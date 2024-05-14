14 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:28

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:28

SAKARYA ilinde 14 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, HACIMERCAN, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3306, 3309, 4001, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, ADA, ADA SK., AHMET YESEVİ CD., AKÇAY VİLLALARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, BILAL, BİLAL, BİLAL SK., FATİH SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ILMIYE, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., İLMİYE CD., KAHRAMAN 1, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, OKUL SK., ÖZKÖSEMEN SK., POLAT, POLAT 1, POLAT CD., PUSULA, PUSULA SK., SAFRAN, SAKARYA CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TANTAN, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, GAZIPASA, RÜSTEMPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde AFAL SK., ARMUTLU SK., BOZA SK., CAMICEDIT, ÇİĞDEM KONAKLARI İÇİ YOLU, DAMAT SK., FERHAT SK., FIDAN CD., FİDAN CD., GÜZEL SK., KARANFİL SK., KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMALETTİNSAMİ PAŞA CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖSEOĞLU SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ SK., OKUL CD., POLEN CD., SAİTAĞA CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ULAŞTIRMA SK., USLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA, KURUÇESME, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALAGÖZ, BADIR SK., BAKIRLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAŞAR SK., CEM SK., DOGAN, DOĞAN SK., ERENLER CD., GONCABAHÇE, GONCABAHÇE SK., GÜLLÜ BAHÇE, GÜLLÜ BAHÇE SK., GÜNES, GÜNEŞ SK., GÜR SK., KARADUT SK., KAYADİBİ CD., KAYNARCA, KAYNARCA CD., KURTULUŞ CD., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ROZET SK., SEYFI POLAT, SEYFİ POLAT CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, TAN SK., TANTA, TANTA SK., YIGIT, YİĞİT SK., ZAMBAK 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde ARMUTLU, AVCILAR SK., CAMİCEDİT CD., IZCI, KADI CD., KEMER CD., KÖKNAR CD., MEDRESE SK., OKUL, ÖZDEMİR SK., PASA, RÜSTEMPAŞA CD., SABRİ BOSTANCI SK., SULTAN SK., TEMREN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZIPASA, GAZİPAŞA mahallelerinde ARABACILAR, ARABACILAR SK., ÇIÇEKÇILER, ÇINAR SK., ÇİÇEKÇİLER CD., DEĞİRMEN SK., GÜMRÜK SK., ISTIKLAL, K.S.PAŞA CD., KAHYA, KAHYA SK., KEMALETTIN SAMI PASA, KOLCU SK., KUYUBAŞI SK., MAZLUM SK., TEMREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, GÜRPINAR, ISARET, İŞARET, KARAMANLAR, KULAKLI, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, TURNALI, UZAKKISLA, UZAKKIŞLA, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5010, 5012, 5018, 5020, 5021, 5024, 5025, 5026, 5027, 5030, 5031, 5032, 5036, 5038, 5039, BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, CİMŞİTLER, CİMŞİTLER SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DOKUZOLUK, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., HAYALLER SK., HAYALLER/1, ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/5, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İsimsiz129, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KULAKLI, KULAKLI 10, KULAKLI SK., KULAKLI/10, KULAKLI/2, KULAKLI/8, MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/12, ORDULULAR, ORDULULAR/4, POTLAR, POTLAR SK., POTLAR/1, SAZLIDERE, SAZLIDERE SK., SAZLIDERE/1, SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, SÜLÜKGÖLÜ SK., SÜLÜKGÖLÜ/1, TELLİGÖL DERESİ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/13, TURNALI MERKEZ/14, TURNALI MERKEZ/5, UZAKKISLA, UZAKKISLA SK., UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA 1, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU, UZAKKIŞLA SK., YENI KISLA, YENI KISLA/1, YENI KISLA/2, YENIKÖY, YENIYOL KAYNARCA, YENİ, YENİ KIŞLA, YENİ SK., YENİKIŞLA 1, YENİKÖY SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/15, YESILOVA MERKEZ/7, YESILOVA MERKEZ/9, ZINGILKISLA, ZINGILKIŞLA, ZINGILKIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR mahallelerinde GIRGIRLAR/1, GÜRPINAR/1, KABAKÖY, KABAKÖY/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANBEY mahallelerinde ADA CD., OSMANBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE, HANYATAK, TASYATAK, TAŞYATAK mahallelerinde ACELLE YAYLASI, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., ÇATALKAYA, GÜZLEK SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., TASYATAK, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAŞYATAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde KUDÜS CD., MEHTAP, UFUK, UFUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Mayıs Salı 15:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ISIK, KUDÜS, MINA, SITELER, SİTELER CD., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Mayıs Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1520. SK., 1522, 1530., 1530. SK., ADLIYE-, ESKİŞEHİR YOLU, TIRSAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİCE mahallelerinde ÇARDAK SK., ESTERGON SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde AÇELYA SK., ALP, ALP SK., ANKARA, ANKARA CD., ATA SK., AY, AY SK., AYDIN SK., CİVAN SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAGLAYAN, ÇAVUŞALİ SK., EBRU SK., ENDER SK., GELİNCİK SK., GÜRBÜZ SK., HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., KARACAOĞLAN CD., KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KORTEPE, KORTEPE CD., MERT SK., MESALE, MEŞALE SK., NAMIK KEMAL CD., NECATIBEY, NECATİBEY SK., PARK SK., SAFAK, SAFAK SK., SANAYİİ SK., SİMGE SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., TALATPASA CD., TALATPAŞA CD., UYGAR SK., ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 619., ARDA SK., BARAN SK., BARBAROS CD., BARBAROS HAYRETTIN PASA, CUMHURİYET CD., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, ORMAN YOLU, OSMANLI SK., ÖNDER, ÖNDER SK., POLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDIYE, HALİDİYE, KARACAÖREN mahallelerinde 3153., 3157., GÖYNÜKSUYU, GÖYNÜKSUYU SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., KARACAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE, KARAKAMIS, KAYRANCIK, SALMANLI, TASKISIGI mahallelerinde 406 NOLU SK., 407 NOLU, 408 NOLU SK., 408 NOLU_1, 409 NOLU SK., 410 NOLU, 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/9, AKLI SK., BEŞ EVLER CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., DEFNE, DERELI, DERELİ SK., DOLUNAY SK., DR. TACETTIN, DR. TACETTİN CD., EKREM ALICAN/1, EZGI, EZGİ SK., FASIL SK., FERMAN SK., IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KIVRIM SK., KIZILCIKLAR SK., KÜME SK., MARTI, MARTI SK., MÜEZZIN IBRAHIM, MÜEZZİN İBRAHİM SK., NAZLI SK., OBA SK., PARK CD., PERVANE, PERVANE SK., SEHIT YASAR, SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SIRAEVLER SK., SIRMA SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK., ŞEHİT YAŞAR CD., TASKISIGI, TEZ SK., TOPRAK, TOPRAK SK., UFAK SK., UYAR SK., YAKUT SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, KARSI, KARŞI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, YENI, YENİ mahallelerinde BEKTAŞI SK., ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALİ YOLU, HIZIR REİS, KIR SK., KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MİTHAT PAŞA SK., SAHIN, SHT.NURI TAN/3, ŞAHİN, ŞHT.NURİ TAN CD., TÜZEL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.