00:58.665 saatleri arasında Yenice; , Yenice Köyü İç Yolu, Yenice Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.682-2024-05-14 16:00:08.941 saatleri arasında 4 Eylül; Y.SULTAN SELİM, , AHİ EVRAN, MEVLANA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-14 2024-05-14 10:00:59.682-2024-05-14 16:00:08.941 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.